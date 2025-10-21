Проснулись вместе с мамонтами: древние бактерии снова дышат после 40 тысяч лет сна

Учёные снова доказали, что граница между прошлым и настоящим куда тоньше, чем кажется. В вечной мерзлоте Аляски исследователи нашли микроорганизмы, которые пролежали в спячке около 40 тысяч лет — ещё со времён мамонтов. И самое удивительное: им удалось их разбудить.
Группа под руководством микробиолога Тристана Каро из Университета Колорадо исследовала глубокий тоннель, прорубленный в слоях древнего льда. Учёные взяли пробы со стен на глубине более ста метров, добавили воды и поместили их в инкубатор при температуре от +4 до +12 °C — примерно как в северное лето. Так им удалось воссоздать естественные условия, в которых бактерии могли бы проснуться.
Сначала жизнь в пробах почти не проявлялась: за сутки делилась лишь одна клетка из ста тысяч. Но через полгода эксперимент дал неожиданный результат — микробы начали активно размножаться и формировать плотные колонии, видимые даже без микроскопа.
Учёные подчёркивают, что обнаруженные микроорганизмы не представляют прямой угрозы для человека. Все образцы хранились в герметичных камерах с многоуровневой защитой. Опасность, по словам исследователей, кроется в другом: пробуждённые бактерии способны выделять углекислый газ и метан, усиливая глобальное потепление.
Российские специалисты отмечают, что при таянии вечной мерзлоты активизируются древние грибы и бактерии, ускоряющие разложение органических остатков. Это ведёт к выбросу парниковых газов и может добавить до 0,3 °C к росту средней температуры на Земле к 2100 году. Однако часть углерода при этом поглощается почвой и растениями, частично компенсируя эффект.
|Параметр
|Древние бактерии из мерзлоты
|Современные бактерии
|Возраст
|До 40 000 лет
|От нескольких часов до нескольких тысяч лет
|Условия жизни
|Замороженные, анаэробные
|Разнообразные: от океанов до человеческого тела
|Опасность для человека
|Минимальная
|От умеренной до высокой (в зависимости от вида)
|Потенциал для науки
|Новые антибиотики, устойчивость к холоду
|Уже исследован, используется в медицине и промышленности
Этот процесс показал, как микробы могут "проснуться", если вечная мерзлота начнёт активно таять из-за изменения климата.
Для мониторинга сейчас применяются датчики температуры, спектральные спутниковые снимки и даже дроны с тепловизорами — они позволяют фиксировать начало таяния и зоны возможной активности микроорганизмов.
Учёные не исключают, что именно в этих древних организмах может скрываться ключ к будущим открытиям. Некоторые микробы вырабатывают ферменты, способные разлагать загрязнения или синтезировать новые антибиотики. Уже сейчас исследователи из России и Японии изучают бактерии, извлечённые из сибирской мерзлоты, на предмет их устойчивости к радиации и экстремальному холоду. Эти свойства могут пригодиться при освоении Арктики и даже Марса.
"Главное беспокойство — не заражения, а климат: активные микробы начинают выделять парниковые газы", — отметил микробиолог Тристан Каро.
Его слова подчёркивают: даже без угрозы для здоровья человека пробуждение древних бактерий может повлиять на климатические процессы в масштабах планеты.
В 2016 году на Ямале произошёл всплеск сибирской язвы из-за оттаивания старого скотомогильника. Тогда погиб ребёнок, а десятки человек попали в больницу. Возбудитель оказался не древним, а относительно "молодым", но сам случай показал, насколько хрупок баланс между льдом и жизнью под ним.
Ранее российские учёные уже оживляли коловраток, червей и растения, пролежавшие замороженными более 30 тысяч лет. В тибетских ледниках в 2021 году обнаружили 15-тысячелетние вирусы, неизвестные современной науке. Каждый подобный случай — напоминание, что Земля хранит гигантский биологический архив, и его страницы только начинают открываться.
Что именно оживили учёные?
Бактерии, пролежавшие в вечной мерзлоте около 40 тысяч лет. Они начали делиться и образовывать колонии после полугода инкубации.
Опасны ли они для людей?
Нет. Большинство таких микробов не способны выжить при температуре человеческого тела и проигрывают современным бактериям в конкуренции.
Можно ли использовать их в науке?
Да. Изучение древних микроорганизмов помогает создавать устойчивые биоматериалы и лекарства, а также понять, как жизнь сохраняется в экстремальных условиях.
Как предотвратить риски при таянии мерзлоты?
Нужно усилить наблюдение за арктическими зонами и хранить образцы под контролем в изолированных лабораториях.
Человечество заглянуло в прошлое и увидело там не только отголоски древней жизни, но и подсказки для будущего. Вечная мерзлота — не просто лёд, а хранилище тайн, где миллионы лет назад началась история живого мира. И, возможно, именно здесь лежит ответ на вопрос, как жизнь способна победить время.
