Арктика парит над землёй: российские инженеры придумали дом, который не боится вечной мерзлоты

5:55
Наука

Жить в условиях вечной мерзлоты — задача, требующая инженерной смелости. Российские архитекторы предложили решение, способное перевернуть подход к освоению Арктики. Новая разработка сочетает эстетику традиционного чума и технологии будущего, создавая комфортное жильё там, где температура зимой опускается ниже -50 °C, а солнце не появляется неделями.

дом среди заснеженных елей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
дом среди заснеженных елей

Дом, который не касается земли

Команда архитекторов из РУДН и Московского государственного строительного университета (МГСУ) создала модель быстровозводимых модульных домов, предназначенных для жизни в экстремальных северных условиях. Их отличительная особенность — "парящая" конструкция, при которой жилые модули подвешены на треугольных опорах.

Такое решение помогает избежать контакта здания с вечномерзлым грунтом, предотвращая его подтаивание. Треугольная форма обеспечивает устойчивость даже при сильных ветрах, а скруглённые углы модулей снижают аэродинамическое давление. В результате создаётся компактное, энергоэффективное и визуально лёгкое сооружение, которое можно собрать без тяжёлой техники, силами всего двух-четырёх человек.

"Чтобы исключить контакт с вечномерзлым грунтом, здание должно быть "парящим". Треугольная опора придаёт устойчивость, а форма модулей минимизирует теплопотери", — объясняет аспирант кафедры архитектуры Инженерной академии РУДН Сергей Огородников.

Как всё устроено

Каждый жилой модуль соответствует стандартам 20- и 40-футовых контейнеров, что упрощает транспортировку по суше, морю и воздуху. Все элементы конструкции взаимозаменяемы и мобильны - при необходимости дом можно разобрать, упаковать и перевезти на новое место.

Особое внимание уделено психологическому комфорту: проект предусматривает яркие цветовые акценты и встроенную подсветку, которые помогают бороться с депрессией во время полярной ночи. На крышах и стенах предусмотрены панели для установки солнечных батарей, что делает комплекс частично автономным.

Первоначально архитекторы проектировали систему для турбаз и исследовательских баз, но возможности её применения значительно шире — от временных станций до постоянных жилых комплексов.

Плюсы и минусы проекта

Плюсы:

  • отсутствие контакта с грунтом исключает подтаивание мерзлоты;

  • энергоэффективность и минимальные теплопотери;

  • быстрая сборка и транспортировка;

  • модульность и мобильность конструкции;

  • психологически комфортная среда благодаря освещению и цвету.

Минусы:

  • вибрационные колебания и акустическая нагрузка при ветре;

  • сложность организации водоснабжения и канализации в подвесной системе;

  • высокая стоимость логистики в отдалённые районы.

Как отмечает доцент кафедры архитектурного проектирования СФУ Олеся Киселёва, футуристичная форма домов при этом "визуально продолжает традиции северных чумов" и гармонично вписывается в природный ландшафт.

Архитектура против климата

В условиях деградации вечной мерзлоты такие конструкции могут стать спасением для северных посёлков. По данным исследований, до 40 % зданий на Крайнем Севере уже подвержены деформациям из-за таяния грунтов.

Подобная архитектура пригодится и для научных станций, и для туристических баз. Север богат природными достопримечательностями — плато Путорана, озеро Лама, тундровые долины. Однако суровый климат долгое время делал эти места почти недоступными. Теперь инженеры надеются, что новая технология позволит не только жить, но и развивать туризм в Арктике.

Где пригодятся "парящие" дома

  • временные туристические базы и экопосёлки;

  • вахтовые лагеря и базы геологов;

  • научные станции в труднодоступных районах;

  • военно-наблюдательные пункты в условиях Крайнего Севера.

Архитекторы уверены, что будущее за адаптивными, мобильными и экологически безопасными конструкциями, которые не наносят вреда почве и ландшафту.

Мифы и правда

  • Миф: строительство в Арктике невозможно без тяжёлой техники.
    Правда: новая система позволяет собрать дом силами четырёх человек.

  • Миф: подвесные здания не выдержат ветровой нагрузки.
    Правда: треугольная опора перераспределяет давление и повышает устойчивость.

  • Миф: такие дома слишком дороги.
    Правда: стандартизированные контейнерные модули удешевляют производство и перевозку.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: использовать традиционные фундаменты на мерзлоте.
    Последствие: подтаивание грунта и деформация зданий.
    Альтернатива: применять "парящие" конструкции на вантовых опорах.

  • Ошибка: игнорировать психологические факторы жизни на Севере.
    Последствие: повышенный риск депрессии.
    Альтернатива: включать систему освещения и цветотерапии.

  • Ошибка: недооценивать сложность логистики.
    Последствие: задержки в доставке модулей.
    Альтернатива: заранее проектировать маршруты и использовать воздушные перевозки.

Будущее северного жилья

Если проект подтвердит свою эффективность, Россия сможет масштабировать производство модульных домов для нужд геологов, энергетиков и исследователей. Такие конструкции могут стать архитектурным символом нового освоения Арктики - сочетанием технологий, традиций и уважения к природе.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
