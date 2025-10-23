Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка

На глубине около трёх тысяч километров под поверхностью Земли произошло событие, которое можно назвать тектонической перестройкой мирового масштаба. Французские учёные впервые зафиксировали смещение масс в мантии, повлиявшее на гравитацию и, возможно, на магнитное поле планеты. Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters и уже вызвало серьёзный интерес в научном сообществе.
Учёные из Университета Париж-Сите и Университета Гюстава Эйфеля выявили, что между 2006 и 2008 годами в мантии Земли — на глубине примерно 3000 км - произошло аномальное перераспределение масс. Это событие не связано с землетрясениями или движением плит на поверхности. Сдвиг произошёл в пределах слоя, где твёрдая мантия граничит с жидким внешним ядром.
Заметить это удалось не сразу. Первые подозрения появились лишь спустя годы, когда исследователи проанализировали данные спутниковой миссии GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment), запущенной NASA и Германским центром авиации и космонавтики.
GRACE изначально предназначалась для измерения изменений уровня океанов, таяния ледников и подземных вод. Однако оказалось, что данные о гравитации можно использовать и для "рентгеновского взгляда" вглубь планеты.
"Впервые у нас есть убедительные доказательства динамических процессов в основании мантии, которые происходят достаточно быстро, чтобы их можно было изучать в режиме реального времени", — отметила сейсмолог Барбара Романович.
В 2007 году спутники зафиксировали аномалию в гравитационном поле Земли неподалёку от побережья Африки. Никаких изменений на поверхности — вроде извержений, тектонических разломов или колебаний уровня моря — обнаружено не было. Это заставило учёных искать источник сигнала внутри планеты.
Анализ показал, что в этот период в мантии мог произойти фазовый переход минерала перовскита. Этот минерал, состоящий из оксида кальция и титана, при экстремальных температурах и давлениях становится плотнее. В результате в том же объёме породы оказалось больше массы, что и вызвало измеряемое смещение гравитации.
Учёные предполагают, что это изменение могло деформировать ядро Земли примерно на 10 см - ничтожно мало по человеческим меркам, но колоссально по геофизическим. Такие процессы способны не только изменять гравитационное поле, но и влиять на магнитное, поскольку движение масс в глубинах планеты напрямую связано с генерацией магнитного поля.
|Слой Земли
|Глубина
|Состав
|Особенности
|Кора
|0-70 км
|Твёрдая, хрупкая
|Зона землетрясений, вулканов
|Мантия
|70-2900 км
|Силикатные породы
|Основной объём планеты, теплоперенос
|Внешнее ядро
|2900-5150 км
|Расплав железа и никеля
|Источник магнитного поля
|Внутреннее ядро
|5150-6371 км
|Твёрдое железо
|Формирует геодинамо Земли
Теперь становится ясно, что мантия — не статичный слой, а живая динамическая система, где происходят процессы, изменяющие не только внутреннюю структуру, но и условия на поверхности.
Ранее считалось, что изменения на глубине тысяч километров происходят слишком медленно, чтобы их можно было зафиксировать за несколько лет. Новое открытие показывает обратное: в недрах Земли существуют процессы, которые могут происходить сравнительно быстро.
Это открывает новую область исследований — оперативную геофизику, где динамику мантии можно отслеживать почти в режиме реального времени, как погоду или вулканическую активность.
Плюсы:
даёт новое понимание устройства мантии и ядра;
помогает объяснить колебания магнитного поля Земли;
открывает возможность прогнозирования геофизических явлений.
Минусы:
интерпретация данных пока основана на моделях и косвенных измерениях;
подтверждение требует новых спутниковых миссий и более чувствительных сенсоров.
Миф: смещение масс в недрах Земли может вызвать землетрясения или извержения вулканов.
Правда: процессы происходят слишком глубоко и не влияют напрямую на литосферу.
Миф: гравитация Земли постоянна.
Правда: она постоянно колеблется из-за движения масс — воды, льда, пород и даже воздуха.
Миф: магнитное поле формируется только в ядре.
Правда: взаимодействие мантии и ядра создаёт сложную систему, где даже небольшие изменения плотности могут менять направление поля.
Следующим шагом станет анализ данных новых спутниковых миссий, которые продолжают работу на орбите, включая GRACE-FO. Исследователи надеются обнаружить подобные фазовые переходы в других регионах, особенно под Тихим океаном, где активность мантии выше всего.
Если эти процессы удастся наблюдать регулярно, наука получит инструмент для долгосрочного прогноза геомагнитных изменений - а значит, и для защиты спутников, навигационных систем и энергетической инфраструктуры от возможных сбоев, вызванных колебаниями магнитного поля.
Ошибка: игнорировать глубинные процессы при моделировании магнитного поля.
Последствие: неточности в прогнозах геомагнитных бурь.
Альтернатива: учитывать данные о движении масс в мантии при построении глобальных моделей.
Ошибка: считать, что гравитация отражает только поверхностные явления.
Последствие: неверная оценка геофизических рисков.
Альтернатива: использовать спутниковые данные для анализа внутренних слоёв планеты.
Недавние исследования австралийских и китайских геологов показали, что в течение 200-300 миллионов лет на Земле может сформироваться новый суперконтинент, а Тихий океан "закроется". А британские специалисты из Кардиффского университета пробурили самую глубокую скважину в мантии, где нашли минералы, участвующие в реакциях, порождающих водород — возможный источник жизни. Всё это подтверждает: наша планета живёт, дышит и меняется, даже если эти изменения скрыты под километрами камня.
