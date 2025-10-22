Пластиковая эпоха выходит из-под контроля: океаны захлёбываются, а люди делают вид, что не замечают

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:25
Наука

Пластиковое загрязнение океанов давно перестало быть локальной проблемой. Оно приобрело масштаб глобальной экологической катастрофы, и теперь учёные могут довольно точно определить, какие страны вносят наибольший вклад в этот процесс. По данным проекта Global Plastics Hub, ежегодно в океаны попадает от 8 до 12 миллионов тонн пластиковых отходов — примерно столько, сколько способен увезти мусоровоз, выбрасывающий содержимое каждую минуту.

Пластиковое загрязнение океанов
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пластиковое загрязнение океанов

Мир, утопающий в пластике

Пластиковые отходы разрушаются крайне медленно. Под воздействием солнца и воды они распадаются на микрочастицы, которые попадают в пищевые цепочки, отравляя морскую флору, фауну и в конечном итоге человека. Проблема в том, что большинство этих отходов вовсе не результат безответственности туристов, а следствие неэффективных систем обращения с мусором.

Азиатское лидерство

Исследование, опубликованное Visual Capitalist в сентябре 2025 года, показывает, что наибольшая доля загрязнений приходится на азиатские страны. За десятилетие с 2010 по 2019 год Китай стал безусловным лидером, сбросив в океан почти 2,7 миллиона тонн пластика.

"Китай остаётся крупнейшим производителем и потребителем пластика, несмотря на законы, ограничивающие использование одноразовых изделий", — отметил эколог из Пекина Лю Чжэн.

На втором месте — Филиппины с 1,7 миллиона тонн. Здесь пластиковая упаковка стала повседневной частью жизни: одноразовые пакеты, стаканы и контейнеры используются повсюду, а переработка отходов почти не развита.

Топ-10 стран по объёму пластиковых выбросов

Место Страна Объём отходов (2010–2019), млн тонн Регион
1 Китай 2,7 Азия
2 Филиппины 1,7 Азия
3 Индия 0,966 Азия
4 Бразилия 0,64 Южная Америка
5 Индонезия 0,599 Азия
6 Нигерия 0,496 Африка
7 Вьетнам 0,484 Азия
8 Турция 0,354 Европа / Азия
9 Таиланд 0,338 Азия
10 Малайзия 0,332 Азия

Советы шаг за шагом: как снизить загрязнение

  1. перейти на многоразовые бутылки и сумки;

  2. сортировать отходы и сдавать пластик на переработку;

  3. по возможности покупать продукцию в бумажной или стеклянной упаковке;

  4. участвовать в акциях по уборке берегов и рек;

  5. поддерживать бренды, использующие переработанные материалы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: сжигать пластиковый мусор.
Последствие: выброс токсинов в атмосферу.
Альтернатива: использовать пункты приёма пластика для вторичной переработки.

Ошибка: выбрасывать отходы в уличные контейнеры без сортировки.
Последствие: попадание мусора в реки и моря.
Альтернатива: использовать раздельные урны или устанавливать фильтры на сточных системах.

Ошибка: покупать одноразовые предметы.
Последствие: рост общего объёма отходов.
Альтернатива: выбирать товары длительного пользования из металла, стекла или ткани.

А что если…

А что если страны, производящие больше всего пластика, возьмут на себя реальные обязательства по сокращению отходов? По оценкам аналитиков, если Китай, Индия и Филиппины снизят выбросы хотя бы на 30%, мировой объём пластикового загрязнения сократится почти вдвое.

Плюсы и минусы

Плюсы сокращения пластиковых отходов Минусы бездействия
Чистые моря и пляжи Уничтожение морской флоры и фауны
Снижение выбросов CO₂ Рост микропластика в пище
Развитие «зелёных» технологий Угроза здоровью человека
Новые рабочие места в переработке Загрязнение питьевой воды

FAQ

Какая страна производит больше всего пластика в мире?
Китай остаётся крупнейшим производителем пластика, на него приходится более трети мирового объёма.

Почему Азия лидирует по загрязнению?
Из-за высокой плотности населения, роста потребления и недостатка инфраструктуры для переработки.

Можно ли сократить загрязнение без полного отказа от пластика?
Да, если развивать системы переработки и использовать биоразлагаемые материалы.

Мифы и правда

Миф: океаны загрязняют только туристы.
Правда: основная часть отходов поступает из плохо организованных систем сбора мусора.

Миф: переработка пластика неэффективна.
Правда: современные технологии позволяют повторно использовать до 70% отходов.

Миф: западные страны не влияют на проблему.
Правда: значительная часть пластиковых отходов экспортируется из Европы и США в азиатские страны.

Три интересных факта

  1. около 90% пластиковых отходов в океан попадает через всего десять рек мира;

  2. в Тихом океане уже существует целое «мусорное пятно», размером больше Франции;

  3. если тенденция сохранится, к 2050 году вес пластика в океане превысит массу всей рыбы.

Исторический контекст

Пластиковая эпоха началась в середине XX века, когда полимеры стали массово использоваться в промышленности и быту. С тех пор производство пластика выросло более чем в 200 раз. К 1980-м проблема мусора стала глобальной, но первые международные соглашения по её решению появились лишь в XXI веке. Сегодня внимание экологов сосредоточено на переработке, отказе от одноразовой упаковки и поиске биоальтернатив.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Маск-старший взорвал бомбу: назвал истинную цену западных СМИ
