Прорыв в защите будущего: молодые учёные Росатома создают новые материалы для авиации и космоса

Наука

На мероприятии-спутнике V Конгресса молодых учёных "Цепная реакция успеха", прошедшем с 5 по 7 октября в Академии Маяк им. А. Д. Сахарова (Нижний Новгород), Госкорпорация "Росатом" вручила премии в области науки и инноваций молодым специалистам отрасли.
Шесть команд-победителей получили по одному миллиону рублей за проекты, уже меняющие жизнь людей — от новых материалов для энергетики до технологий точечной терапии онкозаболеваний.

Герои открытия: Егор Данилов и Кира Солохова

Среди победителей — Егор Данилов, начальник управления функциональных материалов, и Кира Солохова, начальник отдела разработки специальных защитных материалов Химико-технологического кластера (ХТК) Научного дивизиона "Росатома".
Команда провела масштабные исследования, которые легли в основу нового поколения эластичных композиционных материалов для тепловой, механической и специальной защиты авиационной и космической техники, а также транспортных средств.

"В рамках цикла исследований нами были предложены подходы к разработке составов и технологий получения полимерных композиционных материалов. Это дает возможность целенаправленно регулировать структуру и свойства итоговых продуктов, что открывает путь к созданию целого ряда новых материалов, отвечающих современным требованиям", — рассказала после церемонии награждения Кира Солохова.

"В ходе исследований мы опубликовали более десяти научных работ, результаты запатентованы, в 2024 году я защитила кандидатскую диссертацию. Хочу от всей души поблагодарить моего учителя и наставника — Егора Андреевича Данилова. Его профессионализм, поддержка и вера в успех были для меня главным источником вдохновения. Мой руководитель и соавтор не смог присутствовать на церемонии, поэтому оба диплома пришлось получать мне, но эта победа — наш общий результат и высокая оценка многолетнего труда".

Конкурс, меняющий отрасль

В борьбе за премию участвовали 30 команд молодых учёных-атомщиков. Экспертная комиссия оценивала:

  • научно-технический уровень и новизну разработок,

  • масштаб внедрения,

  • потенциал дальнейшего применения,

  • конкурентоспособность на международном уровне.

Решение о присуждении наград принимал генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. Премия проводится второй год подряд и уже стала символом того, что атомная отрасль остаётся драйвером технологического развития России.

Что представляет собой ХТК

Химико-технологический кластер Научного дивизиона "Росатома" — это ключевая структура, объединяющая научные исследования, прикладные разработки и промышленное производство.
Его деятельность охватывает:

  • разработку новых материалов и композитов;

  • создание чистых веществ и редкоземельных металлов;

  • метрологическое обеспечение и опытное производство.

ХТК выступает интегратором научных и производственных компетенций, обеспечивая полный цикл — от лаборатории до промышленного внедрения.

Будущее молодых исследователей

Конкурс был объявлен в мае 2025 года и открыт для учёных до 35 лет (для руководителей команд — до 39). Участники представляли диссертации, монографии, циклы статей и собственные разработки.
Эта инициатива продолжает многолетнюю традицию "Росатома" — поддерживать молодых исследователей.
Компания также является партнёром и учредителем ряда престижных премий, включая национальную премию в области будущих технологий "Вызов" и Всероссийскую премию "За верность науке".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
