Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Осанка — зеркало нервов: как выпрямить спину, снять стресс и вернуть внутреннее равновесие
Мал да удал: томаты черри дают урожай, о котором крупноплодные только мечтают
Секрет бабушкиного пирога: добавляем сливочное масло — и яблоки тают во рту
Космос вспыхнет в тишине: над Землёй пройдёт метеорный дождь из осколков Галлея
Этапирование Елены Блиновской в колонию: что ждет гуру марафонов за решёткой
Лень оказалась лекарством: как отказ от фанатизма запускает естественное восстановление
Переуход: почему коже иногда нужен отдых, а не новая сыворотка
Десять минут лени — и счёт на сотни тысяч: как мороз мстит за забытый шланг
Когда фитнес разрушает тело: опасные ошибки, которые совершают даже опытные спортсмены

Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка

7:05
Наука

На глубине около трёх тысяч километров под поверхностью Земли произошло событие, которое можно назвать тектонической перестройкой мирового масштаба. Французские учёные впервые зафиксировали смещение масс в мантии, повлиявшее на гравитацию и, возможно, на магнитное поле планеты. Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters и уже вызвало серьёзный интерес в научном сообществе.

Гравитация и информация
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гравитация и информация

Что именно произошло внутри Земли

Учёные из Университета Париж-Сите и Университета Гюстава Эйфеля выявили, что между 2006 и 2008 годами в мантии Земли — на глубине примерно 3000 км - произошло аномальное перераспределение масс. Это событие не связано с землетрясениями или движением плит на поверхности. Сдвиг произошёл в пределах слоя, где твёрдая мантия граничит с жидким внешним ядром.

Заметить это удалось не сразу. Первые подозрения появились лишь спустя годы, когда исследователи проанализировали данные спутниковой миссии GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment), запущенной NASA и Германским центром авиации и космонавтики.

GRACE изначально предназначалась для измерения изменений уровня океанов, таяния ледников и подземных вод. Однако оказалось, что данные о гравитации можно использовать и для "рентгеновского взгляда" вглубь планеты.

"Впервые у нас есть убедительные доказательства динамических процессов в основании мантии, которые происходят достаточно быстро, чтобы их можно было изучать в режиме реального времени", — отметила сейсмолог Барбара Романович.

Как наука увидела невидимое

В 2007 году спутники зафиксировали аномалию в гравитационном поле Земли неподалёку от побережья Африки. Никаких изменений на поверхности — вроде извержений, тектонических разломов или колебаний уровня моря — обнаружено не было. Это заставило учёных искать источник сигнала внутри планеты.

Анализ показал, что в этот период в мантии мог произойти фазовый переход минерала перовскита. Этот минерал, состоящий из оксида кальция и титана, при экстремальных температурах и давлениях становится плотнее. В результате в том же объёме породы оказалось больше массы, что и вызвало измеряемое смещение гравитации.

Учёные предполагают, что это изменение могло деформировать ядро Земли примерно на 10 см - ничтожно мало по человеческим меркам, но колоссально по геофизическим. Такие процессы способны не только изменять гравитационное поле, но и влиять на магнитное, поскольку движение масс в глубинах планеты напрямую связано с генерацией магнитного поля.

Как устроена внутренняя архитектура Земли

Слой Земли Глубина Состав Особенности
Кора 0-70 км Твёрдая, хрупкая Зона землетрясений, вулканов
Мантия 70-2900 км Силикатные породы Основной объём планеты, теплоперенос
Внешнее ядро 2900-5150 км Расплав железа и никеля Источник магнитного поля
Внутреннее ядро 5150-6371 км Твёрдое железо Формирует геодинамо Земли

Теперь становится ясно, что мантия — не статичный слой, а живая динамическая система, где происходят процессы, изменяющие не только внутреннюю структуру, но и условия на поверхности.

Почему это открытие важно

Ранее считалось, что изменения на глубине тысяч километров происходят слишком медленно, чтобы их можно было зафиксировать за несколько лет. Новое открытие показывает обратное: в недрах Земли существуют процессы, которые могут происходить сравнительно быстро.

Это открывает новую область исследований — оперативную геофизику, где динамику мантии можно отслеживать почти в режиме реального времени, как погоду или вулканическую активность.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы:

  • даёт новое понимание устройства мантии и ядра;

  • помогает объяснить колебания магнитного поля Земли;

  • открывает возможность прогнозирования геофизических явлений.

