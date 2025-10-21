Ведущие российские экоблогеры впервые посетили Роза Хутор с экспертным туром

Более 20 самых популярных экологических блогеров и просветителей познакомились с экологическими инициативами и мерами по сохранению биоразнообразия лучшего горного курорта "Роза Хутор".

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор by Максим Орлов, ОМВИДЕОПРО МЕДИА Высадка деревьев в окрестностях курорта Роза Хутор

Блогеры побывали в знаковых местах "Роза Хутор" — на вершине Роза Пик, в парке водопадов "Менделиха", Горной Олимпийской деревне, пообщались с учёными, работающими на курорте, и внесли вклад в сохранение природы Сочинского национального парка.

Во время экспертного тура блогеры, ученые и новые руководители курорта обсудили приоритеты рекреационной деятельности. "Роза Хутор" обозначил ключевые точки своей экологической повестки.

В частности, среди главных задач курорта — снижение антропогенной нагрузки и сохранение экосистем: устройство настильных троп и "туристических ловушек", борьба с эрозией и восстановление склонов природосберегающими методами, противоэрозионные посадки аборигенных видов растений, сохранение популяций редких видов растений, комплексный экологический мониторинг природной среды. Отдельный акцент сделан на сохранении биоразнообразия и миграционных путей вблизи рекреационных объектов, а также обеспечении добрососедства людей с дикими животными и экопросвещении.

"Перечисленные инициативы — не разовые проекты, а прообраз нашего стратегического видения развития курорта", - отметил генеральный директор "Роза Хутор" Константин Нестеров. — "Многочисленные путешественники из всех регионов России стремятся побывать в горах Сочи, и мы обязаны обеспечивать организацию доступного, безопасного и комфортного туризма на особо охраняемой природной территории. Ключевой приоритет нашей работы: долгосрочное сохранение биоразнообразия и поддержание благополучного качества окружающей среды при значительной рекреационной нагрузке".

Экоблогеры приняли участие в создании замещающих посадок на территории нацпарка. К прежде высаженным службами курорта более чем 80 тысячам деревьев редких и особо охраняемых пород участники блоготура добавили более 100 саженцев лавровишни — их высадили на склоне реки Мзымта. Новые посадки помогут предотвратить эрозию почвы и укрепить береговую линию. Плоды лавровишни станут кормовой базой для птиц и диких животных.

"Лавровишня лекарственная устойчива к неблагоприятным условиям, отлично удерживает склоны, быстро приживается". - рассказал руководитель экологической службы курорта "Роза Хутор", кандидат сельскохозяйственных наук Денис Рыльцев. — "Её плоды служат пищей птицам и животным. Осенью, после гона и выпадения снежного покрова в альпийской и субальпийской зоне, сюда спускаются олени, привлекаемые доступностью корма. В период созревания плодов бука восточного — чинаря, на этих высотах можно наблюдать медведей. Также при наличии кормовой базы в границе данных высот можно встретить оленей, кабанов, косуль. Из хищников часто встречается шакал, лиса, енот".

Блогеры заложили солонец и оставили кукурузу на подкормочных станциях, расположенных на путях миграции копытных животных — оленей, косуль, кабанов. Локации подкормочных станций определены профильными сотрудниками Сочинского национального парка на основе данных, сформированных в рамках комплексного экологического мониторинга. В окрестностях "Роза Хутор" развернута сеть подкормочных площадок. В холодные месяцы, когда природных кормов недостаточно, здесь животные восполняют дефицит минералов и витаминов. Кукуруза входит в рацион грызунов, которые помогают поддерживать популяцию хищников. Например, в этом году впервые за шесть лет наблюдений на подкормочную станцию пришла рысь, привлечённая обилием грызунов.

На станциях установлены фотоловушки, фиксирующие динамику посещения станции разными видами животных. Данные фотоловушек активно используют региональные научные институты, сотрудники Сочинского национального парка и "Роза Хутор".

"Работа по организации подкормочных станций, особенно востребованных в холодное время года у копытных животных и даже медведей -регулярная практика. Эта работа ведётся на протяжении всего периода работы курорта". — поясняет директор "Роза Хутор" по охране окружающей среды и устойчивому развитию Дмитрий Колосов. - "Мы оперируем парком подкормочных станций, в разное время насчитывающим от 5 до 10 штук, каждая оборудована фотоловушкой для наблюдений. Поддержка благополучия животных помогает им выполнять свою функцию в поддержании региональной экосистемы в устойчивом состоянии. Так природа гор, как ключевой актив и основа устойчивого развития курорта, получает заботу и сохраняет благоприятное качество".

Сотрудники экологической службы курорта "Роза Хутор" и специалисты Сочинского национального парка зимой регулярно пополняют запасы корма, поднимаясь на станции на снегоступах. Весной около половины станций приходится обновлять: плотный снег сдавливает и разрушает конструкции в период таяния, иногда на них обрушиваются тяжёлые ветви деревьев.

Кроме того, блогеры обсудили с экспертом "Роза Хутор", доктором биологических наук, профессором, ведущим специалистом по хищникам Кавказа Анатолием Кудактиным проблему выходов медведей к людям, которая фиксируется по всему миру. Профессор предложил решения, позволяющие снизить вероятность встреч животных с человеком. Среди них создание "перехватывающих парковок", площадок с естественной кормовой базой на путях миграции вдали от туристических зон, и установка выпуклых зеркальных щитов — они помогут отпугивать медведей. Курорт реализует эти и другие природоохранные инициативы вместе с Кавказским заповедником и Сочинским нацпарком.

Экологическая составляющая — одно из главных направлений работы ведущего горного курорта России. На прошлой неделе "Роза Хутор" признан лучшим горнолыжным курортом страны по итогам ежегодной премии SKI BUSINESS AWARDS. Курорт расположен на территории Сочинского национального парка и занимает примерно 1820 гектаров его территории на склонах хребта Аибга. Курорт ведёт собственную исследовательскую и природоохранную деятельность. А экологическая служба "Роза Хутор" помогает учёным Сочинского национального парка в мониторинге всей его территории — в том числе для противодействия неконтролируемому туризму, который может нанести ущерб уникальной природе.