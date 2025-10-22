Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия увеличивает кредитование: какие проекты будут реализованы в Египте, Иране и Вьетнаме
Не женаты — не поселим: названа страна, где на ресепшене требуют штамп в паспорте перед заселением
Красота, описанная числом: найден закон, по которому капли создают пещерные колонны
Россияне, ликуйте: бюджет на 2026-2028 годы — все деньги расписаны
Турецкий бизнесмен раскрыл секрет: Собянин сделал Москву самой красивой
Падальщик, ставший святыней: история птицы, перед которой преклонялись индейцы
Казахстанская АЭС — проект века: Лавров раскрыл детали соглашения
Под Курганом появляется новый курорт России: что ждёт туристов на Голубых озёрах
Токаев едет в Москву с секретным планом — Лаврову уже всё известно

Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому

6:00
Наука

Гренландия снова в центре внимания учёных. Новое исследование датского института DTU Space показало: крупнейший остров планеты не просто теряет лёд, но и физически перемещается. Его земная кора поднимается, изгибается и даже сдвигается на северо-запад со скоростью около двух сантиметров в год. Это результат не только современного потепления, но и реакции Земли на древние ледниковые процессы.

Гренландия тает и уменьшается
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гренландия тает и уменьшается

Поднимающаяся суша

Лёд — невероятно тяжёл. Когда его толщина достигает нескольких километров, земная кора прогибается, словно пружина под нагрузкой. Когда лёд тает, поверхность начинает восстанавливаться. Именно это сейчас происходит в Гренландии: остров "выдыхает" после тысячелетнего давления льда.

Современное потепление ускорило этот процесс. За последние десятилетия таяние гигантского ледникового щита сняло колоссальный вес с поверхности, и породы начали подниматься. Но под этим процессом скрыта ещё одна, более медленная сила — так называемая ледниковая изостатическая корректировка, начавшаяся около 20 тысяч лет назад, когда закончился последний ледниковый период.

Эти два движения — древнее и современное — действуют одновременно. В результате одни районы Гренландии поднимаются, другие растягиваются, а некоторые наоборот — сжимаются.

Как учёные отслеживают движение

Чтобы зафиксировать изменения, специалисты из DTU Space установили по всей Гренландии сеть из 58 станций GNSS, которые непрерывно измеряют положение поверхности. Данные за 20 лет показали: остров не просто поднимается, но и дрейфует на северо-запад.

"Ранее не проводилось столь точных измерений смещения Гренландии", — отметил научный сотрудник DTU Space Даньял Лонгфорс Берг.

Учёные ожидали увидеть расширение территории, но оказалось, что в некоторых районах происходит обратное — сжатие. Это объясняется сложной игрой тектонических и мантийных сил.

Сравнение

Показатель 20 000 лет назад Современность
Основной процесс Подъём после ледникового периода Подъём из-за потепления
Средняя скорость смещения менее 1 см/год около 2 см/год
Направление движения север северо-запад
Эффект Расширение рельефа Комбинация сжатия и подъёма

Советы шаг за шагом: как следят за земными движениями

  1. учёные устанавливают станции GNSS, фиксирующие изменения на миллиметровом уровне;

  2. данные передаются на спутники и сравниваются с предыдущими годами;

  3. результаты сопоставляют с моделями движения мантии и истории ледников;

  4. уточняются координаты и прогнозы для навигационных систем и карт.

Ошибка → Последствия → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать горизонтальные движения суши при геодезических измерениях.
    Последствия: смещение координат и искажения навигационных данных.
    Альтернатива: регулярно обновлять системы координат с учётом дрейфа.

  • Ошибка: считать, что только лёд влияет на форму острова.
    Последствия: недооценка роли глубинных процессов.
    Альтернатива: использовать комплексные модели, объединяющие древние и современные данные.

А что если…

А что, если скорость таяния льда увеличится вдвое? Тогда остров продолжит подниматься и может заметно изменить свой контур. Пусть речь идёт о сантиметрах, но для геодезии и картографии это колоссальная величина. Возможно, через несколько десятилетий границы Гренландии на картах будут отличаться от сегодняшних.

Плюсы и минусы

Плюсы исследований Минусы последствий
Уточнение данных о движении Земли Рост уровня моря из-за таяния льда
Совершенствование систем навигации Изменение береговой линии
Прогнозирование климатических эффектов Риск потери прибрежных экосистем

FAQ

Почему Гренландия смещается на северо-запад?
Из-за перераспределения массы в мантии Земли после таяния льда и тектонических процессов.

Насколько быстро она движется?
Примерно на 2 сантиметра в год — это заметно для геодезических станций.

Почему это важно для науки?
Смещение суши влияет на измерения уровня моря, картографию и спутниковую навигацию.

Мифы и правда

Миф: движение суши происходит только во время землетрясений.
Правда: земная кора постоянно находится в движении, особенно в районах бывших ледников.

Миф: таяние льда только повышает уровень океана.
Правда: оно также меняет форму и положение континентов.

Миф: острова — неподвижные участки суши.
Правда: даже массивные острова, как Гренландия, медленно смещаются и поднимаются.

Три интересных факта

  1. Гренландия ежегодно теряет около 270 миллиардов тонн льда;

  2. процесс восстановления земной коры после ледникового давления может продолжаться тысячи лет;

  3. если бы весь лёд Гренландии растаял, уровень мирового океана поднялся бы примерно на 7 метров.

Исторический контекст

После последнего ледникового периода Земля начала медленно восстанавливаться от гигантского давления льда. В Скандинавии и Канаде эти процессы до сих пор наблюдаются: каждый год поверхность поднимается на миллиметры. Гренландия — новейшая глава этой истории. Сегодня здесь можно увидеть, как древние силы встречаются с современными: ледниковая память планеты сталкивается с глобальным потеплением, а карта мира буквально меняется на глазах.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Сейчас читают
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Наука и техника
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Домашние животные
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Секатор решает судьбу урожая: какие деревья нужно стричь осенью, а какие — пощадить
Садоводство, цветоводство
Секатор решает судьбу урожая: какие деревья нужно стричь осенью, а какие — пощадить
Популярное
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции

Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.

Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Убийство Кеннеди: новые детали из российских секретных архивов раскрывают правду Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин Шедевр на малой сцене: как Театр на Перовской переосмыслил Чехова Анжела Якубовская
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
8 собак, которых вы не встретите в России: редкие, древние и почти мифические породы
8 собак, которых вы не встретите в России: редкие, древние и почти мифические породы
Последние материалы
180 уничтоженных за день: Север поставил жирную точку на планах Киева
Запад включил режим молчания: ВСУ лишились главного оружия в Харьковской области
Центр перешёл в наступление: ВСУ потеряли полтысячи бойцов
Секретный приём с кремом придаст обычному Наполеону тот самый вкус из советской кондитерской
Восток наступает: ВСУ потеряли целую армию за сутки — подробности шокируют
Поступление по новым правилам: этот экзамен станет пропуском в гуманитарный вуз
Машины становятся умнее, но живут меньше: как привычки водителей добивают их быстрее конвейера
Украинские силы в отчаянном положении: российский прорыв в Днепропетровской области
Павловка пала: российская армия выдавила ВСУ с ключевого рубежа
Западный ставленник в Молдавии: Мунтяну придумал, как захватить Приднестровье
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.