InventWood потрясла строительный мир: этот материал прочнее стали, но сделан из дерева

Американская компания InventWood, основанная профессором Лянбином Ху из Йельского университета, представила инновационный материал — Superwood.
Он сочетает прочность стали, лёгкость дерева и устойчивость к влаге, огню и вредителям.
Разработка — результат более чем 10 лет исследований в области целлюлозных волокон — основного биополимера в растениях.
Производство включает три ключевых этапа:
Химическая обработка — древесину кипятят в специальном растворе, чтобы частично удалить лигнин.
Высокотемпературное прессование — материал сжимают под давлением, разрушая клеточную структуру.
Стабилизация — дерево выдерживают при определённой влажности для сохранения формы и плотности.
В результате получают материал в 20 раз прочнее обычного дерева и в 10 раз устойчивее к деформациям.
Superwood не боится плесени, насекомых и влаги, а также обладает высоким классом огнестойкости.
Прочность сопоставима со сталью, но при этом вес в четыре раза меньше.
Позволяет уменьшить нагрузку на фундамент и повысить сейсмостойкость зданий.
Благодаря однородной структуре можно изготавливать целиком деревянную мебель и крепёжные элементы без металла.
"Материал выглядит и ведёт себя как обычная древесина, но гораздо прочнее", — отмечает генеральный директор InventWood Алекс Лау.
На первом этапе Superwood применяют:
в наружной отделке зданий — облицовке, фасадах, террасах;
в интерьере — напольных покрытиях, стеновых панелях, мебели.
В перспективе компания планирует строить здания полностью из супердревесины, однако для этого требуется дополнительная сертификация.
Да, Superwood дороже обычной древесины, но:
при производстве выбросы CO₂ на 90% ниже, чем при выпуске стали;
материал удерживает углерод, как и любая древесина, снижая общий углеродный след здания;
его долговечность уменьшает расходы на замену и ремонт.
"Дерево — естественный аккумулятор углерода. Используя его вместо бетона и стали, мы сокращаем влияние строительства на климат", — говорит профессор архитектуры Филип Олдфилд (Австралия).
Мир переживает ренессанс деревянного строительства:
В Милуоки (США) уже стоит 87-метровая деревянная башня Ascent MKE - самое высокое здание из дерева.
Город планирует построить 183-метровую башню из новых композитных материалов.
InventWood считает, что Superwood может стать ключом к устойчивым городам будущего, где здания будут лёгкими, энергоэффективными и углеродно-нейтральными.
Из чего делают Superwood?
Из натуральной древесины — бамбука, ели, дуба, клёна и других пород. Технология универсальна и подходит для большинства видов древесины.
Горит ли супердревесина?
Нет. Материал прошёл испытания на огнестойкость и получил высший рейтинг среди деревянных изделий.
Подвержен ли материал гниению или плесени?
Благодаря плотной структуре и отсутствию пор Superwood устойчив к влаге и биологическим повреждениям.
Насколько он дорогой?
Он дороже обычного дерева, но значительно дешевле стали и композитов, при этом обладает аналогичной прочностью.
Можно ли строить небоскрёбы из супердревесины?
Теоретически — да. На практике для этого нужны дополнительные расчёты, сертификация и адаптация строительных норм.
