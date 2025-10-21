Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Детали закончились — моторы молчат: автозаводы Европы на грани остановки
Мозг тренируется не хуже мышц: эта простая тренировка запускает неожиданный эффект
Китайские учёные наткнулись на немыслимое на глубине 10 километров: жизнь, о которой никто не знал
Хозяйки тратят несколько часов на борщ, не зная об этой 20-минутной альтернативе
Весной они оживут, если вы сделаете одну вещь в ноябре — совет для тех, кто любит экзотику
Сердце под маской усталости: как женщины переносят инфаркт и не понимают этого
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Резкое заявление жены Сталлоне о трансгендерных* детях Голливуда: что она думает об их воспитании
Чистая душевая кабина без усилий: самые простые методы, о которых вы не знали

Гиганты из стали крутят историю: ветер становится символом новой эпохи электричества

0:40
Наука

Энергия ветра уже давно перестала быть просто экологическим трендом — сегодня это один из ключевых элементов мировой энергетики. Но среди всех стран именно Китай сделал из ветра национальную стратегию. Его достижения поражают: страна производит больше ветровой энергии, чем девять крупнейших европейских государств вместе взятых. Этот рекорд не просто цифра, а показатель глобального перераспределения влияния в энергетике.

Ветрогенератор
Фото: commons.wikimedia.org by Charles Cook, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ветрогенератор

Европа старается, но Китай летит вперед

На январь 2025 года Китай не только удерживает лидерство, но и задаёт новые стандарты. Страна объявила о запуске морских турбин мощностью 25 МВт — абсолютном мировом рекорде. Для сравнения: большинство современных установок достигают 15-20 МВт. Такой шаг укрепляет статус Пекина как безусловного лидера мировой ветроэнергетики.

Только за 2024 год Китай произвёл 521 746 МВт ветровой энергии — на 18 % больше, чем годом ранее. Это в три раза превышает объём США и более чем в два с половиной раза — суммарное производство девяти ведущих европейских стран.

"Китай не просто строит турбины, он строит будущее. Энергия ветра для него — это не цель, а инструмент глобального лидерства", — отметил эксперт по возобновляемой энергетике Франсис Ли.

Сравнение: крупнейшие производители ветровой энергии в 2024 году

Место Страна Объём производства (МВт)
1 Китай 521 746
2 США 153 152
3 Германия 72 823
4 Индия 48 163
5 Бразилия 32 959
6 Испания 31 811
7 Великобритания 30 902
8 Франция 25 592
9 Канада 19 742
10 Швеция 17 239
11 Австралия 14 820
12 Италия 12 992
13 Турция 11 600
14 Нидерланды 10 484
15 Польша 8 945

Почему Китай стал энергетическим гигантом

Главная причина успеха — масштаб и стратегия. Китай использует одновременно три направления развития: наземные ветропарки, офшорные турбины и инновационные проекты в труднодоступных регионах. К этому добавляется мощная государственная поддержка и цель — достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

Согласно исследованию журнала Futuribles, для этого Пекину придётся развернуть дополнительные 10 000 гигаватт солнечной и ветровой энергии. Это гигантская цифра, учитывая, что совокупная мощность всех стран Европы сейчас в разы меньше.

Советы шаг за шагом: как странам ускорить переход к ветру

  1. Инвестировать в офшорные турбины. Морской ветер обеспечивает стабильное производство и меньший износ оборудования.

  2. Создавать гибридные станции. Комбинация солнечных и ветровых установок снижает зависимость от погодных условий.

  3. Внедрять искусственный интеллект. Алгоритмы прогнозирования помогают оптимизировать производство и ремонт.

  4. Обучать специалистов. Без инженерных кадров невозможно масштабирование.

  5. Развивать международное сотрудничество. Обмен технологиями и стандартами ускоряет переход к возобновляемым источникам.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: ориентация только на дотации без инноваций.
    Последствие: зависимость отрасли от госфинансирования.
    Альтернатива: стимулировать частные инвестиции и конкуренцию технологий.

  • Ошибка: строительство ветропарков без анализа экосистем.
    Последствие: конфликт с природоохранными зонами и населением.
    Альтернатива: экологическое моделирование и планирование территорий.

  • Ошибка: отсутствие инфраструктуры хранения энергии.
    Последствие: излишки не используются, теряется эффективность.
    Альтернатива: развивать аккумуляторные сети и водородные решения.

