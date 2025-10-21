Мирные титаны океана оказались навигаторами: теперь ясно, почему они исчезают в километровой бездне

Долгое время считалось, что океанические манты — мирные гиганты, обитающие в тёплых прибрежных водах и редко покидающие поверхность. Однако новое исследование опровергло это представление: оказывается, эти удивительные существа способны погружаться на глубину более 1200 метров — и делают это вовсе не ради охоты.

Гигантская манта ныряет в океане

Неожиданное открытие

Учёные из Австралии, Перу и Новой Зеландии в течение десяти лет наблюдали за 24 скатами манта. С помощью специальных меток им удалось собрать данные более чем за 2700 дней. Восьми особям прикрепили устройства, которые каждые 15 секунд передавали точные данные о глубине и температуре воды.

"Это сложная задача — отследить крошечное устройство среди океанских волн и мусора", — отметил руководитель исследования доктор Кэлвин Бил из Университета Мердока.

Результаты оказались неожиданными: манты часто опускались ниже 500 метров, а одна особь достигла глубины 1250 метров. Наиболее частые глубокие погружения происходили у берегов Новой Зеландии.

Зачем мантам такие глубины

Ранее предполагалось, что глубоководные ныряния у рыб и морских млекопитающих связаны с охотой. Однако манты — фильтраторы, питающиеся планктоном, который концентрируется ближе к поверхности.

Учёные пришли к выводу, что цель таких погружений — ориентация и навигация. В толще океана более стабильная среда, и манты могут "собирать данные" о температуре, магнитном поле и содержании кислорода. Эти сигналы помогают им создавать внутренние карты маршрутов и ориентироваться в открытом океане, где нет видимых ориентиров.

"Погружаясь на глубину и как бы "сканируя" слои воды, манты получают информацию, которая помогает им двигаться на тысячи километров", — пояснил Бил.

География влияет на поведение

Интересно, что не все манты ныряли одинаково глубоко.

В Индонезии и Перу погружения были менее выражены — там скаты обитают в мелководных районах, где навигация проще.

В Новой Зеландии рельеф дна более резкий, а прибрежные зоны быстро переходят в океанскую бездну. Поэтому местные манты чаще совершают глубокие ныряния, возможно, чтобы "прочувствовать" границы подводных каньонов и течений.

Связь с миграцией

После глубоких погружений исследователи фиксировали активные перемещения: некоторые манты проходили до 200 километров за несколько дней. Это подтверждает гипотезу, что ныряния служат для обновления пространственной ориентации, а не для кормёжки.

Такие маршруты позволяют мантам связывать удалённые морские экосистемы — от коралловых рифов до океанских хребтов.

Почему это важно для науки

Глубокие погружения мант раскрывают одну из загадок их миграций и подчеркивают важность защиты океанских экосистем. Эти животные зависят как от прибрежных зон, так и от открытых морей.

"Наше исследование показывает, насколько манты уязвимы и как важно международное сотрудничество для их сохранения", — отметил Бил.

Глубинные воды, в которых манты проводят часть жизни, играют важнейшую роль в регуляции климата Земли и в глобальных экосистемах. Тем не менее именно эти слои океана остаются наименее изученными.

Сравнение поведения скатов манта в разных регионах

Регион исследования Средняя глубина погружения Максимальная глубина Особенности поведения Вероятная цель ныряний Новая Зеландия 500–800 м до 1250 м Частые и глубокие погружения, многослойные спуски и подъёмы Навигация и сбор данных о магнитных и температурных градиентах Перу 200–400 м до 600 м Реже уходят на глубину, проводят больше времени у поверхности Изучение течений и поиск путей миграции Индонезия (Раджа-Ампат) 100–300 м до 400 м Ныряют редко из-за мелководья, обитают у рифов Локальная ориентация, поддержание маршрутов внутри архипелага

А что если…

А что если манты используют глубину не только как навигационный инструмент, но и как способ адаптации к изменению климата?

Некоторые исследователи предполагают, что глубокие слои воды могут служить своеобразным "убежищем" во время повышения температуры у поверхности. Если гипотеза подтвердится, поведение мант может стать индикатором изменений океанической среды.

Таблица "Плюсы и минусы" глубоководного поведения мант

Плюсы Минусы Позволяет лучше ориентироваться в открытом океане Повышенные энергозатраты на ныряние Помогает избегать хищников Риск дезориентации при изменении магнитного поля Увеличивает доступ к более прохладным слоям воды Опасность столкновения с подводными структурами Способствует миграции между экосистемами Сложность восстановления энергии после частых ныряний

Три интересных факта

Манты — одни из самых умных рыб: их мозг в 10 раз больше, чем у большинства скатов того же размера. Они способны узнавать себя в зеркале — редкое свойство для морских существ. Каждая манта имеет уникальный узор пятен на брюхе — как отпечатки пальцев у человека.

Исторический контекст

Ещё в начале XX века считалось, что манты обитают исключительно у поверхности и боятся глубины. Первые упоминания о "глубоких лучах" появились в 1960-х годах, когда рыбаки сообщали о пойманных особях из больших глубин, но эти данные долго не подтверждались. Лишь развитие спутникового слежения и цифровых датчиков в 2010-х позволило установить, насколько сложны миграционные маршруты этих существ.