Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Создание из кошмара: кислотный плевок, клешни как ножи и панцирь, прочнее стали
Картофель, что спит до весны: вот как его разбудить, чтобы не опоздать с урожаем
Секреты крепкого брака: Елизавета Боярская показала, как проводит время с Максимом Матвеевым
Постель — как болото после дождя: стоит лишь пропустить стирку, и начнётся то, о чём лучше не знать
США в ожидании чуда: двенадцатая попытка по финансированию провалилась
От средства против насморка до наркотика: как аптечные капли перепрограммируют мозг
Пока лопата входит в землю — действуйте: ноябрьские хитрости опытных дачников
Без музыки и сигарет — но со вкусом: испанцы придумали новый тренд для отдыха
Корица нашепчет уют: раскройте секрет идеального осеннего завтрака с яблоком и йогуртом от диетолога

Замороженные свидетели мамонтов ожили: наука столкнулась с угрозой, дремавшей тысячелетия

5:44
Наука

Учёные сумели пробудить бактерии, пролежавшие в вечной мерзлоте Аляски около 40 тысяч лет, и пришли к тревожным выводам. Эти организмы, дремавшие с эпохи мамонтов, способны вновь включиться в глобальные биохимические процессы и повлиять на климат всей планеты. Исследование показало, что оттаивание вечной мерзлоты может обернуться цепной реакцией, способной ускорить глобальное потепление и изменить экосистему Земли.

Город Анкоридж
Фото: flikr.com by Luke Jones, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Город Анкоридж

Возрождение из льда

Команда учёных собрала образцы вечной мерзлоты и поместила их в контролируемые лабораторные условия. Добавив воду и установив температуру от +4 до +12 °C, исследователи наблюдали, как микроорганизмы постепенно "просыпаются". Уже спустя несколько недель бактерии начали активно размножаться, выделяя в атмосферу углекислый газ и метан - два ключевых парниковых газа.

По словам специалистов, достаточно лишь нескольких месяцев потепления, чтобы древние микробы стали массово производить газы, усиливающие парниковый эффект. Чем дольше и теплее будет арктическое лето, тем интенсивнее этот процесс.

Что скрывает вечная мерзлота

В недрах мерзлоты, формировавшейся тысячелетиями, "законсервированы" миллиарды микроорганизмов:

  • метаногенные археи, способные генерировать метан даже при низких температурах;

  • гетеротрофные бактерии, разлагающие органику и высвобождающие углекислый газ;

  • грибы-сапрофиты, участвующие в разложении растительных остатков.

Исследователи установили, что активность некоторых из них начинается уже при температуре +4 °C. Однако не вся органика поддаётся быстрому разложению: плотные древние отложения, богатые углеродом, могут оставаться стабильными дольше.

Потенциальные угрозы

Главная опасность таяния вечной мерзлоты — выбросы парниковых газов. По оценкам климатологов, под слоем льда на Земле заключено более 1,5 триллиона тонн углерода - это в два раза больше, чем в атмосфере. Если значительная часть этого углерода попадёт в воздух в виде CO₂ и метана, это ускорит глобальное потепление, создавая эффект "снежного кома".

Кроме того, существует вероятность, пусть и небольшая, возрождения древних патогенов. Учёные предупреждают, что некоторые бактерии и вирусы, замороженные десятки тысяч лет, могут сохранить жизнеспособность.

Уже были случаи, когда оттаивание мерзлоты приводило к вспышкам сибирской язвы и другим инфекциям у северных животных.

Когда прошлое становится угрозой

Учёные называют происходящее "экологическим пробуждением прошлого". Поднимающиеся температуры не просто плавят лёд — они высвобождают древние экосистемы, которые миллионы лет были изолированы от современной биосферы.

Ранее удалось "оживить" из вечной мерзлоты коловраток, нематод, семена растений возрастом 32 тысячи лет и даже сибирского углозуба - хвостатого земноводного, выжившего после тысячелетней заморозки. Эти успехи открывают новые возможности для биологии, но одновременно демонстрируют масштаб потенциальной угрозы, если подобное произойдёт естественным образом.

