Компенсация, которая убьёт: как хрупкое равновесие океана может обернуться катастрофой

Новое исследование показало, что Южный океан по-прежнему удерживает углекислый газ, несмотря на глобальное потепление. Но устойчивость этой системы может оказаться временной.
Южный океан — одно из самых загадочных мест на планете. Он окружает Антарктиду, связывая Атлантический, Индийский и Тихий океаны, и играет ключевую роль в климатической системе Земли.
Именно здесь, в ледяных водах, происходит мощное поглощение углекислого газа — процесс, который помогает замедлять глобальное потепление. Однако последние исследования показали: наши климатические модели недооценили одно важное обстоятельство, а реальность оказалась куда сложнее.
Южный океан отвечает за поглощение примерно 40% выбросов углекислого газа, созданных человеком. Этот природный "фильтр" устроен так: глубокие холодные воды поднимаются к поверхности, обмениваются газами с атмосферой, а затем опускаются обратно, унося CO₂ вглубь. На этом процессе строится баланс всей климатической системы, ведь чем больше океан поглощает углерода, тем медленнее нагревается планета.
Однако ученые заметили противоречие. Климатические модели предсказывали, что из-за глобального потепления Южный океан постепенно утратит способность поглощать CO₂. Усиление западных ветров должно было, по расчетам, перемешивать слои воды и приводить к утечке углерода обратно в атмосферу. Но наблюдения последних десятилетий говорят об обратном — уровень поглощения практически не изменился.
Над решением этой загадки работала группа ученых из Института Альфреда Вегенера. Они провели многолетние наблюдения, анализируя химический состав, температуру и соленость воды в разных слоях океана. Результат оказался неожиданным: система не ослабла, а, наоборот, частично стабилизировалась благодаря пониженной солености поверхностных вод.
Меньшая соленость образуется из-за таяния антарктических льдов и увеличения притока пресной воды. Эта легкая, менее плотная вода образует своеобразный барьер, который мешает углероду возвращаться обратно в атмосферу. Таким образом, океан временно сохраняет способность удерживать CO₂, даже несмотря на изменения климата.
Почему же климатические модели ошиблись? Причина в том, что большинство из них не учитывали мелкие, но важные процессы — изменение структуры водных масс и влияние пресной воды на расслоение океана. Модели "видели" общие тенденции ветров и температур, но не замечали динамику между поверхностными и глубокими слоями.
Получается, природа сама создала временный защитный механизм. Но, как предупреждают исследователи, он не вечен: если западные ветра продолжат усиливаться, расслоение может нарушиться, и накопленный углерод начнет возвращаться в атмосферу. Это станет мощным дополнительным фактором потепления.
Ученые называют этот эффект "временной отсрочкой". Пока верхние слои океана остаются менее солеными, система работает как прежде. Но стоит пресной воде перемешаться с солеными глубинами — и баланс нарушится. Тогда Южный океан перестанет быть надежным щитом и превратится в источник выбросов, усилив парниковый эффект.
Некоторые климатологи считают, что этот переломный момент может наступить в ближайшие десятилетия. Даже небольшое ослабление ветров или изменение температуры способно разрушить тонкий баланс. Тогда выбросы углерода возрастут резко и непредсказуемо, что приведет к ускорению глобального потепления.
При этом важно понимать: океан реагирует на изменения медленно. Процессы, происходящие сегодня, могут дать эффект только через 20-30 лет. Поэтому наблюдения за Южным океаном становятся не просто научным интересом, а необходимостью.
Ошибка: модели недооценили роль пресной воды.
Последствие: неверные прогнозы климатических сценариев.
Альтернатива: включение в расчеты параметров солености и локальных течений.
Ошибка: отсутствие зимних данных.
Последствие: пропущены периоды активного обмена газами.
Альтернатива: расширение наблюдений в рамках антарктических экспедиций.
Ошибка: переоценка роли ветров.
Последствие: смещение акцента с мелких процессов.
Альтернатива: комплексные модели с учетом микродинамики.
Используют спутниковые сенсоры для анализа температуры и солености поверхностных вод.
Применяют автономные буи, которые передают данные даже во время антарктической зимы.
Отправляют исследовательские суда AWI для отбора проб на разных глубинах.
Сопоставляют данные с климатическими моделями, чтобы выявить расхождения.
Обновляют прогнозы, учитывая локальные климатические эффекты.
Миф: Южный океан перестал поглощать углекислый газ.
Правда: Он продолжает это делать, но за счет временного эффекта низкой солености.
Миф: Потепление делает океан бесполезным в борьбе с CO₂.
Правда: Даже измененный, он остается важнейшим поглотителем углерода.
Миф: Все климатические модели одинаково точны.
Правда: Они постоянно дорабатываются и зависят от качества данных наблюдений.
Южный океан — единственный, который полностью окружает континент.
Его температура в некоторых районах не превышает -2°C, но жизнь там кипит.
Именно эти воды определяют климат для Австралии, Чили и Южной Африки.
Еще в 1980-х ученые заметили, что океаны поглощают огромные объемы CO₂, но тогда считали этот процесс постоянным. Только с развитием спутниковых наблюдений в 2000-х стало понятно: поглощение нестабильно и зависит от тонких физических характеристик — ветров, солености и температурных слоев. Сегодня именно эти параметры лежат в основе всех современных климатических расчетов.
Как измеряют уровень поглощения углекислого газа океаном?
С помощью спутников, буйков и судовых проб, фиксирующих концентрацию CO₂ в воде и воздухе.
Почему важно изучать Южный океан?
Он влияет на глобальный климат и уровень углерода в атмосфере, определяя скорость потепления всей планеты.
Можно ли предотвратить выброс накопленного углерода?
Нет напрямую, но уменьшение промышленных выбросов и охрана антарктических экосистем могут продлить устойчивость океана.
Когда ученые ожидают изменения баланса?
В ближайшие 20-40 лет, если тенденции усиления ветров и таяния льдов сохранятся.
Что делает Институт Альфреда Вегенера?
Планирует новые экспедиции в рамках программы "Антарктическая синхронизация", чтобы уточнить данные о зимних процессах.
