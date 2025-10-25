Под ногами — история: в Адыгее археологи раскрыли древнее городище с 600 артефактами

На юге России, в Тахтамукайском районе Адыгеи, завершились одни из самых масштабных археологических раскопок последних лет. Ученые обнаружили более 600 древних объектов — от хозяйственных ям и керамики до уникальных бронзовых украшений и глиняных табличек, оставленных народом меотов. Все находки переданы в Национальный музей Республики Адыгея, где вскоре займут достойное место в новой экспозиции.
"Все обнаруженные артефакты переданы и будут экспонироваться в Национальном музее Республики Адыгея", — сообщил глава региона Мурат Кумпилов.
Работы велись на территории городища I-II веков нашей эры — объекта культурного наследия федерального значения. Этот памятник известен археологам с 1930-х годов, однако столь обширные исследования здесь проводились впервые за несколько десятилетий.
С весны ученые обследовали участок площадью около 40 тысяч квадратных метров. На этой территории нашли не только артефакты эпохи античности, но и более древние культурные слои, относящиеся к раннему бронзовому веку. Среди находок — очаговые подставки, зооморфная пластика, фрагменты керамики и даже каменные топоры.
Особый интерес вызвали меотские глиняные таблички со знаками, происхождение которых пока вызывает споры. Исследователи предполагают, что это могли быть протописьменные символы или предметы культового назначения.
Среди сотен предметов выделяется редкий артефакт — антропоморфный атташ, декоративная накладка ручки бронзового сосуда. По версии учёных, он выполнен в технике провинциально-римской металлопластики — когда изображение выдавливается по тонкому листу металла с помощью специальных инструментов.
Такие изделия считались признаком высокого уровня ремесленного мастерства и часто попадали в Адыгею через торговые пути Римской империи. Эта находка стала важным подтверждением того, что регион входил в орбиту культурных и экономических связей античного мира.
|Культура
|Время существования
|Основные находки
|Район распространения
|Меотская
|I-II века н. э.
|керамика, глиняные таблички, бронзовые изделия
|Восточное Приазовье
|Майкопская
|IV-III тыс. до н. э.
|золотые украшения, бронзовое оружие, керамика
|Предкавказье, Таманский полуостров — Чечня
Это сравнение показывает, насколько разнообразна и насыщена археологическая история региона — от бронзового века до античности.
Начните с посещения Национального музея Республики Адыгея в Майкопе, где собраны артефакты с новейших раскопок.
Затем отправьтесь к городищу в Тахтамукайском районе - на месте работ теперь организуют экскурсионные маршруты.
Обязательно посетите курганы Майкопской культуры, где были найдены золотые украшения, оружие и посуда возрастом более 5 тысяч лет.
Для самостоятельного осмотра возьмите спутниковую карту или воспользуйтесь сервисом "Карта памятников Адыгеи", доступным на сайте регионального Минкульта.
Ошибка: посещать археологические зоны без разрешения.
Последствие: штраф и возможное повреждение культурного слоя.
Альтернатива: участвуйте в официальных экскурсиях или волонтёрских археологических программах.
Ошибка: трогать найденные предметы.
Последствие: артефакт может быть повреждён или потерять научную ценность.
Альтернатива: сообщайте обо всех находках специалистам музея или археологам.
Ошибка: думать, что археология — это только древние курганы.
Последствие: упускается понимание богатства культурных слоёв региона.
Альтернатива: изучайте музеи и онлайн-каталоги находок, чтобы увидеть связь эпох.
Учёные не исключают, что меотские таблички с символами могут стать доказательством существования письменной системы у местных народов задолго до появления славянской азбуки. Если гипотеза подтвердится, это станет сенсацией не только для России, но и для всей Восточной Европы.
Плюсы:
спасение памятников перед строительством и урбанизацией;
получение новых знаний о древней истории региона;
развитие туризма и музейных проектов.
Минусы:
высокая стоимость экспедиций и ограниченность финансирования;
риск повреждения слоёв при неосторожных работах;
зависимость от погодных условий и времени года.
Где находятся новые находки?
Все артефакты переданы в Национальный музей Республики Адыгея.
Можно ли посетить место раскопок?
Да, после завершения работ планируется организация экскурсионных маршрутов.
Почему находки в Адыгее так важны?
Они показывают, что регион был частью культурных и торговых связей между античным миром и Кавказом.
Миф: археологи ищут только золото.
Правда: большинство находок — это глина, кости и каменные инструменты, несущие научную ценность.
Миф: все древние культуры на Кавказе исчезли бесследно.
Правда: их потомки живут здесь и сегодня, сохраняя элементы древних традиций.
Миф: культурные памятники можно копать самостоятельно.
Правда: любые раскопки без разрешения — нарушение закона.
Археологические исследования в Адыгее ведутся уже почти сто лет. Ещё в 1897 году Николай Веселовский открыл знаменитую Майкопскую культуру, а в 1956 году прошла первая крупная экспедиция в Тахтамукайском районе. С тех пор регион считается одним из ключевых центров археологии на Кавказе.
В Адыгее насчитывается около 3,8 тысячи объектов культурного наследия, из которых 90% — археологические.
Майкопская культура известна своими золотыми изделиями, превосходящими по качеству многие находки Древнего Египта.
Некоторые бронзовые предметы из региона до сих пор изучаются в музеях Германии и Великобритании.
Современные исследования в Тахтамукайском районе ещё раз подтверждают, что земля Адыгеи хранит множество тайн. Каждый слой почвы здесь — это страница великой истории народов Кавказа, которую археологи продолжают читать и открывать заново.
