Морская загадка России: почему одни моря исчезают с карт, а другие появляются вновь

Россия обладает самым протяжённым морским побережьем в мире. Её омывают воды сразу нескольких океанов, и именно поэтому страна включает в себя больше морей, чем любое другое государство. Всего насчитывается пятнадцать морей, и каждое из них отличается климатом, природой, биологическим разнообразием и значением для экономики.
Баренцево море относится к северным акваториям и знаменито суровым климатом. Несмотря на холодные ветра и частые шторма, оно активно используется в судоходстве и нефтегазовой промышленности. Здесь обитают касатки, белухи и множество северных птиц.
Белое море глубоко врезается в берега Карелии и Архангельской области. Зимой его поверхность покрывается льдом, превращая регион в живописный ледяной ландшафт. Белое море имеет большое значение для рыболовства и внутренних перевозок — через него проходят пути, связывающие север России с другими регионами.
Карское море — одно из самых холодных и труднодоступных. Его часто называют "ледяным коридором" Арктики, поскольку по нему проходят маршруты Северного морского пути. Море богато рыбой и минеральными ресурсами, включая залежи нефти и газа на шельфе.
Море Лаптевых большую часть года сковано льдами. Оно получило название в честь братьев Лаптевых, исследовавших северные земли России в XVIII веке. Это одно из самых удалённых и малоизученных морей, где встречаются белые медведи, моржи и тюлени.
Самое холодное море России — Восточно-Сибирское. Оно омывает берега Якутии и Чукотки. Из-за сильного льдообразования оно остаётся труднодоступным, но в его недрах находятся богатые месторождения полезных ископаемых. Здесь также обитают редкие морские млекопитающие.
Чукотское море соединяет Северный Ледовитый и Тихий океаны. Летом сюда приходят мигрирующие киты, а зимой море превращается в почти сплошной ледяной панцирь. Акватория богата рыбой и имеет стратегическое значение, соединяя морские пути между Россией и США.
Берингово море расположено между Азией и Северной Америкой. Его воды считаются одними из самых продуктивных в мире: здесь добываются крабы, треска, сельдь и другие промысловые виды. Море используется российскими и американскими рыбаками и играет ключевую роль в мировой пищевой промышленности.
Охотское море омывает Камчатку, Сахалин и побережье Хабаровского края. Это одна из главных рыбных акваторий страны. Здесь ведётся добыча лосося, трески и морепродуктов. Зимой море частично замерзает, создавая впечатляющие ледовые поля.
Японское море находится южнее других дальневосточных акваторий. Тёплые воды и мягкий климат делают его популярным местом отдыха. Берега Приморья — центр пляжного туризма и морского дайвинга. Кроме того, море активно используется для судоходства и международной торговли.
Чёрное море — самое известное и посещаемое. Его побережье включает Крым и Краснодарский край. Море известно курортами, мягким климатом и богатой историей. Здесь проходили античные торговые маршруты и крупные сражения, а сегодня оно остаётся важнейшей рекреационной зоной России.
Азовское море — самое мелкое в стране. Благодаря небольшой глубине его воды быстро прогреваются, что делает море комфортным для отдыха с детьми. Здесь развита рыбалка: ловят камбалу, судака, тарань. Из-за богатой кормовой базы Азовское море называют самым тёплым и самым "домашним" морем России.
Каспийское море является крупнейшим бессточным озером планеты, но по своим характеристикам близко к морям. Оно богато нефтью, газом и рыбой, включая осетровых. Вдоль его побережья расположены лечебные курорты и источники минеральных грязей. Уровень воды регулируется реками, а солёность варьируется от пресной на севере до солоноватой на юге.
Балтийское море омывает Калининградскую область. Невысокая солёность делает его уникальным среди морей России. Это важная транспортная артерия, связывающая страну с Европой. Пляжи Светлогорска и Зеленоградска известны мягким климатом и развитой туристической инфраструктурой.
Печорское море считается частью Баренцева, но иногда выделяется отдельно. Оно расположено у устья реки Печоры и играет роль в добыче нефти и газового конденсата. Кроме того, море используется для арктических исследований и рыболовства.
Шантарское море не имеет официального статуса и представляет собой часть акватории Охотского моря, окружающую Шантарские острова. Регион известен мощными приливами и живописными пейзажами. Природа здесь сохранилась в первозданном виде, а погодные условия делают его труднодоступным.
Берега России омывают 15 морей, из которых 12 имеют официальный статус, а три — считаются географическими или условными образованиями. Эти акватории принадлежат трём океанам: Северному Ледовитому, Тихому и Атлантическому.
|Океан
|Моря России
|Северный Ледовитый
|Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское
|Тихий
|Берингово, Охотское, Японское, Шантарское
|Атлантический
|Чёрное, Азовское, Балтийское, Каспийское, Печорское
Каждое из этих морей уникально. Арктические моря служат источником ресурсов и транспортными коридорами, южные и дальневосточные — курортами и рыболовными регионами, а внутренние — природными и историческими памятниками.
🟢 Каспийское море содержит около 40 % мировых запасов осетровых.
🟢 Азовское море признано самым мелким морем планеты, его средняя глубина — всего 7 метров.
🟢 Первое морское путешествие по Северному морскому пути совершено в XVII веке.
🟢 Каспий был известен ещё древним грекам, которые называли его Гирканским морем.