Минусы:

  • интерпретация данных пока основана на моделях и косвенных измерениях;

  • подтверждение требует новых спутниковых миссий и более чувствительных сенсоров.

Мифы и правда

  • Миф: смещение масс в недрах Земли может вызвать землетрясения или извержения вулканов.
    Правда: процессы происходят слишком глубоко и не влияют напрямую на литосферу.

  • Миф: гравитация Земли постоянна.
    Правда: она постоянно колеблется из-за движения масс — воды, льда, пород и даже воздуха.

  • Миф: магнитное поле формируется только в ядре.
    Правда: взаимодействие мантии и ядра создаёт сложную систему, где даже небольшие изменения плотности могут менять направление поля.

Что дальше будут искать учёные

Следующим шагом станет анализ данных новых спутниковых миссий, которые продолжают работу на орбите, включая GRACE-FO. Исследователи надеются обнаружить подобные фазовые переходы в других регионах, особенно под Тихим океаном, где активность мантии выше всего.

Если эти процессы удастся наблюдать регулярно, наука получит инструмент для долгосрочного прогноза геомагнитных изменений - а значит, и для защиты спутников, навигационных систем и энергетической инфраструктуры от возможных сбоев, вызванных колебаниями магнитного поля.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: игнорировать глубинные процессы при моделировании магнитного поля.
    Последствие: неточности в прогнозах геомагнитных бурь.
    Альтернатива: учитывать данные о движении масс в мантии при построении глобальных моделей.

  • Ошибка: считать, что гравитация отражает только поверхностные явления.
    Последствие: неверная оценка геофизических рисков.
    Альтернатива: использовать спутниковые данные для анализа внутренних слоёв планеты.

Связанные открытия

Недавние исследования австралийских и китайских геологов показали, что в течение 200-300 миллионов лет на Земле может сформироваться новый суперконтинент, а Тихий океан "закроется". А британские специалисты из Кардиффского университета пробурили самую глубокую скважину в мантии, где нашли минералы, участвующие в реакциях, порождающих водород — возможный источник жизни. Всё это подтверждает: наша планета живёт, дышит и меняется, даже если эти изменения скрыты под километрами камня.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Домашние животные
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Шторм на четырёх лапах: древний кавказский хищник не оставлял жертвам шансов
Природа
Шторм на четырёх лапах: древний кавказский хищник не оставлял жертвам шансов
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Недвижимость
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Популярное
Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное

Под толщей земной мантии скрыт гигантский резервуар влаги, объёмом больше всех океанов. Что скрывает планета и как это открытие меняет понимание её природы?

Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
Рождённые под одним числом — связаны одной душой: какую собаку притягивает ваш день рождения
Крик хозяина запускает у кошки необратимый процесс: почему доверие уже не вернуть
Убийство Кеннеди: новые детали из российских секретных архивов раскрывают правду Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин Шедевр на малой сцене: как Театр на Перовской переосмыслил Чехова Анжела Якубовская
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
Путин пошёл ва-банк: Россия меняет границы по-своему
Пески дрогнули у ног Сфинкса: подземная находка открыла дверь в мир, способный переписать историю
Пески дрогнули у ног Сфинкса: подземная находка открыла дверь в мир, способный переписать историю
Последние материалы
Десять минут лени — и счёт на сотни тысяч: как мороз мстит за забытый шланг
Когда фитнес разрушает тело: опасные ошибки, которые совершают даже опытные спортсмены
Гигиенический переворот: производство Zewa меняет владельца
Человеческое тело хранит наследие прошлого: семь когда-то жизненно важных органов стали лишними
Не держит зла, но держит расстояние: почему Борисова всё ещё не готова к миру с дочерью
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья просыпаются в три раза сильнее
Немецкий характер на колёсах: 10 моделей BMW, которые задают стандарты роскоши и драйва
Не врождённые враги, а жертвы непонимания: как человек сам портит отношения питомцев
Не торговый путь, а дорога для императора: что можно было встретить на первой магистрали древнего мира
Шоколадно-кокосовый торт: этот секрет сделает его божественно нежным — рецепт от итальянских кондитеров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.