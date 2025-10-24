Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Онлайн-образование — трамплин или тупик? Почему 60% выпускников дистант-курсов не ищут работу
Самый востребованный в салоне: маникюр ноября, который заменил классический красный
Секрет дорогих ресторанов раскрыт: почему их кофе всегда мягче и ароматнее домашнего
Умные автобусы против автохамов: система, которая наказывает без участия полиции
Опасный блеск: почему не стоит доверять чистильщикам обуви в путешествии
Один неверный поворот вентиля — и трубы лопнут: сантехники объяснили, как этого не допустить
Динамо против Зенита: Лещук обещает бой и историческую победу — пусть они боятся
Огурцы вырастают быстрее, чем снег сходит: способ, который спасает даже в холодную весну
В ожидании чуда: почему певица Жасмин не спешит покупать подарки внуку

Российский материал, который видит свет по-другому: шаг к вычислениям в субтерагерцовом мире 6G

Наука

Российские учёные представили разработку, которая может изменить будущее связи и искусственного интеллекта. Исследователи из МИЭТ, МПГУ, МИСИС и НПК "Технологический центр" создали базовый элемент интегральной фотонной схемы, работающей в субтерагерцовом диапазоне - ключевом для технологий 6G и вычислений "на лету".

Прототип чипа 6G
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Прототип чипа 6G

Результаты опубликованы в журнале Optical Materials и уже вызвали интерес в научных кругах: разработка объединяет возможности фотоники, материаловедения и нейросетевой логики.

Почему субтерагерцовый диапазон — ключ к 6G

Терагерцовые (ТГц) и субтерагерцовые (субТГц) частоты занимают промежуточное положение между микроволновым и инфракрасным диапазонами. Они позволяют передавать данные в десятки раз быстрее, чем современные сети 5G.

Системы 6G будут работать именно на этих частотах, а значит, требуются новые компоненты, способные управлять сигналом без потерь и высокой энергозатраты.

"Мы создали перестраиваемый аттенюатор, работающий в субТГц диапазоне длин волн", — рассказал ведущий научный сотрудник МПГУ и НИТУ "МИСИС" Сергей Селиверстов.

Что создали учёные

Главный элемент, представленный командой, — интегральный энергонезависимый аттенюатор. Он уменьшает амплитуду или мощность сигнала, позволяя точно управлять его параметрами.

Устройство выполнено на основе фазопеременного материала Ge-Sb-Te (германий-сурьма-теллур, GST). Такие материалы меняют свои оптические свойства при переходе из аморфного в кристаллическое состояние.

Как это работает

  • в аморфной фазе материал пропускает меньше сигнала;

  • в кристаллической — больше;

  • переключение между фазами происходит при нагреве или воздействии света.

Эта разница в поглощении (более 10 дБ) позволяет управлять субТГц-сигналами в диапазоне 126,5-145,5 ГГц, без необходимости переводить их в оптический формат и обратно.

"Использование фазопеременного материала GST позволяет работать напрямую в субТГц и ТГц диапазонах", — отметил замдиректора Института перспективных материалов и технологий НИУ МИЭТ Пётр Лазаренко.

Почему это важно

Современные нейронные сети обрабатывают данные последовательно, что требует хранения промежуточных результатов и больших затрат энергии.

Разработанная схема позволит выполнять вычисления "на лету", когда операции сложения и умножения происходят непосредственно в потоке сигнала. Это открывает путь к фотонным нейросетям, способным учиться и принимать решения с минимальными задержками.

"Базовая операция искусственных нейронных сетей — скалярное произведение векторов — может выполняться с помощью двух элементов: аттенюатора и фазовращателя", — пояснил Сергей Селиверстов.

Потенциал для систем связи и вычислений

По словам Петра Лазаренко, применение искусственного интеллекта в системах 6G не только повысит скорость передачи данных, но и снизит уровень ошибок и оптимизирует распределение ресурсов в реальном времени.

Таким образом, фотонные схемы на основе GST могут стать основой для:

  • автономных коммуникационных систем 6G,

  • встраиваемых нейросетей, работающих без централизованных серверов,

  • нового поколения энергоэффективных процессоров для ИИ.

Как создавали новый элемент

Этап Содержание
Разработка материала Подбор состава Ge-Sb-Te с нужной скоростью фазового перехода
Моделирование схемы Оптимизация толщины и структуры слоя GST
Изготовление Нанесение плёнок методом вакуумного осаждения
Тестирование Измерения поглощения и модуляции в диапазоне 126,5-145,5 ГГц
Анализ Сравнение характеристик аморфного и кристаллического состояния

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: считать, что фотонные схемы заменят электронику полностью.
    Последствие: недооценка сложности интеграции технологий.
    Альтернатива: гибридные решения, где фотонные модули работают совместно с электронными.

