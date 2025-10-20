В пробирке свои правила: почему эмбрионы уязвимы перед ИИ-отбором

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:21
Наука

Большинство пар уверено, что шанс родить мальчика или девочку — это чистая лотерея: 50 на 50. Но в мире искусственного оплодотворения всё немного иначе.

Ученый
Фото: www.freepik.com by DC Studio is licensed under Free More info
Ученый

Исследования, представленные на конференции New Scientist Live и опубликованные в журнале i, показали: при экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО) вероятность рождения мальчика составляет около 56%.

Причина — не в предвзятости врачей и не в манипуляциях с генами, а в том, как именно растут эмбрионы в первые дни после зачатия и как их отбирают для переноса.

Почему мужские эмбрионы развиваются быстрее

"Когда эмбрионы оценивают по скорости роста, быстрее — часто воспринимается как "лучше”. И тогда на отборе выигрывают мужские эмбрионы", — объясняет доктор Хелен О'Нилл, репродуктолог из Университетского колледжа Лондона.

Биологически различие простое.

  • У мужских эмбрионов есть одна X- и одна Y-хромосома.

  • У женских - две X-хромосомы, и одна из них должна "отключиться” в первые дни развития, чтобы сохранить генетический баланс.

Этот процесс требует дополнительных ресурсов, поэтому женские эмбрионы делятся чуть медленнее. И хотя разница минимальна — всего несколько часов в развитии, — на практике этого достаточно, чтобы эмбриолог или система искусственного интеллекта отдали предпочтение "более зрелому" эмбриону.

Роль искусственного интеллекта

Современные клиники всё чаще используют ИИ-системы, анализирующие покадровое видео развития эмбрионов. Команда доктора О'Нилл протестировала две такие программы на 1300 эмбрионах, пол которых был заранее известен.

Результаты:

  • Врачи оценили 69% мужских эмбрионов как "качественные" против 57% женских.

  • Одна из систем ИИ также проявила смещение в пользу мужских эмбрионов,

  • а другая — работала нейтрально, без половой предвзятости.

Это подтверждает, что даже алгоритмы, обученные на человеческих данных, могут неосознанно воспроизводить биологические и методологические перекосы.

Можно ли "заказать” пол ребёнка

Нет. В Великобритании и большинстве стран Европы выбор пола ребёнка при ЭКО запрещён, если только он не связан с профилактикой наследственных заболеваний, передающихся по полу (например, некоторых форм гемофилии).

"Разница в скорости развития настолько мала, что её нельзя использовать для намеренного выбора пола. Это скорее статистический побочный эффект процедуры", — доктор О'Нилл подчёркивает.

Что влияет на пол ребёнка в целом

ЭКО — не единственный случай, когда вероятность рождения мальчика и девочки смещается.
Исследование Гарвардского университета показало, что возраст матери также влияет на соотношение полов в семьях:

  • У женщин старше 28 лет чаще рождаются дети одного пола (в 43% случаев).

  • У женщин моложе 23 лет - только в 34% случаев.

Учёные предполагают, что гормональные изменения и качество яйцеклеток с возрастом могут влиять на этот баланс.

Как работает ЭКО

Экстракорпоральное оплодотворение (IVF — in vitro fertilization) — это процедура, при которой яйцеклетка оплодотворяется сперматозоидом вне тела женщины. Через 3-5 дней после оплодотворения эмбриологи выбирают самый "перспективный” эмбрион и переносят его в матку.

  • Успешность процедуры зависит от возраста женщины:

    • до 35 лет — около 29% успешных циклов,

    • после 40 — менее 10%.

  • Один цикл ЭКО в частной клинике в Великобритании стоит от 3300 фунтов и не гарантирует беременности.

С 1978 года, когда родилась первая "девочка из пробирки" Луиза Браун, с помощью ЭКО появилось более 8 миллионов детей.

FAQ

Почему ЭКО чаще приводит к рождению мальчиков?
Потому что мужские эмбрионы делятся немного быстрее в первые дни развития, и при визуальном отборе или оценке ИИ они выглядят "качественнее".

Можно ли повлиять на выбор пола при ЭКО?
Нет — это запрещено законом и не имеет научно надёжных методов. Разница в развитии эмбрионов слишком мала для предсказания пола.

Как избежать предвзятости при отборе эмбрионов?
Современные лаборатории переходят на генетическую идентификацию и слепой отбор без указания пола, а также калибруют алгоритмы ИИ, чтобы исключить гендерное смещение.

Есть ли риск для здоровья детей, зачатых с помощью ЭКО?
Большинство исследований показывают, что дети, рождённые через ЭКО, здоровы. Однако процедура требует контроля за качеством эмбрионов и условиями их культивации.

Что важнее — пол или здоровье ребёнка?
С точки зрения медицины — безусловно здоровье. Основная цель ЭКО — помочь зачатию, а не выбрать "правильного" наследника.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
