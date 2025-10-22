Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому

Гренландия снова в центре внимания учёных. Новое исследование датского института DTU Space показало: крупнейший остров планеты не просто теряет лёд, но и физически перемещается. Его земная кора поднимается, изгибается и даже сдвигается на северо-запад со скоростью около двух сантиметров в год. Это результат не только современного потепления, но и реакции Земли на древние ледниковые процессы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Гренландия тает и уменьшается

Поднимающаяся суша

Лёд — невероятно тяжёл. Когда его толщина достигает нескольких километров, земная кора прогибается, словно пружина под нагрузкой. Когда лёд тает, поверхность начинает восстанавливаться. Именно это сейчас происходит в Гренландии: остров "выдыхает" после тысячелетнего давления льда.

Современное потепление ускорило этот процесс. За последние десятилетия таяние гигантского ледникового щита сняло колоссальный вес с поверхности, и породы начали подниматься. Но под этим процессом скрыта ещё одна, более медленная сила — так называемая ледниковая изостатическая корректировка, начавшаяся около 20 тысяч лет назад, когда закончился последний ледниковый период.

Эти два движения — древнее и современное — действуют одновременно. В результате одни районы Гренландии поднимаются, другие растягиваются, а некоторые наоборот — сжимаются.

Как учёные отслеживают движение

Чтобы зафиксировать изменения, специалисты из DTU Space установили по всей Гренландии сеть из 58 станций GNSS, которые непрерывно измеряют положение поверхности. Данные за 20 лет показали: остров не просто поднимается, но и дрейфует на северо-запад.

"Ранее не проводилось столь точных измерений смещения Гренландии", — отметил научный сотрудник DTU Space Даньял Лонгфорс Берг.

Учёные ожидали увидеть расширение территории, но оказалось, что в некоторых районах происходит обратное — сжатие. Это объясняется сложной игрой тектонических и мантийных сил.

Сравнение

Показатель 20 000 лет назад Современность Основной процесс Подъём после ледникового периода Подъём из-за потепления Средняя скорость смещения менее 1 см/год около 2 см/год Направление движения север северо-запад Эффект Расширение рельефа Комбинация сжатия и подъёма

Советы шаг за шагом: как следят за земными движениями

учёные устанавливают станции GNSS, фиксирующие изменения на миллиметровом уровне; данные передаются на спутники и сравниваются с предыдущими годами; результаты сопоставляют с моделями движения мантии и истории ледников; уточняются координаты и прогнозы для навигационных систем и карт.

Ошибка → Последствия → Альтернатива

Ошибка: игнорировать горизонтальные движения суши при геодезических измерениях.

Последствия: смещение координат и искажения навигационных данных.

Альтернатива: регулярно обновлять системы координат с учётом дрейфа.

Последствия: недооценка роли глубинных процессов.

Альтернатива: использовать комплексные модели, объединяющие древние и современные данные.

А что если…

А что, если скорость таяния льда увеличится вдвое? Тогда остров продолжит подниматься и может заметно изменить свой контур. Пусть речь идёт о сантиметрах, но для геодезии и картографии это колоссальная величина. Возможно, через несколько десятилетий границы Гренландии на картах будут отличаться от сегодняшних.

Плюсы и минусы

Плюсы исследований Минусы последствий Уточнение данных о движении Земли Рост уровня моря из-за таяния льда Совершенствование систем навигации Изменение береговой линии Прогнозирование климатических эффектов Риск потери прибрежных экосистем

FAQ

Почему Гренландия смещается на северо-запад?

Из-за перераспределения массы в мантии Земли после таяния льда и тектонических процессов.

Насколько быстро она движется?

Примерно на 2 сантиметра в год — это заметно для геодезических станций.

Почему это важно для науки?

Смещение суши влияет на измерения уровня моря, картографию и спутниковую навигацию.

Мифы и правда

Миф: движение суши происходит только во время землетрясений.

Правда: земная кора постоянно находится в движении, особенно в районах бывших ледников.

Миф: таяние льда только повышает уровень океана.

Правда: оно также меняет форму и положение континентов.

Миф: острова — неподвижные участки суши.

Правда: даже массивные острова, как Гренландия, медленно смещаются и поднимаются.

Три интересных факта

Гренландия ежегодно теряет около 270 миллиардов тонн льда; процесс восстановления земной коры после ледникового давления может продолжаться тысячи лет; если бы весь лёд Гренландии растаял, уровень мирового океана поднялся бы примерно на 7 метров.

Исторический контекст

После последнего ледникового периода Земля начала медленно восстанавливаться от гигантского давления льда. В Скандинавии и Канаде эти процессы до сих пор наблюдаются: каждый год поверхность поднимается на миллиметры. Гренландия — новейшая глава этой истории. Сегодня здесь можно увидеть, как древние силы встречаются с современными: ледниковая память планеты сталкивается с глобальным потеплением, а карта мира буквально меняется на глазах.