Союз-5: огненная премьера в Подмосковье прошла успешно — что это значит для космонавтики

В Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности в подмосковном Пересвете состоялись успешные огневые испытания ракеты-носителя "Союз-5".

Фото: flickr.com by Bill Ingalls, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ На космодроме Байконур

Это событие стало важным этапом в наземной отработке первой ступени ракеты.

Работа с мощным двигателем РД-171МВ

Специалисты проверяли взаимодействие систем ракеты с двигателем РД-171МВ, который является самым мощным в своем классе. Двигатель успешно работал на стартовой установке в течение 160 секунд, а Роскосмос контролировал ключевые параметры, такие как давление, температура и расход топлива, пишут "Вести Подмосковья".

Планы на запуск "Союза-5"

По плану первые запуски ракеты "Союз-5" должны состояться на Байконуре в конце 2025 года. В 2026 и 2027 годах запланированы еще два испытательных пуска. Если они будут успешными, то коммерческий запуск ракеты с полезной нагрузкой запланирован на 2028 год.