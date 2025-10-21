Два спящих гиганта под Америкой: стоит одному зевнуть — континент треснет пополам

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Учёные впервые подтвердили: два крупнейших разлома Северной Америки — Каскадия и Сан-Андреас — связаны. И если один начнёт движение, другой может откликнуться. Это открытие меняет представление о том, насколько уязвимо западное побережье США.

Город рушится
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Город рушится

Земля дышит

На протяжении десятилетий геологи считали, что Каскадия и Сан-Андреас — независимые системы. Первый расположен у берегов Орегона и Вашингтона, второй тянется вдоль Калифорнии. Однако исследование Орегонского государственного университета доказало обратное: между ними может существовать геологическая связь.

Команда специалистов подняла со дна океана 137 образцов осадков вдоль обеих зон — от канадской границы до южной Калифорнии. В этих слоях учёные обнаружили следы синхронных подводных оползней, которые происходят во время сильных толчков. Эти следы называются турбидитами — песчано-иловые отложения, формирующиеся при подводных землетрясениях. Совпадение их дат в обеих зонах стало весомым доказательством того, что два разлома могли срабатывать одновременно на протяжении последних трёх тысяч лет.

"Трудно даже представить, каким будет землетрясение магнитудой 9 в Тихоокеанском северо-западе. Если после этого треснет Сан-Андреас — это уже сюжет для фильма-катастрофы," — сказал палеосейсмолог Крис Голдфингер.

Как одно открытие изменило всё

Любопытно, что этот вывод появился случайно. Исследователи ошиблись координатами и взяли образец донных отложений немного южнее запланированного участка — из каньона Нойо. Именно там и нашли следы двойного землетрясения. Ошибка оказалась судьбоносной: этот образец стал ключом к пониманию связи между двумя самыми опасными тектоническими зонами континента.

Теперь учёные признают: два гиганта земной коры не такие независимые, как считалось раньше. Если Каскадия начнёт двигаться, то волна напряжения способна "разбудить" Сан-Андреас. А это значит, что вся цепочка побережья — от Сиэтла до Лос-Анджелеса — может оказаться в эпицентре колоссального катаклизма.

Сравнение: два гиганта континента

Параметр Разлом Каскадия Разлом Сан-Андреас
Протяжённость ~1000 км ~1200 км
Расположение От Канады до северной Калифорнии (в море) Вдоль Калифорнии (на суше)
Потенциальная магнитуда До 9.2 До 8.3
Последняя активность Около 1700 года 1906 год (Сан-Франциско)
Риски Цунами, разрушения побережья Сильные толчки, разрушение инфраструктуры

Как подготовиться к двойному удару

Учёные уверены: время действовать — сейчас. Хотя никто не может предсказать точный момент землетрясения, подготовка способна спасти тысячи жизней. Вот что советуют специалисты:

  1. Обеспечить запас воды и еды минимум на 7 дней.
  2. Приобрести аварийный набор: фонарь, аптечку, радиоприёмник, батарейки.
  3. Укрепить жильё - особенно в домах старой постройки.
  4. Застраховать имущество от последствий землетрясений — это возможно через программы страхования недвижимости.
  5. Выучить план эвакуации и места безопасных зон.

Эти базовые шаги рекомендуют Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) и Геологическая служба США (USGS). Для жителей побережья также важна установка приложений с оповещениями о сейсмической активности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать сигналы тревоги и откладывать подготовку.
  • Последствие: Потеря имущества и угроза жизни при сильных толчках.
  • Альтернатива: Использовать страховые программы от природных катастроф, хранить документы в облаке, установить сейсмостойкую мебель.

Если всё случится одновременно

Если два разлома действительно сработают один за другим, последствия будут колоссальными. Каскадия может вызвать землетрясение магнитудой 9 и мощное цунами. Через несколько минут удар примет Калифорния. Нарушатся коммуникации, инфраструктура, возможны пожары и обрушения мостов.
Геологи подсчитали: при таком сценарии пострадает до 15 миллионов человек.

"Если бы я был дома, в Пало-Альто, и Каскадия внезапно пошла, — сказал Голдфингер, — я бы сразу поехал на восток."

FAQ

Какой регион США наиболее уязвим при "двойном землетрясении"?
— Самый высокий риск у побережья Тихого океана: Орегон, Вашингтон и Северная Калифорния.

Можно ли заранее предсказать землетрясение?
— Пока нет. Учёные могут лишь оценить вероятность, исходя из геологических данных.

Стоит ли покидать регион?
— Нет необходимости в панике. Но важно иметь план эвакуации и следить за сообщениями USGS.

Мифы и правда

Миф: Землетрясения случаются внезапно, без предупреждений.
Правда: Современные системы раннего оповещения фиксируют первые волны за 5-30 секунд до удара. Этого хватает, чтобы отключить газ и выйти из здания.

Миф: Цунами грозит только при подводных толчках.
Правда: Даже наземное землетрясение в зоне Каскадии способно вызвать оползень, который создаст волну огромной силы.

Миф: Калифорния "отколется" и уйдёт в океан.
Правда: Это невозможно. Разлом Сан-Андреас не разрывает континент, а сдвигает его горизонтально.

Исторический контекст

История крупных землетрясений на Западе США уходит глубоко в прошлое. Последний мощный толчок в Каскадии произошёл в 1700 году и вызвал цунами, которое дошло до берегов Японии. А в 1906 году землетрясение в Сан-Франциско разрушило 80% города и унесло жизни трёх тысяч человек.
Сегодня, когда технологии позволяют видеть то, что раньше было скрыто, становится ясно — прошлое может повториться.

Пока невозможно сказать, кто "начнёт первым" — север или юг. Но ясно одно: цепная реакция землетрясений может стать самым разрушительным сценарием в истории США. Подготовка и осознанность — единственное, что действительно может изменить исход.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
