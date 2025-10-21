Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вторичка взлетит: россиян ждёт сюрприз с ценами на квартиры в 2026 году
Мозг работает против часов: почему обратная дорога кажется короче
Союз красоты и силы: растения, которые дружат с папоротником и украсят любой сад
Верховный суд решит, кому принадлежит доверие — инвесторам или государству
Черника не волшебная: офтальмолог рассказала, что действительно спасает зрение
Ограбление Лувра – предвестник заката Франции? Дерзкое заявление Павла Дурова
Блогершу Митрошину обманули на 56 миллионов: как адвокаты создали несуществующие чёрные списки
Большунов — угроза? Почему FIS боится возвращения российских лыжников
Эволюция наоборот: как гаджеты заставляют нас забывать, как думать

Размером с пятиэтажку: астероид 2025 PN7 удивляет своим танцем вокруг Земли

Наука

На орбите вокруг Солнца рядом с Землёй обнаружен небольшой астероид под названием 2025 PN7. Учёные NASA подтвердили, что это так называемая квазилуна, небесное тело, которое не вращается вокруг Земли, как наш Луна, но движется почти в унисон с ней, будто бы сопровождая планету в её пути вокруг Солнца.

Квазилуна рядом с Землёй
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Квазилуна рядом с Землёй

Астероид открыл университет Гавайев в ходе регулярного наблюдения за небом. По данным NASA, его диаметр составляет от 18 до 36 метров, примерно высота пятиэтажного здания.

Как он движется

В отличие от Луны, 2025 PN7 не связан с Землёй гравитационно. Он как бы "бежит рядом" — описывает орбиту вокруг Солнца, которая почти совпадает с земной, временами приближаясь к нам, а затем снова удаляясь.

  • Минимальное расстояние: около 4 млн км (в 10 раз дальше Луны)

  • Максимальное: до 17 млн км

  • Период сопровождения: предположительно с 1960-х годов

  • Покинет орбиту: примерно в 2083 году, если не произойдут возмущения

Орбита астероида колеблется под действием гравитации Солнца и соседних планет, поэтому его траектория постоянно слегка изменяется.

Почему это открытие важно

Квазилуны — редкость. На данный момент астрономы подтвердили существование всего восьми таких объектов, временно сопровождающих Землю.

"Это как бегун, который идёт с вами в ногу на орбитальной дорожке: не спутник, но всё время рядом", — объясняют в NASA.

Подобные тела представляют ценность не только как космическое любопытство. Они помогают:

  • уточнять модели орбит и гравитационных взаимодействий,

  • предсказывать траектории потенциально опасных околоземных астероидов,

  • рассматривать возможные цели для будущих космических миссий - ведь они относительно близки и безопасны для полётов.

FAQ

Что такое квазилуна?
Это объект, движущийся вокруг Солнца почти синхронно с Землёй, периодически сближаясь с ней, но не будучи её настоящим спутником.

Может ли 2025 PN7 столкнуться с Землёй?
Нет. Его орбита стабильна и проходит далеко за пределами орбиты Луны.

Можно ли его увидеть?
Нет, даже в крупные телескопы астероид выглядит как слабая точка — он слишком мал и тускл.

Зачем изучать такие объекты?
Они помогают понять динамику движения тел вблизи Земли и дают возможность испытать технологии посадки или захвата астероидов без отправки аппаратов в глубокий космос.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Домашние животные
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Домашние животные
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Экономика и бизнес
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Популярное
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции

Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.

Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Джиган обеспокоен Оксаной Самойловой: публикация из Израиля заставила всех задуматься
Научный эксперимент разрушил веру в силу наказания: почему строгие законы не возвращают справедливость Игорь Буккер Российские войска прорывают оборону ВСУ на Запорожье, наступает кульминация летнего наступления Любовь Степушова Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ Олег Володин
Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Огородники сходят с ума по новинке: томат без кожи называют самым вкусным черри сезона
Огородники сходят с ума по новинке: томат без кожи называют самым вкусным черри сезона
Последние материалы
Черника не волшебная: офтальмолог рассказала, что действительно спасает зрение
Блогершу Митрошину обманули на 56 миллионов: как адвокаты создали несуществующие чёрные списки
Ограбление Лувра – предвестник заката Франции? Дерзкое заявление Павла Дурова
Большунов — угроза? Почему FIS боится возвращения российских лыжников
Эволюция наоборот: как гаджеты заставляют нас забывать, как думать
Офицер и художник в одном лице: Тарзан задумал необычную миссию для бойцов СВО
Каша, которую ели короли: рис по старинным рецептам Европы и Востока
Бой со штангой можно отложить: одно упражнение заменит классические приседания и сбережёт поясницу
Иван Ургант начинает гастрольный тур по Европе: чьей поддержкой заручился шоумен за границей
Немного тмина и тыквы в фарш, а лимон и зелень в самом конце — и обычный ужин превратится в праздник
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.