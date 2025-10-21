Кремний как машина времени: как порода помогла измерить жар древних недр Земли

4:58 Your browser does not support the audio element. Наука

Горные породы — это не просто окаменевшие страницы истории планеты. Они хранят сведения о температуре океанов, составе атмосферы и даже внутреннем дыхании Земли — тепле, идущем из недр. Именно это тепло, высвобождающееся миллиарды лет, определяло климат, вулканизм и химический состав морей.

Фото: commons.wikimedia.org by Holger Casselmann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Камни

Команда геологов из Гёттингенского университета и Центра наук о Земле им. Гельмгольца задалась вопросом: можно ли с помощью осадочных пород, называемых кремнием, восстановить тепловую историю нашей планеты.

Что такое кремний и почему он важен

Кремний образуются, когда богатый кремнезёмом ил осаждается на морское дно и постепенно превращается в плотную породу. Такие отложения встречаются даже в толщах возрастом более трёх миллиардов лет — они словно "капсулы времени", сохранившие химические следы древней Земли.

Учёные решили проанализировать изотопы кислорода в этих породах — разновидности атомов одного элемента, различающиеся по массе (¹⁶O, ¹⁷O и ¹⁸O). Отношение этих изотопов часто используется в палеоклиматологии, поскольку оно отражает температуру и состав воды, в которой формировались минералы.

Однако результаты оказались неожиданными.

О чём молчал климат, но говорил жар недр

Исследование показало, что изотопы кислорода в кремнии не дают чёткой информации о древнем климате, как надеялись геологи. Но они открыли другое — следы теплового потока, идущего из внутренностей Земли.

Породы, собранные на океаническом плато Шацкого поднятия в Тихом океане, показали закономерность: чем выше тепло, поднимающееся от новообразованной океанической коры, тем заметнее изменения в соотношениях изотопов.

В районах, где магма недавно поднялась из мантии и застыла, кора ещё "горячая" — здесь тепловой поток велик. А там, где океаническая кора старая и давно остыла, поток уменьшается.

Первое измерение древнего тепла

"Наш метод позволил нам впервые измерить, сколько тепла проходило через земную кору в прошлом", — говорит Оскар Шрамм, ведущий автор исследования, ныне сотрудник Рурского университета в Бохуме.

Чтобы подтвердить результаты, команда разработала собственную модель расчёта теплового потока и сопоставила её с современными океанографическими данными. Совпадение оказалось убедительным: изотопы кислорода действительно фиксируют интенсивность геотермального тепла в момент осадконакопления.

Почему это открытие важно

Понимание того, как Земля остывала, — ключ к реконструкции её ранней эволюции. Более трёх миллиардов лет назад планета выделяла в несколько раз больше тепла, чем сегодня. Этот избыток энергии подпитывал мощный вулканизм, активное образование новой коры и, возможно, создавал условия для зарождения жизни.

Теперь, благодаря "геологическому термометру" из кремния, можно напрямую оценить, как изменялся тепловой баланс Земли с течением времени.

Новая загадка: роль вулканического пепла

Руководитель исследования профессор Майкл Татцель отмечает, что в некоторых образцах наблюдаются необычные соотношения изотопов, не соответствующие равновесию с морской водой.

"Наши предварительные результаты указывают, что здесь замешан вулканический пепел. Возможно, он изменял химический состав осадков во время их формирования", — пояснил он.

Если это подтвердится, то кремни могут рассказать не только о внутреннем тепле Земли, но и о вулканической активности, формировавшей древние океаны.

FAQ

Что такое тепловой поток Земли?

Это количество энергии, которое поднимается из недр планеты к её поверхности. Он отражает остывание Земли и активность мантии.

Почему изотопы кислорода важны?

Они чувствительны к температуре и химическому составу среды, в которой формируется минерал, и потому служат "подписью" условий образования породы.

Насколько древние изученные кремни?

Некоторым образцам, исследованным в этом проекте, около 3,5 миллиарда лет, это породы, сформированные в архейскую эру.

Что нового даёт метод Гёттингенской группы?

Он впервые позволяет количественно оценить тепловой поток древней Земли по геохимическим данным, а не по косвенным геофизическим моделям.

Как это связано с жизнью на Земле?

Понимание того, сколько тепла выделяла молодая Земля, помогает объяснить, почему на ней могли существовать жидкая вода, стабильная атмосфера и — в конечном счёте — жизнь.