Забытое величие: Парфенон предстал во всей красе спустя 20 лет, а что скрывалось

Наука

Впервые за 20 лет туристы смогут увидеть Парфенон на афинском Акрополе без строительных лесов.

Акрополь
Фото: ru.wikipedia.org by JP is licensed under free for commercial use
Акрополь

Как сообщает Smithsonian Magazine, реставраторы завершают очередной этап масштабной программы по сохранению западного фасада — и впервые за два столетия на объекте не останется ни одной строительной конструкции.

Почему храм был в лесах

Работы на Акрополе ведутся с середины XX века: цель — восстановить древний мраморный комплекс, пострадавший от землетрясений, войн и прежних неудачных реставраций.
Последняя крупная реконструкция западной стороны Парфенона длилась почти два десятилетия, включала замену повреждённых блоков и укрепление фундамента.

"Теперь посетители будут смотреть на памятник иначе. Как будто это совершенно новый Парфенон", — отметила министр культуры Греции Лина Мендони.

Что теперь увидят туристы

После демонтажа конструкций откроется полный вид западного фасада, который ранее был скрыт за металлическими лесами.
Лучший обзор будет с улицы Дионисиу Ареопагиту, ведущей к подножию холма Акрополя.

Однако "окно красоты" продлится недолго: уже через месяц начнётся установка новых, облегчённых и эстетичных лесов - финальный этап реставрации продлится до лета 2026 года.

Почему это важно

Парфенон, построенный в V веке до н. э. в честь богини Афины, — центральное сооружение Акрополя и один из главных символов античной Греции.
Его архитектура оказала огромное влияние на мировое зодчество, а сам храм является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Туризм и ограничения

Акрополь остаётся самым посещаемым историческим объектом Греции.

  • В 2024 году его посетили около 4,5 млн человек.

  • Введено ограничение: не более 20 000 туристов в день.

  • Вход осуществляется по предварительной брони; в высокий сезон билет стоит около 35 долларов.

3 ключевых факта о Парфеноне и его реставрации

  1. Впервые за 20 лет без лесов — с Парфенона в Афинах сняли строительные конструкции, закрывавшие западный фасад, и теперь туристы смогут увидеть храм полностью открытым.

  2. Масштабная реставрация — работы длились почти два десятилетия и стали частью программы по сохранению Акрополя, начатой ещё в 1970-х годах. Это первый случай за 200 лет, когда на памятнике не останется ни одной строительной конструкции.

  3. Главный символ Греции — Парфенон, построенный в V веке до н. э. в честь богини Афины, — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и одно из самых посещаемых мест Европы: ежегодно его посещают около 4,5 миллиона туристов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
