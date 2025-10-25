Под ногами — история: в Адыгее археологи раскрыли древнее городище с 600 артефактами

На юге России, в Тахтамукайском районе Адыгеи, завершились одни из самых масштабных археологических раскопок последних лет. Ученые обнаружили более 600 древних объектов — от хозяйственных ям и керамики до уникальных бронзовых украшений и глиняных табличек, оставленных народом меотов. Все находки переданы в Национальный музей Республики Адыгея, где вскоре займут достойное место в новой экспозиции.

Фото: commons.wikimedia.org by Altushkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Большой и Малый Тхач на рассвете

"Все обнаруженные артефакты переданы и будут экспонироваться в Национальном музее Республики Адыгея", — сообщил глава региона Мурат Кумпилов.

Раскопки, которые открыли забытый город

Работы велись на территории городища I-II веков нашей эры — объекта культурного наследия федерального значения. Этот памятник известен археологам с 1930-х годов, однако столь обширные исследования здесь проводились впервые за несколько десятилетий.

С весны ученые обследовали участок площадью около 40 тысяч квадратных метров. На этой территории нашли не только артефакты эпохи античности, но и более древние культурные слои, относящиеся к раннему бронзовому веку. Среди находок — очаговые подставки, зооморфная пластика, фрагменты керамики и даже каменные топоры.

Особый интерес вызвали меотские глиняные таблички со знаками, происхождение которых пока вызывает споры. Исследователи предполагают, что это могли быть протописьменные символы или предметы культового назначения.

Уникальная находка — бронзовый атташ

Среди сотен предметов выделяется редкий артефакт — антропоморфный атташ, декоративная накладка ручки бронзового сосуда. По версии учёных, он выполнен в технике провинциально-римской металлопластики — когда изображение выдавливается по тонкому листу металла с помощью специальных инструментов.

Такие изделия считались признаком высокого уровня ремесленного мастерства и часто попадали в Адыгею через торговые пути Римской империи. Эта находка стала важным подтверждением того, что регион входил в орбиту культурных и экономических связей античного мира.

Сравнение археологических культур

Культура Время существования Основные находки Район распространения Меотская I-II века н. э. керамика, глиняные таблички, бронзовые изделия Восточное Приазовье Майкопская IV-III тыс. до н. э. золотые украшения, бронзовое оружие, керамика Предкавказье, Таманский полуостров — Чечня

Это сравнение показывает, насколько разнообразна и насыщена археологическая история региона — от бронзового века до античности.

Советы шаг за шагом: как увидеть древности Адыгеи

Начните с посещения Национального музея Республики Адыгея в Майкопе, где собраны артефакты с новейших раскопок. Затем отправьтесь к городищу в Тахтамукайском районе - на месте работ теперь организуют экскурсионные маршруты. Обязательно посетите курганы Майкопской культуры, где были найдены золотые украшения, оружие и посуда возрастом более 5 тысяч лет. Для самостоятельного осмотра возьмите спутниковую карту или воспользуйтесь сервисом "Карта памятников Адыгеи", доступным на сайте регионального Минкульта.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка : посещать археологические зоны без разрешения.

Последствие : штраф и возможное повреждение культурного слоя.

Альтернатива : участвуйте в официальных экскурсиях или волонтёрских археологических программах.

Ошибка : трогать найденные предметы.

Последствие : артефакт может быть повреждён или потерять научную ценность.

Альтернатива : сообщайте обо всех находках специалистам музея или археологам.

Ошибка: думать, что археология — это только древние курганы.

Последствие: упускается понимание богатства культурных слоёв региона.

Альтернатива: изучайте музеи и онлайн-каталоги находок, чтобы увидеть связь эпох.

А что если находки перепишут историю?

Учёные не исключают, что меотские таблички с символами могут стать доказательством существования письменной системы у местных народов задолго до появления славянской азбуки. Если гипотеза подтвердится, это станет сенсацией не только для России, но и для всей Восточной Европы.

Плюсы и минусы археологических раскопок

Плюсы:

спасение памятников перед строительством и урбанизацией;

получение новых знаний о древней истории региона;

развитие туризма и музейных проектов.

Минусы:

высокая стоимость экспедиций и ограниченность финансирования;

риск повреждения слоёв при неосторожных работах;

зависимость от погодных условий и времени года.

FAQ

Где находятся новые находки?

Все артефакты переданы в Национальный музей Республики Адыгея.

Можно ли посетить место раскопок?

Да, после завершения работ планируется организация экскурсионных маршрутов.

Почему находки в Адыгее так важны?

Они показывают, что регион был частью культурных и торговых связей между античным миром и Кавказом.

Мифы и правда

Миф : археологи ищут только золото.

Правда : большинство находок — это глина, кости и каменные инструменты, несущие научную ценность.

Миф : все древние культуры на Кавказе исчезли бесследно.

Правда : их потомки живут здесь и сегодня, сохраняя элементы древних традиций.

Миф: культурные памятники можно копать самостоятельно.

Правда: любые раскопки без разрешения — нарушение закона.

Исторический контекст

Археологические исследования в Адыгее ведутся уже почти сто лет. Ещё в 1897 году Николай Веселовский открыл знаменитую Майкопскую культуру, а в 1956 году прошла первая крупная экспедиция в Тахтамукайском районе. С тех пор регион считается одним из ключевых центров археологии на Кавказе.

Интересные факты

В Адыгее насчитывается около 3,8 тысячи объектов культурного наследия, из которых 90% — археологические.

Майкопская культура известна своими золотыми изделиями, превосходящими по качеству многие находки Древнего Египта.

Некоторые бронзовые предметы из региона до сих пор изучаются в музеях Германии и Великобритании.

Современные исследования в Тахтамукайском районе ещё раз подтверждают, что земля Адыгеи хранит множество тайн. Каждый слой почвы здесь — это страница великой истории народов Кавказа, которую археологи продолжают читать и открывать заново.