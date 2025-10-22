Генетический код долголетия: люди с высоким IQ живут дольше

Многочисленные наблюдения показывали: люди с высоким IQ в детстве чаще доживают до 70 лет и старше, чем их менее успешные сверстники.
Теперь исследователи из Эдинбургского университета нашли генетическое объяснение этой связи.
В исследовании, опубликованном в журнале Genomic Psychiatry, команда проанализировала данные более 400 000 человек в возрасте от 6 до 18 лет.
Учёные сопоставили генетические маркеры, связанные с когнитивными способностями, с генами, влияющими на долголетие.
Результат:
обнаружена генетическая корреляция между интеллектом и продолжительностью жизни, то есть общие участки ДНК, которые одновременно повышают уровень IQ и снижают риск ранней смерти.
По словам доктора Дэвида Хилла, одного из авторов работы, существует несколько объяснений:
Косвенный путь:
Умные дети чаще достигают успеха в учёбе и карьере, что даёт им лучший доступ к ресурсам и здоровой среде. Это отражается на питании, медицине и уровне стресса — всё это способствует долгой жизни.
Прямой биологический путь:
Некоторые гены, повышающие когнитивные способности, также улучшают развитие мозга и тела, делая организм устойчивее к болезням и стрессу.
Учёные подчёркивают: интеллект — не единственный фактор долголетия.
"Это не значит, что связь неизбежна. Изменив образ жизни и среду, можно повлиять на здоровье даже при неблагоприятной генетике", — пояснил доктор Хилл.
Таким образом, воспитание, образование и здоровые привычки способны ослабить или усилить генетические тенденции.
Исследователи считают, что их работа поможет
раньше выявлять группы риска по сниженной продолжительности жизни,
разрабатывать превентивные меры - от образовательных программ до медицинского наблюдения.
"Преимущества интеллектуального развития в детстве выходят далеко за пределы академических достижений", — говорится в отчёте.
Ранее одно из британских исследований показало: каждое повышение результатов IQ-теста в юности снижает риск преждевременной смерти на 24% в возрасте от 17 до 69 лет —
независимо от пола и социального происхождения.
Что означает "генетическая связь"?
Это не один конкретный "ген ума" или "ген долголетия". Речь идёт о множестве участков ДНК, которые одновременно:
Значит ли это, что всё решает генетика?
Нет. Образ жизни, питание, физическая активность и психическое здоровье могут компенсировать даже неблагоприятные генетические факторы.
Можно ли "повысить IQ" ребёнка ради долгой жизни?
Непрямо — да. Поддержка когнитивного развития в детстве (чтение, игры, музыка, спорт, здоровая среда) способствует более гармоничному развитию мозга и, как следствие, может влиять на общее здоровье в будущем.
Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.