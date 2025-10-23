Космос вспыхнет в тишине: над Землёй пройдёт метеорный дождь из осколков Галлея

Осенние ночи нередко приносят зрелища, способные поразить даже тех, кто редко поднимает глаза к небу. В октябре внимание астрономов и любителей звёзд приковано к потоку Орионид — потомков знаменитой кометы Галлея. В этом году условия для наблюдения будут почти идеальными: совпадение с новолунием позволит увидеть максимум активности без помех от лунного света.

Октябрьский звездопад

"Двадцать первого октября в 15:26 по московскому времени состоится октябрьское новолуние. Этот период идеально подходит для астрономических наблюдений. Ночь на 21 октября — максимум метеорного потока Ориониды — по названию созвездия, в котором находится радиант потока — Орион", — рассказал астроном Александр Якушечкин.

Когда и где смотреть

Пик активности Орионид приходится на ночь с 20 на 21 октября. В это время можно ожидать до 20-25 метеоров в час, а в отдельные годы — даже больше. В 2006–2009 годах, например, наблюдалось до 70 вспышек в час. Яркие полосы света возникают, когда мельчайшие частицы, оставленные кометой Галлея, сгорают в верхних слоях атмосферы. Скорость их столкновения с воздухом колоссальна — около 66 километров в секунду, что делает их особенно заметными.

Лучше всего наблюдать поток в местах с минимальной световой засветкой — за городом, в поле или у моря. Главное — выбрать ясную ночь, лечь на спину и дать глазам привыкнуть к темноте.

Почему Ориониды непостоянны

Активность потока из года в год меняется. Учёные связывают это с древностью роя: Земля пересекает орбиту кометы Галлея неравномерно, иногда проходя через более плотные "нитки" метеорных частиц. Именно они вызывают внезапные всплески, когда небо буквально "осыпается" звёздами.

Интересно, что орбита кометы Галлея пересекается с Землёй дважды в год. Весной появляются Майские Аквариды, а осенью — Ориониды. Таким образом, оба явления имеют общий источник, но различаются по периоду и направлению движения.

Сравнение двух потоков

Поток Время активности Скорость метеоров Средняя частота Родительское тело Ориониды 2-25 октября, пик 21 октября 66 км/с 20-25 метеоров/час Комета Галлея Майские Аквариды 19 апреля — 28 мая, пик около 6 мая 66 км/с 30-40 метеоров/час Комета Галлея

Оба потока впечатляют скоростью и яркостью, но октябрьский дождь более капризен: иногда почти затихает, а иногда вспыхивает с неожиданной силой.

Советы для наблюдения

Выберите открытое место подальше от города. Даже небольшой фонарь или экран смартфона может испортить видимость. Одевайтесь тепло — ночи в октябре уже холодные, особенно на открытой местности. Не используйте телескоп или бинокль: метеоры слишком быстрые, их видно невооружённым глазом. Чтобы глаза привыкли к темноте, не смотрите в экран в течение 10-15 минут. Если есть возможность, снимайте небо на длинной выдержке — кадры с "падающими звёздами" получаются впечатляющими.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка : наблюдать из центра города.

Последствие : световой фон скроет слабые метеоры.

Альтернатива : выберитесь хотя бы за 10-15 км от населённого пункта.

Ошибка : смотреть на восток сразу после заката.

Последствие : радиант потока ещё не поднялся, метеоры почти не видны.

Альтернатива : дождитесь полуночи — в это время Орион поднимается высоко.

Ошибка: использовать яркий экран смартфона.

Последствие: глаза теряют адаптацию к темноте.

Альтернатива: включите "ночной режим" или используйте красный фильтр.

А что если небо затянет облаками?

Если октябрьская ночь окажется пасмурной, не стоит расстраиваться. Поток Орионид активен почти весь месяц, и метеоры можно увидеть и после пика — хотя и реже. Кроме того, наблюдения доступны онлайн: астрономические сообщества ведут трансляции с телескопов по всему миру.

Плюсы и минусы наблюдения Орионид

Плюсы:

высокая скорость и яркость метеоров;

редкое совпадение с новолунием, что улучшает видимость;

возможность наблюдать без оптики.

Минусы:

зависимость от погодных условий;

низкая активность вне пикового периода;

необходимость уехать из города для лучшей видимости.

FAQ

Как найти созвездие Орион?

Орион легко узнать по трём ярким звёздам, образующим его пояс. Именно из этой точки "вылетают" Ориониды.

Когда лучше начинать наблюдение?

Примерно с полуночи до рассвета 21 октября, когда радиант поднимается выше горизонта.

Сколько метеоров можно увидеть?

В среднем — от 10 до 25 за час. В редкие годы активность повышается вдвое или втрое.

Мифы и правда

Миф : Ориониды можно увидеть только в телескоп.

Правда : поток наблюдается невооружённым глазом.

Миф : метеоры могут долететь до Земли.

Правда : частицы полностью сгорают в атмосфере на высоте около 100 километров.

Миф: если загадать желание на "падающую звезду", оно обязательно сбудется.

Правда: физики объясняют, что метеоры — всего лишь пыль космоса, но никто не мешает верить в чудо.

Интересные факты

Поток наблюдается с конца XIX века, а его связь с кометой Галлея установлена в 1911 году.

Метеоры Орионид имеют зеленоватый оттенок из-за содержания никеля.

Некоторые вспышки Орионид можно заметить даже на видеозаписях с камер наблюдения.

Каждый год поток Орионид напоминает о цикличности Вселенной: комета Галлея проходит мимо Земли раз в 76 лет, но следы её движения освещают наше небо каждый октябрь. Это одно из немногих явлений, которое объединяет прошлое и будущее, науку и волшебство.