Пластиковая эпоха выходит из-под контроля: океаны захлёбываются, а люди делают вид, что не замечают

Пластиковое загрязнение океанов давно перестало быть локальной проблемой. Оно приобрело масштаб глобальной экологической катастрофы, и теперь учёные могут довольно точно определить, какие страны вносят наибольший вклад в этот процесс. По данным проекта Global Plastics Hub, ежегодно в океаны попадает от 8 до 12 миллионов тонн пластиковых отходов — примерно столько, сколько способен увезти мусоровоз, выбрасывающий содержимое каждую минуту.
Пластиковые отходы разрушаются крайне медленно. Под воздействием солнца и воды они распадаются на микрочастицы, которые попадают в пищевые цепочки, отравляя морскую флору, фауну и в конечном итоге человека. Проблема в том, что большинство этих отходов вовсе не результат безответственности туристов, а следствие неэффективных систем обращения с мусором.
Исследование, опубликованное Visual Capitalist в сентябре 2025 года, показывает, что наибольшая доля загрязнений приходится на азиатские страны. За десятилетие с 2010 по 2019 год Китай стал безусловным лидером, сбросив в океан почти 2,7 миллиона тонн пластика.
"Китай остаётся крупнейшим производителем и потребителем пластика, несмотря на законы, ограничивающие использование одноразовых изделий", — отметил эколог из Пекина Лю Чжэн.
На втором месте — Филиппины с 1,7 миллиона тонн. Здесь пластиковая упаковка стала повседневной частью жизни: одноразовые пакеты, стаканы и контейнеры используются повсюду, а переработка отходов почти не развита.
|Место
|Страна
|Объём отходов (2010–2019), млн тонн
|Регион
|1
|Китай
|2,7
|Азия
|2
|Филиппины
|1,7
|Азия
|3
|Индия
|0,966
|Азия
|4
|Бразилия
|0,64
|Южная Америка
|5
|Индонезия
|0,599
|Азия
|6
|Нигерия
|0,496
|Африка
|7
|Вьетнам
|0,484
|Азия
|8
|Турция
|0,354
|Европа / Азия
|9
|Таиланд
|0,338
|Азия
|10
|Малайзия
|0,332
|Азия
перейти на многоразовые бутылки и сумки;
сортировать отходы и сдавать пластик на переработку;
по возможности покупать продукцию в бумажной или стеклянной упаковке;
участвовать в акциях по уборке берегов и рек;
поддерживать бренды, использующие переработанные материалы.
Ошибка: сжигать пластиковый мусор.
Последствие: выброс токсинов в атмосферу.
Альтернатива: использовать пункты приёма пластика для вторичной переработки.
Ошибка: выбрасывать отходы в уличные контейнеры без сортировки.
Последствие: попадание мусора в реки и моря.
Альтернатива: использовать раздельные урны или устанавливать фильтры на сточных системах.
Ошибка: покупать одноразовые предметы.
Последствие: рост общего объёма отходов.
Альтернатива: выбирать товары длительного пользования из металла, стекла или ткани.
А что если страны, производящие больше всего пластика, возьмут на себя реальные обязательства по сокращению отходов? По оценкам аналитиков, если Китай, Индия и Филиппины снизят выбросы хотя бы на 30%, мировой объём пластикового загрязнения сократится почти вдвое.
|Плюсы сокращения пластиковых отходов
|Минусы бездействия
|Чистые моря и пляжи
|Уничтожение морской флоры и фауны
|Снижение выбросов CO₂
|Рост микропластика в пище
|Развитие «зелёных» технологий
|Угроза здоровью человека
|Новые рабочие места в переработке
|Загрязнение питьевой воды
Какая страна производит больше всего пластика в мире?
Китай остаётся крупнейшим производителем пластика, на него приходится более трети мирового объёма.
Почему Азия лидирует по загрязнению?
Из-за высокой плотности населения, роста потребления и недостатка инфраструктуры для переработки.
Можно ли сократить загрязнение без полного отказа от пластика?
Да, если развивать системы переработки и использовать биоразлагаемые материалы.
Миф: океаны загрязняют только туристы.
Правда: основная часть отходов поступает из плохо организованных систем сбора мусора.
Миф: переработка пластика неэффективна.
Правда: современные технологии позволяют повторно использовать до 70% отходов.
Миф: западные страны не влияют на проблему.
Правда: значительная часть пластиковых отходов экспортируется из Европы и США в азиатские страны.
около 90% пластиковых отходов в океан попадает через всего десять рек мира;
в Тихом океане уже существует целое «мусорное пятно», размером больше Франции;
если тенденция сохранится, к 2050 году вес пластика в океане превысит массу всей рыбы.
Пластиковая эпоха началась в середине XX века, когда полимеры стали массово использоваться в промышленности и быту. С тех пор производство пластика выросло более чем в 200 раз. К 1980-м проблема мусора стала глобальной, но первые международные соглашения по её решению появились лишь в XXI веке. Сегодня внимание экологов сосредоточено на переработке, отказе от одноразовой упаковки и поиске биоальтернатив.
Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.