А что если Европа изменит курс?

Европа остаётся сильным игроком, но нуждается в ускорении. Германия и Испания показывают пример устойчивого роста, однако Франция, Италия и Польша пока отстают. Если Евросоюз создаст единый энергетический фонд для поддержки инноваций, он сможет догнать Китай в технологическом аспекте, если не по объёму. Развитие офшорных ветропарков Северного моря уже делает Европу одним из центров экспериментов по зелёной энергетике.

Плюсы и минусы ветровой энергетики

Плюсы:

  • неисчерпаемый источник энергии;

  • отсутствие выбросов CO₂;

  • возможность локального производства;

  • быстрое внедрение при грамотном планировании.

Минусы:

  • высокая стоимость начальных установок;

  • зависимость от ветрового режима;

  • шум и визуальное воздействие на пейзаж;

  • потребность в редкоземельных металлах для турбин.

Энергия ветра — это не просто технология, а инструмент геополитики. Те, кто научится эффективно использовать ветер, будут управлять не только энергией, но и экономикой будущего.

FAQ

Какая страна лидирует в ветроэнергетике?
Китай с результатом более 521 000 МВт в год — абсолютный лидер по объёму и темпам роста.

Какое место занимает Франция?
Она на 8-м месте в мире, с производством около 25 592 МВт, но активно расширяет офшорные проекты.

Когда Китай достигнет углеродной нейтральности?
План рассчитан до 2060 года, при условии масштабного роста ветровой и солнечной генерации.

Мифы и правда

Миф: энергия ветра нестабильна и ненадёжна.
Правда: современные турбины способны работать даже при слабом ветре и обеспечивать стабильное энергоснабжение.

Миф: ветропарки портят экологию.
Правда: при правильном проектировании они безопасны для природы и часто сочетаются с сельским хозяйством.

Миф: Китай побеждает только из-за дешёвой рабочей силы.
Правда: ключ к успеху — инвестиции в науку, инновации и инфраструктуру.

Интересные факты

  • Самая мощная турбина в мире — китайская, мощностью 25 МВт.

  • Один оборот лопастей может обеспечить энергией дом на сутки.

  • Самый большой ветропарк в Китае — проект в пустыне Гоби, рассчитанный на 450 ГВт.

Когда-то Европа считала себя законодателем "зелёной" энергетики, но теперь ветер перемен дует с Востока. Китай доказал, что устойчивость может быть не только экологической, но и стратегической — и этот ветер уже невозможно остановить.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
Домашние животные
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
Мыши в панике, кот в безопасности: простой трюк, который решит проблему с грызунами
Садоводство, цветоводство
Мыши в панике, кот в безопасности: простой трюк, который решит проблему с грызунами
Популярное
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу

Почему кошки издают тихую трель с подрагивающей челюстью, глядя на птиц? Разбираем: фрустрация, возбуждение, сенсорная настройка и что делать владельцу.

Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Квартира без солнца — не приговор: какие цветы будут пышно расти даже в самом тёмном углу
Опасная игра: что грозит Европе в случае изъятия российских активов Олег Артюков Электрокары под прицелом: почему запас хода по EPA может шокировать Сергей Милешкин День военного связиста: секреты и подвиги, о которых не говорят Андрей Николаев
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Россия раскрыла главное преимущество Су-57: теперь истребитель опаснее, чем когда-либо
Гигант возвращается: битва за российский контейнерный рынок началась
Гигант возвращается: битва за российский контейнерный рынок началась
Последние материалы
Резкое заявление жены Сталлоне о трансгендерных* детях Голливуда: что она думает об их воспитании
Гиганты из стали крутят историю: ветер становится символом новой эпохи электричества
Чистая душевая кабина без усилий: самые простые методы, о которых вы не знали
Огородники сходят с ума по новинке: томат без кожи называют самым вкусным черри сезона
Самая сложная зона для женщин: как запустить сжигание жира на бёдрах без изнуряющих тренировок
14,6 млн россиян выбрали режим самозанятого: главные факторы популярности
Надёжность всё ещё в цене, но доставка — нет: почему японские авто стали реже попадать в Россию
У пьяного за рулём могут забрать машину: названы два главных условия
Секрет раскрыт: щепотка этого ингредиента преобразит ваш кофе, усилив сладость и убрав горечь
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.