InventWood потрясла строительный мир: этот материал прочнее стали, но сделан из дерева

3:55
Наука

Американская компания InventWood, основанная профессором Лянбином Ху из Йельского университета, представила инновационный материал — Superwood.

Деревообрабатывающий комбинат
Фото: commons.wikimedia.org by MatthiasKabel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Деревообрабатывающий комбинат

Он сочетает прочность стали, лёгкость дерева и устойчивость к влаге, огню и вредителям.

Разработка — результат более чем 10 лет исследований в области целлюлозных волокон — основного биополимера в растениях.

Как создают супердревесину

Производство включает три ключевых этапа:

  1. Химическая обработка — древесину кипятят в специальном растворе, чтобы частично удалить лигнин.

  2. Высокотемпературное прессование — материал сжимают под давлением, разрушая клеточную структуру.

  3. Стабилизация — дерево выдерживают при определённой влажности для сохранения формы и плотности.

В результате получают материал в 20 раз прочнее обычного дерева и в 10 раз устойчивее к деформациям.

Superwood не боится плесени, насекомых и влаги, а также обладает высоким классом огнестойкости.

Что может сделать супердревесина

  • Прочность сопоставима со сталью, но при этом вес в четыре раза меньше.

  • Позволяет уменьшить нагрузку на фундамент и повысить сейсмостойкость зданий.

  • Благодаря однородной структуре можно изготавливать целиком деревянную мебель и крепёжные элементы без металла.

 "Материал выглядит и ведёт себя как обычная древесина, но гораздо прочнее", — отмечает генеральный директор InventWood Алекс Лау.

Где будет использоваться

На первом этапе Superwood применяют:

  • в наружной отделке зданий — облицовке, фасадах, террасах;

  • в интерьере — напольных покрытиях, стеновых панелях, мебели.

В перспективе компания планирует строить здания полностью из супердревесины, однако для этого требуется дополнительная сертификация.

Цена и экология

Да, Superwood дороже обычной древесины, но:

  • при производстве выбросы CO₂ на 90% ниже, чем при выпуске стали;

  • материал удерживает углерод, как и любая древесина, снижая общий углеродный след здания;

  • его долговечность уменьшает расходы на замену и ремонт.

"Дерево — естественный аккумулятор углерода. Используя его вместо бетона и стали, мы сокращаем влияние строительства на климат", — говорит профессор архитектуры Филип Олдфилд (Австралия).

Контекст: возрождение деревянной архитектуры

Мир переживает ренессанс деревянного строительства:

  • В Милуоки (США) уже стоит 87-метровая деревянная башня Ascent MKE - самое высокое здание из дерева.

  • Город планирует построить 183-метровую башню из новых композитных материалов.

InventWood считает, что Superwood может стать ключом к устойчивым городам будущего, где здания будут лёгкими, энергоэффективными и углеродно-нейтральными.

FAQ

Из чего делают Superwood?
Из натуральной древесины — бамбука, ели, дуба, клёна и других пород. Технология универсальна и подходит для большинства видов древесины.

Горит ли супердревесина?
Нет. Материал прошёл испытания на огнестойкость и получил высший рейтинг среди деревянных изделий.

Подвержен ли материал гниению или плесени?
Благодаря плотной структуре и отсутствию пор Superwood устойчив к влаге и биологическим повреждениям.

Насколько он дорогой?
Он дороже обычного дерева, но значительно дешевле стали и композитов, при этом обладает аналогичной прочностью.

Можно ли строить небоскрёбы из супердревесины?
Теоретически — да. На практике для этого нужны дополнительные расчёты, сертификация и адаптация строительных норм.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
