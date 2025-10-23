Свидетельство небесного возмездия: археологи нашли возможные руины легендарных Содома и Гоморры

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:34
Наука

На юго-восточном побережье Мёртвого моря, на территории современного Иордании, археологи сделали находку, способную стать одной из самых впечатляющих за последние десятилетия. Международная команда исследователей объявила, что обнаружила руины, которые с высокой вероятностью можно отождествить с библейскими городами Содомом и Гоморрой.

Археологи у руин Содома и Гоморры
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Археологи у руин Содома и Гоморры

Открытие, подтверждённое временем

Раскопки велись на двух ключевых площадках — Баб-эд-Дра и Нумера. Обе находятся неподалёку от побережья Мёртвого моря и известны по упоминаниям в древних текстах. Учёные отмечают, что именно здесь были найдены следы крупных поселений раннего бронзового века, уничтоженных внезапным пожаром и оставшихся безлюдными на столетия.

Наиболее весомые доказательства обнаружены на кладбищах Баб-эд-Дра. Ранее считалось, что следы огня в склепах могли быть результатом ритуальных действий. Однако новые исследования разрушили эту версию.

"Это говорит о том, что разрушение произошло сверху, а не было намеренно совершено внутри могил. Данное открытие является прямым археологическим соответствием библейскому описанию огня и серы, обрушившихся с небес", — пояснили участники экспедиции.

Особое внимание археологов привлекла структура обуглившихся строений. Следы оплавления и направление огня указывают, что разрушение имело внешний, а не внутренний характер.

Как археологи связывают данные с библейским сюжетом

Согласно Ветхому Завету, города Содом и Гоморра были уничтожены "огнём и серой" как наказание за грехи их жителей. Учёные, однако, предпочитают искать физические объяснения этим описаниям. Один из ведущих исследователей, профессор древней истории Университета Джордана, отмечает, что вероятной причиной могли стать взрыв метеорита или гибель города в результате природной катастрофы — например, мощного землетрясения, сопровождавшегося выбросом горючих газов.

Сравнение версий происхождения разрушений

Версия Научное объяснение Подтверждение
Метеоритный взрыв Воздушный взрыв над поверхностью, аналогичный Тунгусскому Сильные следы оплавления и внезапность разрушения
Землетрясение и горючие газы Вспышка из-за выброса метана из трещин земной коры Сейсмически активная зона Мёртвого моря
Ритуальное сожжение Намеренные действия жителей или врагов Не подтверждается направлением распространения огня

Нумера и следы Гоморры

Во второй ключевой локации, Нумере, исследователи обнаружили остатки башни, под обломками которой покоились человеческие останки. По мнению археологов, это свидетельствует о внезапной катастрофе. Уровень разрушения был настолько высоким, что город больше никогда не возродился.

Интересно, что радиоуглеродное датирование слоёв совпадает по времени с аналогичными разрушениями в Баб-эд-Дра, что говорит о едином событии, уничтожившем оба поселения.

Роль города Зоар

Отдельного внимания заслуживает город Зоар, упомянутый в библейском тексте как убежище Лота. Его археологический аналог найден вблизи современного города Сафи. Здесь не обнаружено следов масштабного пожара, но есть доказательства непрерывного заселения с бронзового века до византийской эпохи.

На территории Зоара археологи нашли остатки двух раннехристианских церквей, римскую крепость, набатейские постройки и главное — пещеру Лота. Внутри неё обнаружена керамика эпохи бронзы и надписи византийского периода, прямо связывающие объект с библейскими событиями.

А что если легенда — отражение реального бедствия?

Даже скептически настроенные исследователи признают: совпадение археологических данных с библейскими сюжетами слишком точное, чтобы быть случайным. Возможно, катастрофа действительно произошла — и легла в основу преданий, передававшихся веками.

Некоторые археологи считают, что легенды Содома и Гоморры могли служить предупреждением о природных силах, с которыми древний человек столкнулся впервые.

Исторический контекст: другие катастрофы бронзового века

  1. Талль-эль-Хаммам, Иордания. Учёные предполагают, что этот город был разрушен воздушным взрывом около 1700 года до н. э., что схоже по характеру с версиями о Содоме.
  2. Акротири, Санторини. Извержение вулкана уничтожило минойскую цивилизацию — пример того, как природное явление стало основой мифов.
  3. Хараппа, Индия. Исчезновение городов долины Инда связано с резкими климатическими изменениями.

Подобные примеры показывают, как реальные катастрофы могли превратиться в символы и легенды, пережившие тысячелетия.

Плюсы и минусы гипотезы о Содоме и Гоморре

Плюсы Минусы
Археологические данные совпадают с описаниями в текстах Отсутствуют прямые надписи с именами городов
Радиоуглеродное датирование подтверждает эпоху событий Могут существовать иные объяснения катастрофы
Сохранность культурных слоёв позволяет изучать детали жизни Трудности интерпретации религиозных источников в научном контексте

FAQ

Можно ли утверждать, что Содом и Гоморра действительно найдены?

Пока нет. Учёные говорят лишь о высокой вероятности совпадения археологических данных с описанием в Библии.

Почему города были забыты на тысячелетия?

После разрушения территория стала непригодной для жизни из-за засоления почвы и изменения климата.

Какие методы использовали археологи?

Радиоуглеродный анализ, спектроскопию, дроны для 3D-съёмки и георадарное сканирование грунта.

А если находка действительно подтвердится?

Если дальнейшие исследования докажут, что Баб-эд-Дра и Нумера — это Содом и Гоморра, человечество получит редкий пример совпадения археологии и древнего текста. Это изменит не только представление о религиозных легендах, но и само понимание того, как формировалась память о прошлых катастрофах.

3 интересных факта об археологических открытиях Ближнего Востока

  1. На дне Мёртвого моря регулярно находят древние орудия труда, сохранившиеся благодаря высокой солёности воды.
  2. В пустыне Негев археологи нашли фрагменты стекла, расплавленного при температуре выше 2000 °C — вероятно, результат древнего взрыва метеорита.
  3. Многие "библейские" города на территории Израиля и Иордании были построены заново поверх руин более древних поселений, что усложняет их точную идентификацию.

Находка на побережье Мёртвого моря — это не просто сенсация, а важный шаг к пониманию истории человеческой цивилизации. Возможно, перед нами не буквальное воплощение легенды, а её историческое зерно — реальное бедствие, оставшее след в сознании людей и ставшее символом возмездия и обновления.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
