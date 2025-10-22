Забытое величие: Парфенон предстал во всей красе спустя 20 лет, а что скрывалось

Впервые за 20 лет туристы смогут увидеть Парфенон на афинском Акрополе без строительных лесов.
Как сообщает Smithsonian Magazine, реставраторы завершают очередной этап масштабной программы по сохранению западного фасада — и впервые за два столетия на объекте не останется ни одной строительной конструкции.
Работы на Акрополе ведутся с середины XX века: цель — восстановить древний мраморный комплекс, пострадавший от землетрясений, войн и прежних неудачных реставраций.
Последняя крупная реконструкция западной стороны Парфенона длилась почти два десятилетия, включала замену повреждённых блоков и укрепление фундамента.
"Теперь посетители будут смотреть на памятник иначе. Как будто это совершенно новый Парфенон", — отметила министр культуры Греции Лина Мендони.
После демонтажа конструкций откроется полный вид западного фасада, который ранее был скрыт за металлическими лесами.
Лучший обзор будет с улицы Дионисиу Ареопагиту, ведущей к подножию холма Акрополя.
Однако "окно красоты" продлится недолго: уже через месяц начнётся установка новых, облегчённых и эстетичных лесов - финальный этап реставрации продлится до лета 2026 года.
Парфенон, построенный в V веке до н. э. в честь богини Афины, — центральное сооружение Акрополя и один из главных символов античной Греции.
Его архитектура оказала огромное влияние на мировое зодчество, а сам храм является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Акрополь остаётся самым посещаемым историческим объектом Греции.
В 2024 году его посетили около 4,5 млн человек.
Введено ограничение: не более 20 000 туристов в день.
Вход осуществляется по предварительной брони; в высокий сезон билет стоит около 35 долларов.
