Глубже, чем подлодки: учёные выяснили, зачем морские великаны уходят в километровую тьму

4:02 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная команда исследователей сделала удивительное открытие: океанские манты способны опускаться на глубину более 1250 метров — глубже, чем многие подводные лодки-исследователи. Эти огромные скаты, чьи размеры могут достигать семи метров, оказались не просто "глубоководными туристами" — их поведение связано с уникальной навигационной системой.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Гигантская манта ныряет в океане

Как проходило исследование

В течение 2700 дней учёные из Перу, Индонезии и Новой Зеландии наблюдали за 24 особями манты, оснащёнными датчиками.

За это время было зафиксировано 79 глубоких погружений — на глубину более 500 метров, а некоторые достигали 1250 метров.

Большинство случаев произошло у берегов Новой Зеландии, где подводный рельеф сложнее и глубже, чем в других районах.

Зачем манты ныряют в темноту

Исследователи пришли к выводу, что такие ныряния не связаны с охотой или бегством от хищников.

Манты совершают экстремальные погружения, чтобы ориентироваться в океане, используя:

изменения магнитного поля Земли;

различия температуры и освещённости;

уровень кислорода в воде.

Фактически, они создают "ментальную карту" океана, которая помогает им перемещаться на огромные расстояния. После погружений манты часто совершают длительные переходы в верхних слоях воды, преодолевая более 200 километров.

Региональные особенности поведения

Учёные заметили разницу между популяциями:

Манты Индонезии и Перу предпочитают тёплые мелководья и ныряют редко.

Манты Новой Зеландии чаще исследуют глубины, реагируя на более сложный подводный рельеф и перепады температур.

Это доказывает, что вид адаптируется к локальным условиям и использует разные стратегии навигации.

Плюсы и минусы глубоких ныряний

Преимущества Риски и недостатки Помогают строить "карту" океана и возвращаться в знакомые районы Высокие энергозатраты и риск переохлаждения Позволяют манте избегать опасных потоков и хищников Дефицит кислорода на больших глубинах Уточняют маршруты миграции и зоны кормления Возможное нарушение навигации при изменении магнитного поля Способствуют сохранению вида при смене климатических условий Трудности адаптации при потеплении океана

Научное значение

Открытие стало важным шагом в понимании морской навигации животных.

Если гипотеза о "магнитной карте" подтвердится, это поможет исследователям предсказать маршруты миграции морских обитателей и эффективнее защищать уязвимые экосистемы.

3 факта о гигантских мантах

1. Самые крупные скаты в мире

Размах плавников океанских мант может достигать до 7 метров, а вес — более 2 тонн. При этом они питаются микроскопическим планктоном, фильтруя воду огромным ртом.

2. Мозг — крупнейший среди рыб

Относительно массы тела мозг манты самый большой среди всех рыб на планете. Учёные связывают это с их высоким интеллектом, способностью к распознаванию сородичей и даже элементам самосознания.

3. "Путешественницы" мирового океана

Манты совершают миграции на сотни километров, следуя за сезонными течениями и концентрацией планктона. Они могут пересекать целые океанские бассейны, возвращаясь в одни и те же районы спустя годы.

Гигантские манты — не просто величественные пловцы океанов. Их глубоководные погружения — часть сложной системы ориентации, позволяющей путешествовать на сотни километров.

Это открытие доказывает, насколько чувствительными и "умными" могут быть даже самые молчаливые обитатели морей.