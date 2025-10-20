Небо обещает сюрпризы: космические события, которые нельзя пропустить

Художественный руководитель Новокузнецкого планетария Кирилл Лапин составил космическую афишу для любителей ночного неба, чтобы они могли наслаждаться главными событиями осени и зимы

Октябрь: звёздные драконы

Октябрь начался с метеорного потока Драконид, который достиг пика 8 октября. Тем, кто увидел эти светящиеся полосы, повезло. Следующий поток, Ориониды, будет активен с 21 по 22 октября, а наблюдать можно до ноября, когда небо будет заполнено падающими звёздами. Также на осеннем небе присутствуют Тауриды, наблюдаемые в созвездии Тельца, пишет Сiбдепо.

Комета Леммон

Особой яркостью в октябре сияет комета Леммон, открытая в 2023 году. Она будет видна невооружённым глазом в концовке октября, особенно в 2 часа ночи, вдали от городских огней.

Ноябрь: львиная доля впечатлений

С ноября начинает проявляться метеорный поток Леонид, который будет активен с 6 по 30 ноября. Хотя их активность ниже, чем у октябрьских потоков, наблюдение все равно стоит попробовать.

Декабрь: космос готовит подарки

Зима начнется с метеорного потока Геминид, который будет пересекать небо с 4 по 17 декабря, с пиковой активностью 14 числа. Следом за ними появятся Урсиды, которых можно будет увидеть с 17 по 26 декабря.

Космические медузы

Редкое явление, известное как "космическая медуза", можно будет увидеть 19 декабря, когда ракета "Союз-2.1а" стартует с Байконура. Светящиеся облака реактивных газов создадут причудливые формы в небе над Кузбассом.

Затмения и лунное освещение

В ближайшие годы солнечных затмений не предвидится, следующее будет только после 2030 года. Тем не менее, лунное освещение порадует зрителей своими фазами, и ближайшее лунное затмение состоится в марте 2026 года.