Возможные плюсы

Не все учёные видят в пробуждении древних организмов исключительно опасность. Некоторые микробы, обитавшие в экстремальных условиях, обладают ценными свойствами:

  • способны разлагать загрязняющие вещества;

  • производят витамины и антибиотики;

  • синтезируют устойчивые к холоду ферменты, которые могут использоваться в фармацевтике и биотехнологиях.

Поэтому контролируемое изучение таких микроорганизмов может привести к новым медицинским и промышленным открытиям.

Мифы и правда

  • Миф: все микробы из вечной мерзлоты смертельно опасны.
    Правда: большинство древних бактерий приспособлены к холодной, бедной кислородом среде и не выживают при температуре тела человека.

  • Миф: таяние вечной мерзлоты — процесс медленный.
    Правда: из-за потепления в Арктике температура грунта растёт вдвое быстрее, чем средняя по планете, и таяние уже происходит в Сибири, Канаде и на Аляске.

  • Миф: человечество не может повлиять на процесс.
    Правда: снижение выбросов CO₂ и метана может замедлить потепление и сохранить мерзлоту.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: недооценивать вклад мерзлоты в глобальное потепление.
    Последствие: ускорение климатической катастрофы.
    Альтернатива: включить арктические регионы в международные климатические программы мониторинга.

  • Ошибка: рассматривать вечную мерзлоту только как источник угрозы.
    Последствие: игнорирование её научного потенциала.
    Альтернатива: использовать извлечённые микроорганизмы для биотехнологий и экологии.

Первая точка невозврата уже позади

Учёные предупреждают: Земля уже пересекла первую климатическую границу - массовое вымирание коралловых рифов. Чтобы сохранить их остатки и избежать катастрофических последствий, необходимо снизить глобальное потепление до уровня +1,2 °C относительно доиндустриальной эпохи. Сейчас планета уже прогрелась примерно на +1,4 °C, и на корректировку курса остаются считанные годы.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Домашние животные
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Путин пошёл ва-банк: Россия меняет границы по-своему
Мир. Новости мира
Путин пошёл ва-банк: Россия меняет границы по-своему
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Наука и техника
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Популярное
Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное

Под толщей земной мантии скрыт гигантский резервуар влаги, объёмом больше всех океанов. Что скрывает планета и как это открытие меняет понимание её природы?

Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
Рождённые под одним числом — связаны одной душой: какую собаку притягивает ваш день рождения
Крик хозяина запускает у кошки необратимый процесс: почему доверие уже не вернуть
Убийство Кеннеди: новые детали из российских секретных архивов раскрывают правду Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин Шедевр на малой сцене: как Театр на Перовской переосмыслил Чехова Анжела Якубовская
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
Путин пошёл ва-банк: Россия меняет границы по-своему
Пески дрогнули у ног Сфинкса: подземная находка открыла дверь в мир, способный переписать историю
Пески дрогнули у ног Сфинкса: подземная находка открыла дверь в мир, способный переписать историю
Последние материалы
Постель — как болото после дождя: стоит лишь пропустить стирку, и начнётся то, о чём лучше не знать
США в ожидании чуда: двенадцатая попытка по финансированию провалилась
От средства против насморка до наркотика: как аптечные капли перепрограммируют мозг
Пока лопата входит в землю — действуйте: ноябрьские хитрости опытных дачников
Без музыки и сигарет — но со вкусом: испанцы придумали новый тренд для отдыха
Корица нашепчет уют: раскройте секрет идеального осеннего завтрака с яблоком и йогуртом от диетолога
Он тише, экономичнее и надёжнее прежнего: Toyota показала, как должен звучать успех
ИИ оживил любовь IV века: Китай восстановил утраченный свиток Ван Сяньчжи после 1500 лет молчания
Актриса Анна Старшенбаум намекает на эмиграцию: что скрывает её история
Земля начинает шевелиться: живое цунами из миллионов убийц у вас под ногами — у них нет соперников
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.