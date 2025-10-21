Гробница Тутанхамона в опасности: роковой отсчёт начался — миру грозит потеря века

Легендарная гробница Тутанхамона (KV62) — один из самых знаменитых памятников древнего Египта — сегодня переживает, пожалуй, самый опасный период со времени её открытия Говардом Картером в 1922 году.
Новое исследование, опубликованное в журнале Nature's npj Heritage Science, указывает, что захоронение находится на грани структурного коллапса.
По словам профессора Сайеда Хемеды из Каирского университета, 3300-летняя усыпальница страдает от глубоких трещин, деформации пород, роста грибка и ослабления сводов, вызванных повышенной влажностью.
"Мы наблюдаем опасную комбинацию факторов — геологическую нестабильность, следы древних наводнений и современное воздействие туризма. Это может привести к необратимым разрушениям", — говорит Хемеда.
Современный кризис берёт начало в ноябре 1994 года, когда мощные дожди вызвали внезапное наводнение, затопившее Долину царей. Потоки ила и воды проникли в нижние участки, где расположена гробница Тутанхамона.
Особую угрозу представляет сланцевая порода Эсна, в которой высечено захоронение. Этот тип камня склонен расширяться при увлажнении и сжиматься при высыхании, что привело к постепенному разрушению стен и потолка.
"Паводковые воды создали внутри гробницы замкнутый микроклимат с повышенной влажностью — идеальную среду для грибка, разрушающего фрески", — отмечает исследователь.
Сегодня на потолке и входе в гробницу тянется трещина, через которую при редких дождях продолжает просачиваться вода. В результате росписи, изображающие путь Тутанхамона в загробный мир, покрываются пятнами, выцветают и отслаиваются.
Проведённый трёхмерный анализ устойчивости с помощью программного комплекса PLAXIS 3D показал, что свод гробницы испытывает вертикальные сжимающие нагрузки до 1660 кН/м², значительно выше безопасного предела (1000 кН/м²).
Такое давление в сочетании с разбухающими породами создаёт реальную угрозу обрушения потолка.
"Трещины, начинающиеся в горах над долиной, распространяются даже до района Дейр-эль-Бахри. Если один из каменных массивов обрушится, это может повредить не только гробницу Тутанхамона, но и соседние усыпальницы XVIII династии", — предупреждает профессор Мохамед Атия Хаваш, специалист по реставрации археологических сооружений.
Археологи давно отмечали, что KV62 — нетипичная для царя гробница. Она состоит из четырёх камер (вход, преддверие, погребальная камера и сокровищница) и, по всей видимости, была спешно перестроена из частной усыпальницы, когда юный фараон умер внезапно около 1323 года до н. э.
Эта поспешность объясняет:
меньший размер помещений,
отсутствие инженерных укреплений, свойственных более ранним царским гробницам,
и близкое расположение к поверхности, из-за чего помещение уязвимо к воде.
Египетские власти и ЮНЕСКО уже инициировали программу консервации, включающую:
постоянный мониторинг влажности и температуры,
установку датчиков деформации в трещинах,
ограничение доступа туристов и внедрение цифровых копий гробницы (одна из них уже открыта рядом с оригиналом),
проект по дренажу склонов долины для предотвращения будущих наводнений.
Однако учёные предупреждают: без масштабного укрепления горных пород и дренажной системы эти меры могут оказаться временным решением.
Гробница Тутанхамона — не просто археологический объект. Это символ Египта и одно из самых узнаваемых открытий в истории науки. С момента её обнаружения прошло более века, но загадка молодого фараона продолжает вдохновлять поколения учёных и туристов.
"Если мы потеряем гробницу Тутанхамона, мы потеряем часть мировой памяти", — подытожил профессор Хемеда.
Почему гробница разрушается именно сейчас?
Из-за сочетания природных факторов (влажность, подвижные породы Эсны) и последствий туризма — изменения микроклимата, вибраций и CO₂ от дыхания посетителей.
Можно ли стабилизировать трещины?
Да, но только с помощью глубинного армирования и постоянного контроля геологических напряжений. Это требует международного финансирования и участия геофизиков.
Закроют ли гробницу для посещений?
Частично. Уже сейчас основной поток туристов направляют в реплику KV62, открытую неподалёку, чтобы уменьшить воздействие на оригинал.
Есть ли риск обрушения?
Учёные считают его реальным, если не будут предприняты срочные меры по укреплению сводов и отводу воды.