  • Ошибка: использовать GST только в инфракрасном диапазоне.
    Последствие: ограничение функциональности материалов.
    Альтернатива: применение в субТГц-диапазоне расширяет потенциал для телекоммуникаций и ИИ.

Что дальше

Исследователи продолжают работу над технологическими процессами обработки фазопеременных материалов и адаптацией технологии под промышленное производство.

"Мы уже получили модуляцию сигнала в элементах на основе плёнок GST в субТГц диапазоне. Это открывает возможности для создания целого спектра новых интегральных устройств", — подчеркнул начальник лаборатории НПК "Технологический центр" Евгений Кицюк.

Следующий шаг — объединение нескольких фотонных элементов в первый интегральный прототип субТГц процессора, способного выполнять базовые нейронные операции.

Плюсы и минусы технологии

Плюсы:

  • энергоэффективность — отсутствие необходимости хранить промежуточные данные;

  • высокая скорость операций;

  • простота интеграции с системами 6G;

  • снижение стоимости за счёт отказа от оптической конверсии.

Минусы:

  • высокая чувствительность материалов к температуре;

  • необходимость в точном управлении фазовым состоянием;

  • пока что лабораторный уровень технологии.

FAQ

Почему именно субТГц диапазон важен для 6G?
Он позволяет увеличить пропускную способность канала без перегрузки радиочастотного спектра.

Что делает фазопеременный материал GST уникальным?
Он сочетает оптическую и электрическую изменяемость, что позволяет использовать его и в фотонике, и в микроэлектронике.

Когда такие устройства появятся на рынке?
Ориентировочно через 5-7 лет, после завершения технологической адаптации и сертификации.

Мифы и правда

  • Миф: фотонные нейросети потребляют больше энергии.
    Правда: наоборот, они энергоэффективнее за счёт отсутствия промежуточных вычислений.

  • Миф: 6G — это просто "быстрее, чем 5G".
    Правда: 6G объединит связь, вычисления и искусственный интеллект в единую инфраструктуру.

  • Миф: фотонные технологии не применимы в электронике.
    Правда: гибридные схемы уже разрабатываются и показывают отличные результаты.

Интересные факты

• Субтерагерцовый диапазон — "золотая середина" между электроникой и оптикой.
• Скорость передачи данных в 6G может превысить 1 Тбит/с.
• Материалы семейства GST используются также в перезаписываемых Blu-ray дисках.

Российская разработка открывает дорогу к новому поколению фотонных вычислительных систем. В будущем такие технологии могут стать сердцем интеллектуальных сетей связи 6G, где данные будут обрабатываться не на серверах, а прямо в потоке сигнала.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Сажать или нет? Народные приметы предупреждают об опасности рябины у дома
Садоводство, цветоводство
Сажать или нет? Народные приметы предупреждают об опасности рябины у дома
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Недвижимость
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Глубины Тихого океана ожили: открытие, которое изменило представление о жизни под водой
Наука и техника
Глубины Тихого океана ожили: открытие, которое изменило представление о жизни под водой
Популярное
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка

Учёные зафиксировали сдвиг масс на глубине 3 тыс. км, изменивший гравитацию Земли. Узнайте, как мантия планеты может влиять на магнитное поле.

Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
В центре Галактики вспыхнул загадочный свет — суперкомпьютеры показали нечто невероятное Игорь Буккер Учения ядерной триады стали ответом на неуступчивость США по Украине. Трамп ответил неубедительно Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Китайский ответ на экспроприацию Nexperia обрушил европейскую промышленность
Мозг не восстанавливается, сердце работает на износ: эта ночная привычка тихо подрывает здоровье
Мозг не восстанавливается, сердце работает на износ: эта ночная привычка тихо подрывает здоровье
Последние материалы
Хочешь заработать на однушке — думай как бизнесмен: простые приёмы ускоряют окупаемость
Запах куриного помёта: в чём Ксения Бородина обвинила Настя Ивлееву
Кабачки преобразятся: простой трюк с 1 ингредиентом подарит хрустящую корочку — забудете про фритюр
Экономика России в тисках: названа скрытая угроза для бюджета — как это отразится на каждом
Никакой химии — а муравьёв как не бывало: старинный рецепт, который до сих пор работает безотказно
Что даст новый стандарт в гостиницах Бразилии: порядок или потери для туристов
Автомобили с пробегом бьют рекорды: россияне штурмуют рынок в поисках выгодных сделок
Кто проживает на дне океана: существа, будто сошедшие со страниц фантастики — тьма полная жизни
Осень стелет дорожку для вшей: что запускает скрытую эпидемию прямо в школьных классах
Шокирующее признание: Белла Хадид объяснила свою болезненную походку на шоу Victoria's Secret!
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.