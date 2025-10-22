Пески дрогнули у ног Сфинкса: подземная находка открыла дверь в мир, способный переписать историю

Под египетскими пирамидами снова вспыхнул интерес к тайнам древнего мира. Независимый исследователь и египтолог Армандо Мэй заявил, что под плато Гиза обнаружены три идеально вырубленные шахты, которые могут быть связаны с забытым подземным миром. Его находка уже вызвала оживлённые дискуссии среди археологов и любителей истории Египта.
По словам учёного, шахты расположены в треугольнике между Сфинксом, пирамидой Хуфу и пирамидой Хафры. Их геометрия поражает точностью — гладкие стены и аккуратные края выглядят слишком совершенными, чтобы быть результатом случайных работ.
"На северо-восточном краю плато Гиза я обнаружил три идеально вырубленные шахты, скрытые под песками", — рассказал египтолог Армандо Мэй.
Он подчеркнул, что речь идёт не о водных колодцах — ни одна шахта не имеет следов эрозии, надписей или инструментальных повреждений. Исследователь уверен: перед ним тщательно спроектированные конструкции, созданные для особых целей.
Предположения о подземных сооружениях под Гизой возникали ещё в античности. Геродот писал о гигантском лабиринте с тысячами залов и подземной пирамидой. В XIX веке археологи Джованни Кавилья, Генри Солт и Пьер-Жан Мариетт описывали странные колодцы возле Сфинкса и пирамиды Хафры. Позже учёные XX века — Джордж Рейснер, Герман Юнкер и Селим Хассан — фиксировали на картах подземные полости. После 1930-х годов эта тема была забыта, но отчёты намекали: под Гизой может скрываться обширная система туннелей.
Мэй и его коллеги применили спутниковую технологию SAR — радар с синтезированной апертурой, способный видеть под поверхностью земли. Благодаря этим данным команда обнаружила шахты, которые, по словам исследователя, "всё ещё стоят и выглядят так, будто их вырубили вчера".
Первая шахта уходит вглубь на 130 футов — это почти высота двенадцатиэтажного здания. Её стены из известняка и песчаника настолько ровные, что напоминают элементы древней машины. На глубине около 40 футов находится искусственная полость шириной около 80 футов. Спутниковые снимки показали, что под обломками шахта продолжается ещё глубже.
Вторая шахта расположена неподалёку — рядом с дорогой процессий Хафры, соединяющей храм в долине с пирамидой. Её конструкция идентична первой, что говорит о спланированной системе. Третья шахта, найденная восточнее пирамиды Хуфу, имеет укреплённый вход и следы многократного использования. В одной из стен есть углубление, вероятно, для подъёма предметов.
Расстояние между тремя шахтами совпадает с расположением пирамид на поверхности — они формируют ту же схему, что и пояс созвездия Ориона. Это сходство укрепляет гипотезу о сакральной связи между земным и космическим планами.
Рядом с этими объектами найдены две более грубые шахты меньшей глубины. Они, по мнению Мэя, появились позже и, вероятно, были лишь попыткой воспроизвести оригинальные сооружения. Несмотря на различия, все они указывают на сложность подземных структур Гизы. Это подтверждает, что плато по-прежнему хранит нераскрытые тайны.
Учёные не пришли к единому мнению о назначении шахт. Среди гипотез — ритуальные сооружения, гидравлические каналы или вертикальные шахты для перемещения грузов. Исследователи также не исключают, что туннели могли соединяться с Нилом.
"Современные методы визуализации выявляют дополнительные аномалии вблизи Сфинкса", — отметил египтолог Армандо Мэй.
Если данные подтвердятся, найденные шахты могут стать ключом к системе скрытых помещений под Гизой, где древние мастера, возможно, проводили обряды или хранили важные артефакты.
|Версия
|Суть гипотезы
|Аргументы в пользу
|Слабые места
|Ритуальная
|Место для подношений богам
|Геометрическая точность, ориентация по звёздам
|Нет следов захоронений
|Инженерная
|Элемент системы водоснабжения
|Близость к Нилу, наличие полостей
|Нет следов проточной воды
|Хранилище
|Склад или сокровищница
|Подземная изоляция
|Отсутствие находок
|Символическая
|Отражение звёздной карты
|Совпадение с поясом Ориона
|Недоказан культовый смысл
Такой подход позволяет не разрушать древние памятники и при этом получать точные данные о скрытых структурах.
Если версии Мэя подтвердятся, археология получит важнейшее открытие последних десятилетий. Это может изменить понимание технологий, которыми владели древние египтяне. Возможно, именно здесь скрыты ответы на вопросы о строительстве пирамид и о том, как древние мастера добивались такой точности без современной техники.
Исследования подземных сооружений Гизы ведутся уже более двухсот лет. От первых карт XIX века до современных 3D-моделей — каждая эпоха добавляла детали в картину плато. Но даже сегодня, когда технологии позволяют "заглянуть" под землю, Гиза продолжает удивлять: чем глубже смотрим, тем больше вопросов возникает.
Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.