Два спящих гиганта под Америкой: стоит одному зевнуть — континент треснет пополам

Учёные впервые подтвердили: два крупнейших разлома Северной Америки — Каскадия и Сан-Андреас — связаны. И если один начнёт движение, другой может откликнуться. Это открытие меняет представление о том, насколько уязвимо западное побережье США.
На протяжении десятилетий геологи считали, что Каскадия и Сан-Андреас — независимые системы. Первый расположен у берегов Орегона и Вашингтона, второй тянется вдоль Калифорнии. Однако исследование Орегонского государственного университета доказало обратное: между ними может существовать геологическая связь.
Команда специалистов подняла со дна океана 137 образцов осадков вдоль обеих зон — от канадской границы до южной Калифорнии. В этих слоях учёные обнаружили следы синхронных подводных оползней, которые происходят во время сильных толчков. Эти следы называются турбидитами — песчано-иловые отложения, формирующиеся при подводных землетрясениях. Совпадение их дат в обеих зонах стало весомым доказательством того, что два разлома могли срабатывать одновременно на протяжении последних трёх тысяч лет.
"Трудно даже представить, каким будет землетрясение магнитудой 9 в Тихоокеанском северо-западе. Если после этого треснет Сан-Андреас — это уже сюжет для фильма-катастрофы," — сказал палеосейсмолог Крис Голдфингер.
Любопытно, что этот вывод появился случайно. Исследователи ошиблись координатами и взяли образец донных отложений немного южнее запланированного участка — из каньона Нойо. Именно там и нашли следы двойного землетрясения. Ошибка оказалась судьбоносной: этот образец стал ключом к пониманию связи между двумя самыми опасными тектоническими зонами континента.
Теперь учёные признают: два гиганта земной коры не такие независимые, как считалось раньше. Если Каскадия начнёт двигаться, то волна напряжения способна "разбудить" Сан-Андреас. А это значит, что вся цепочка побережья — от Сиэтла до Лос-Анджелеса — может оказаться в эпицентре колоссального катаклизма.
|Параметр
|Разлом Каскадия
|Разлом Сан-Андреас
|Протяжённость
|~1000 км
|~1200 км
|Расположение
|От Канады до северной Калифорнии (в море)
|Вдоль Калифорнии (на суше)
|Потенциальная магнитуда
|До 9.2
|До 8.3
|Последняя активность
|Около 1700 года
|1906 год (Сан-Франциско)
|Риски
|Цунами, разрушения побережья
|Сильные толчки, разрушение инфраструктуры
Учёные уверены: время действовать — сейчас. Хотя никто не может предсказать точный момент землетрясения, подготовка способна спасти тысячи жизней. Вот что советуют специалисты:
Эти базовые шаги рекомендуют Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) и Геологическая служба США (USGS). Для жителей побережья также важна установка приложений с оповещениями о сейсмической активности.
Если два разлома действительно сработают один за другим, последствия будут колоссальными. Каскадия может вызвать землетрясение магнитудой 9 и мощное цунами. Через несколько минут удар примет Калифорния. Нарушатся коммуникации, инфраструктура, возможны пожары и обрушения мостов.
Геологи подсчитали: при таком сценарии пострадает до 15 миллионов человек.
"Если бы я был дома, в Пало-Альто, и Каскадия внезапно пошла, — сказал Голдфингер, — я бы сразу поехал на восток."
Какой регион США наиболее уязвим при "двойном землетрясении"?
— Самый высокий риск у побережья Тихого океана: Орегон, Вашингтон и Северная Калифорния.
Можно ли заранее предсказать землетрясение?
— Пока нет. Учёные могут лишь оценить вероятность, исходя из геологических данных.
Стоит ли покидать регион?
— Нет необходимости в панике. Но важно иметь план эвакуации и следить за сообщениями USGS.
Миф: Землетрясения случаются внезапно, без предупреждений.
Правда: Современные системы раннего оповещения фиксируют первые волны за 5-30 секунд до удара. Этого хватает, чтобы отключить газ и выйти из здания.
Миф: Цунами грозит только при подводных толчках.
Правда: Даже наземное землетрясение в зоне Каскадии способно вызвать оползень, который создаст волну огромной силы.
Миф: Калифорния "отколется" и уйдёт в океан.
Правда: Это невозможно. Разлом Сан-Андреас не разрывает континент, а сдвигает его горизонтально.
История крупных землетрясений на Западе США уходит глубоко в прошлое. Последний мощный толчок в Каскадии произошёл в 1700 году и вызвал цунами, которое дошло до берегов Японии. А в 1906 году землетрясение в Сан-Франциско разрушило 80% города и унесло жизни трёх тысяч человек.
Сегодня, когда технологии позволяют видеть то, что раньше было скрыто, становится ясно — прошлое может повториться.
Пока невозможно сказать, кто "начнёт первым" — север или юг. Но ясно одно: цепная реакция землетрясений может стать самым разрушительным сценарием в истории США. Подготовка и осознанность — единственное, что действительно может изменить исход.
