Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное

Недавние исследования изменили представления о строении планеты. В толще земной мантии на глубине около 700 километров обнаружен гигантский водный резервуар, который может превышать все известные поверхностные океаны по объёму. Это открытие стало важным шагом в изучении внутреннего состава Земли и вызвало пересмотр многих научных гипотез.
На такой глубине вода существует не в жидком виде, а связана в структуре редкого минерала — рингвудита. Этот минерал способен удерживать влагу до 2,6% собственной массы, что значительно превосходит показатели других известных пород, где количество воды обычно не превышает 0,2%.
Влага в рингвудите содержится на молекулярном уровне, образуя химические связи внутри кристаллической решётки. Такая форма хранения воды делает возможным её существование при экстремальных температурах и давлении.
Первый образец рингвудита, содержащий воду, был найден в 2014 году в Канаде. Проведённый анализ подтвердил, что минерал способен удерживать огромное количество влаги. Позднее сопоставление геофизических данных показало: если подобные минералы распространены по всей переходной зоне между верхней и нижней мантией, общий объём связанной воды может достигать примерно 1,5 миллиарда кубических километров. Это втрое больше всех запасов воды в океанах, морях и озёрах на поверхности.
Данные совпали с теоретическими моделями и подтвердили большинство прежних предположений о существовании глубинных водных резервуаров.
Выводы о присутствии воды в мантии сделаны на основе нескольких независимых методов. Магнитное поле Земли оказалось чувствительным к зонам, насыщенным влагой: в них наблюдались аномалии электропроводности.
Сейсмические волны, проходящие через недра, также вели себя необычно — скорость их распространения снижалась в слоях, где содержалось больше воды. На основе этих наблюдений создана трёхмерная модель, показывающая распределение влаги на глубине до 700 километров.
|Параметр
|Рингвудит
|Обычные минералы
|Содержание воды
|до 2,6%
|0,1-0,2%
|Глубина нахождения
|660-700 км
|до 100 км
|Форма воды
|связанная, гидроксильная
|свободная или отсутствует
|Температура среды
|до 1600°C
|до 400°C
|Давление
|около 25 ГПа
|менее 2 ГПа
Подземный океан способен объяснить происхождение части воды на поверхности Земли. Существует предположение, что во время раннего формирования планеты часть влаги могла подниматься из мантии, образуя атмосферу и океаны.
Тектонические процессы и вулканическая активность периодически высвобождают воду из глубинных минералов, что может влиять на климатические циклы, образование магмы и химический состав атмосферы.
Применяются сейсмологические измерения для определения скорости прохождения волн.
В лабораториях воспроизводятся экстремальные условия мантии, чтобы проверить поведение минералов.
Используются спектроскопические методы для анализа химических связей и определения наличия гидроксильных групп.
Проводится магнитометрия, фиксирующая отклонения поля, связанные с влагосодержащими породами.
Ошибка: предположение, что вода существует только на поверхности.
Последствие: недооценка роли внутренних источников влаги в геологических процессах.
Альтернатива: признание существования глубинных резервуаров и включение их в модели водного цикла планеты.
Существование микроскопических форм жизни в глубинных слоях Земли не исключается. В экстремальных условиях уже обнаруживались микроорганизмы, обитающие в горных породах на больших глубинах. При наличии воды и тепла теоретически возможны закрытые экосистемы, хотя доступ к ним практически невозможен.
|Потенциальное следствие
|Плюсы
|Минусы
|Существование подземной воды
|Подтверждает замкнутый водный цикл планеты
|Усложняет прогнозирование тектонических и климатических процессов
|Влияние на вулканизм
|Позволяет объяснить выбросы пара и газов при извержениях
|Повышает риск внезапных геоаномалий
|Возможность глубинной жизни
|Расширяет понимание пределов обитаемости
|Не позволяет проверить гипотезу напрямую
Каков примерный объём подземной воды?
Около 1,5 млрд км³, что в несколько раз больше объёма всех поверхностных океанов.
Можно ли использовать эту воду?
Нет, поскольку она не свободна, а находится в химически связанной форме внутри минералов.
Как учёные определяют её наличие?
С помощью сейсмических, спектральных и магнитных исследований, моделирующих структуру мантии.
Миф: подземный океан представляет собой свободное море под поверхностью.
Правда: вода находится в твёрдых породах, а не в виде жидкости.
Миф: открытие засекречено и недоступно общественности.
Правда: научные данные опубликованы в международных журналах, но редко освещаются СМИ.
Миф: эти запасы решат проблему дефицита пресной воды.
Правда: ресурс невозможно извлечь или использовать в практических целях.
Минерал рингвудит впервые был обнаружен в метеорите, упавшем в Австралии.
Вода, находящаяся в структуре минералов, стабилизирует температуру мантии.
При изменении давления рингвудит может переходить в другую форму — бридгманит, теряя влагу.
Минерал рингвудит был описан в 1969 году австралийским геофизиком Тедом Рингвудом.
В начале 2000-х годов компьютерное моделирование подтвердило возможность существования переходной зоны с водой.
В 2014 году впервые получено физическое доказательство наличия воды в мантии.
