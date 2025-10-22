Под ногами Акапулько — врата в прошлое: найден город, где боги играли в мяч с людьми

5:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) сообщили об открытии древнего поселения Пасо-Темпрано, расположенного недалеко от города Шочистлауак в 220 километрах от Акапулько. Исследователи считают, что это место существовало около 1200 лет назад и принадлежало к культуре миштеков.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Раскопки древнего города

Город на вершинах гор

Поселение было построено в труднодоступной горной местности, на скалистых хребтах. Археологи отмечают, что его расположение имело стратегическое значение — отдельные участки были укреплены стенами, что указывает на возможное существование военного конфликта в период основания города.

Планировка Пасо-Темпрано оказалась продуманной: дома и общественные здания не располагались хаотично, а образовывали чёткую структуру, отражавшую социальную иерархию.

"Подъём затруднён из-за высоты холмов, на которых расположено поселение, но, войдя внутрь, можно различить различные сектора", — сообщил археолог Мигель Перес Негрет из INAH.

В нижней части города находились простые жилища, выше — более крупные дома знати. Сохранившиеся фундаменты показывают, что некоторые здания имели комнаты, вестибюли и коридоры.

Оборонительная система и церемониальный центр

На верхнем уровне археологи обнаружили укреплённый сектор, окружённый каменной стеной. Добраться до него можно было только по узким тропам и коридорам, проходящим через ущелья и контрольные пункты. Такая структура, по мнению специалистов, выполняла оборонительную функцию.

Самая высокая часть Пасо-Темпрано служила церемониальной зоной и, вероятно, общественным центром поселения. Здесь располагалась площадка для игры в мяч — традиционного ритуального спорта народов Мезоамерики.

Площадка для игры в мяч

Игровое поле, выполненное в форме буквы I, имеет длину около 49 метров и ширину 8 метров. Оно возвышается над окружающей местностью и окаймлено каменными стенами. Археологи считают, что площадка имела важное значение в общественной и религиозной жизни города.

Рядом с ней обнаружены остатки других сооружений, включая постройку с гладким камнем, предположительно использовавшуюся как алтарь. Уровень обработки камня и архитектурная детализация указывают, что эти здания принадлежали представителям высших слоёв общества.

Архитектура и культурные особенности

Пасо-Темпрано демонстрирует характерные черты архитектурного стиля миштеков - сочетание вертикальных каменных блоков и мелких плит, использовавшихся для формирования стен. Этот стиль напоминает другие памятники региона, например, древнее поселение Теуакалько.

Судя по остаткам построек и структуре укреплений, поселение возникло в период эпиклассического — раннего постклассического периода (около IX-XI веков н. э.). В это время на территории современного штата Герреро активно развивались торговые и культурные центры.

Значение открытия

Открытие Пасо-Темпрано имеет важное значение для изучения малоизвестных культур региона. Археологи предполагают, что дальнейшие раскопки помогут уточнить, какие народы населяли горные районы юга Мексики после упадка классических центров майя.

"Изучение Пасо-Темпрано может помочь определить местную археологическую культуру, процветавшую в период между эпиклассическим и ранним постклассическим периодами в этой части нынешней территории Герреро", — отметил Мигель Перес Негрет.

FAQ

Где находится Пасо-Темпрано

Поселение расположено в горах штата Герреро, в 220 км от Акапулько.

К какой культуре относится город

По архитектурным особенностям он принадлежит к культуре миштеков.

Какое значение имела игра в мяч

Она носила сакральный характер и символизировала духовное противостояние сил жизни и смерти.

Интересные факты

Игры с мячом в Мезоамерике имели ритуальный характер и символизировали борьбу света и тьмы.

Подобные площадки обнаружены почти во всех древних городах майя и миштеков, включая Паленке, Монте-Альбан и Теуакалько.

Многие поселения региона строились на возвышенностях, что обеспечивало естественную защиту и контроль над долинами.

Исторический контекст

Эпиклассический период (около 800-1000 гг. н. э.) стал временем переселений и образования новых центров после упадка Теночтитлана и Теотиуакана.

Культура миштеков распространилась на территорию современных штатов Оахака и Герреро, где развивались сложные социальные структуры.

Археологические находки региона свидетельствуют о высокой ремесленной культуре и торговых связях с побережьем Тихого океана.