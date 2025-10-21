Размером с пятиэтажку: астероид 2025 PN7 удивляет своим танцем вокруг Земли

На орбите вокруг Солнца рядом с Землёй обнаружен небольшой астероид под названием 2025 PN7. Учёные NASA подтвердили, что это так называемая квазилуна, небесное тело, которое не вращается вокруг Земли, как наш Луна, но движется почти в унисон с ней, будто бы сопровождая планету в её пути вокруг Солнца.
Астероид открыл университет Гавайев в ходе регулярного наблюдения за небом. По данным NASA, его диаметр составляет от 18 до 36 метров, примерно высота пятиэтажного здания.
В отличие от Луны, 2025 PN7 не связан с Землёй гравитационно. Он как бы "бежит рядом" — описывает орбиту вокруг Солнца, которая почти совпадает с земной, временами приближаясь к нам, а затем снова удаляясь.
Минимальное расстояние: около 4 млн км (в 10 раз дальше Луны)
Максимальное: до 17 млн км
Период сопровождения: предположительно с 1960-х годов
Покинет орбиту: примерно в 2083 году, если не произойдут возмущения
Орбита астероида колеблется под действием гравитации Солнца и соседних планет, поэтому его траектория постоянно слегка изменяется.
Квазилуны — редкость. На данный момент астрономы подтвердили существование всего восьми таких объектов, временно сопровождающих Землю.
"Это как бегун, который идёт с вами в ногу на орбитальной дорожке: не спутник, но всё время рядом", — объясняют в NASA.
Подобные тела представляют ценность не только как космическое любопытство. Они помогают:
уточнять модели орбит и гравитационных взаимодействий,
предсказывать траектории потенциально опасных околоземных астероидов,
рассматривать возможные цели для будущих космических миссий - ведь они относительно близки и безопасны для полётов.
Что такое квазилуна?
Это объект, движущийся вокруг Солнца почти синхронно с Землёй, периодически сближаясь с ней, но не будучи её настоящим спутником.
Может ли 2025 PN7 столкнуться с Землёй?
Нет. Его орбита стабильна и проходит далеко за пределами орбиты Луны.
Можно ли его увидеть?
Нет, даже в крупные телескопы астероид выглядит как слабая точка — он слишком мал и тускл.
Зачем изучать такие объекты?
Они помогают понять динамику движения тел вблизи Земли и дают возможность испытать технологии посадки или захвата астероидов без отправки аппаратов в глубокий космос.
