Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому

Гренландия снова в центре внимания учёных. Новое исследование датского института DTU Space показало: крупнейший остров планеты не просто теряет лёд, но и физически перемещается. Его земная кора поднимается, изгибается и даже сдвигается на северо-запад со скоростью около двух сантиметров в год. Это результат не только современного потепления, но и реакции Земли на древние ледниковые процессы.
Лёд — невероятно тяжёл. Когда его толщина достигает нескольких километров, земная кора прогибается, словно пружина под нагрузкой. Когда лёд тает, поверхность начинает восстанавливаться. Именно это сейчас происходит в Гренландии: остров "выдыхает" после тысячелетнего давления льда.
Современное потепление ускорило этот процесс. За последние десятилетия таяние гигантского ледникового щита сняло колоссальный вес с поверхности, и породы начали подниматься. Но под этим процессом скрыта ещё одна, более медленная сила — так называемая ледниковая изостатическая корректировка, начавшаяся около 20 тысяч лет назад, когда закончился последний ледниковый период.
Эти два движения — древнее и современное — действуют одновременно. В результате одни районы Гренландии поднимаются, другие растягиваются, а некоторые наоборот — сжимаются.
Чтобы зафиксировать изменения, специалисты из DTU Space установили по всей Гренландии сеть из 58 станций GNSS, которые непрерывно измеряют положение поверхности. Данные за 20 лет показали: остров не просто поднимается, но и дрейфует на северо-запад.
"Ранее не проводилось столь точных измерений смещения Гренландии", — отметил научный сотрудник DTU Space Даньял Лонгфорс Берг.
Учёные ожидали увидеть расширение территории, но оказалось, что в некоторых районах происходит обратное — сжатие. Это объясняется сложной игрой тектонических и мантийных сил.
|Показатель
|20 000 лет назад
|Современность
|Основной процесс
|Подъём после ледникового периода
|Подъём из-за потепления
|Средняя скорость смещения
|менее 1 см/год
|около 2 см/год
|Направление движения
|север
|северо-запад
|Эффект
|Расширение рельефа
|Комбинация сжатия и подъёма
учёные устанавливают станции GNSS, фиксирующие изменения на миллиметровом уровне;
данные передаются на спутники и сравниваются с предыдущими годами;
результаты сопоставляют с моделями движения мантии и истории ледников;
уточняются координаты и прогнозы для навигационных систем и карт.
А что, если скорость таяния льда увеличится вдвое? Тогда остров продолжит подниматься и может заметно изменить свой контур. Пусть речь идёт о сантиметрах, но для геодезии и картографии это колоссальная величина. Возможно, через несколько десятилетий границы Гренландии на картах будут отличаться от сегодняшних.
|Плюсы исследований
|Минусы последствий
|Уточнение данных о движении Земли
|Рост уровня моря из-за таяния льда
|Совершенствование систем навигации
|Изменение береговой линии
|Прогнозирование климатических эффектов
|Риск потери прибрежных экосистем
Почему Гренландия смещается на северо-запад?
Из-за перераспределения массы в мантии Земли после таяния льда и тектонических процессов.
Насколько быстро она движется?
Примерно на 2 сантиметра в год — это заметно для геодезических станций.
Почему это важно для науки?
Смещение суши влияет на измерения уровня моря, картографию и спутниковую навигацию.
Миф: движение суши происходит только во время землетрясений.
Правда: земная кора постоянно находится в движении, особенно в районах бывших ледников.
Миф: таяние льда только повышает уровень океана.
Правда: оно также меняет форму и положение континентов.
Миф: острова — неподвижные участки суши.
Правда: даже массивные острова, как Гренландия, медленно смещаются и поднимаются.
Гренландия ежегодно теряет около 270 миллиардов тонн льда;
процесс восстановления земной коры после ледникового давления может продолжаться тысячи лет;
если бы весь лёд Гренландии растаял, уровень мирового океана поднялся бы примерно на 7 метров.
После последнего ледникового периода Земля начала медленно восстанавливаться от гигантского давления льда. В Скандинавии и Канаде эти процессы до сих пор наблюдаются: каждый год поверхность поднимается на миллиметры. Гренландия — новейшая глава этой истории. Сегодня здесь можно увидеть, как древние силы встречаются с современными: ледниковая память планеты сталкивается с глобальным потеплением, а карта мира буквально меняется на глазах.
Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.