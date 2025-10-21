Эволюция наоборот: как гаджеты заставляют нас забывать, как думать

2:46 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследовательница из Массачусетского технологического института Наталья Космина занимается разработкой интерфейсов "мозг-компьютер", позволяющих парализованным индивидам общаться с миром.

Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ смартфон

Результаты эксперимента

Это требует регистрации и интерпретации разнообразных состояний мозга. С появлением нейронных сетей, ИИ и мощных языковых моделей Наталья вместе с командой организовала исследование: они мониторили мозговую активность добровольцев, которых попросили сочинить короткий текст на определённую тему.

В эксперименте участвовали 54 человека. Некоторые работали в одиночку, другие прибегали к поисковикам, а третьи задействовали ChatGPT. Результаты показали: чем больше помощи от техники, тем слабее нейронные связи. У использующих ИИ зоны мозга, связанные с мышлением, концентрацией и творчеством, почти не активировались. Сразу после завершения задания участников опросили о содержании их эссе. В группе с ИИ почти никто не сумел пересказать только что созданный материал, как сообщает сайт Москва 24.

Тяготение к простоте

Эксперты отмечают, что эволюционно мы тяготеем к простоте. Мы инстинктивно уходим от трудностей, поэтому все чаще делегируем данные и задачи гаджетам. Из-за этого избегаем звонков, предпочитаем самообслуживание, заказываем все онлайн, не считаем мысленно, не ищем пути самостоятельно и т.д. Но такая легкость имеет цену: для развития мозгу нужны вызовы, а мы их устраняем.

Гаджеты не улучшают мышление

В развитых странах IQ населения постепенно падает. Мы все сильнее зависим от устройств, и без них сложно работать, запоминать, размышлять или просто жить. Гаджеты не улучшают мышление — контент в сети создан для захвата внимания и прибыли. При простом поиске в телефоне вы сталкиваетесь с индустрией, которая отвлекает любой ценой. Некоторые учёные описывают "экранное апноэ" — когда от скроллинга забываешь дышать.

Быть может

Однако есть контраргументы. Сократ боялся, что письмо ослабит память и даст лишь поверхностные знания. Но оно преобразило не только хранение информации, но и мышление. С бумагой и ручкой мы решаем сложные задачи: умножить 56 на 7 в уме трудно, но в столбик — легко даже детям. Написать текст проще, чем надиктовать. Письмо организует мысли и усиливает мозг. Быть может, компьютеры тоже нас улучшат.