Глубже, чем подлодки: учёные выяснили, зачем морские великаны уходят в километровую тьму

Международная команда исследователей сделала удивительное открытие: океанские манты способны опускаться на глубину более 1250 метров — глубже, чем многие подводные лодки-исследователи. Эти огромные скаты, чьи размеры могут достигать семи метров, оказались не просто "глубоководными туристами" — их поведение связано с уникальной навигационной системой.
В течение 2700 дней учёные из Перу, Индонезии и Новой Зеландии наблюдали за 24 особями манты, оснащёнными датчиками.
За это время было зафиксировано 79 глубоких погружений — на глубину более 500 метров, а некоторые достигали 1250 метров.
Большинство случаев произошло у берегов Новой Зеландии, где подводный рельеф сложнее и глубже, чем в других районах.
Исследователи пришли к выводу, что такие ныряния не связаны с охотой или бегством от хищников.
Манты совершают экстремальные погружения, чтобы ориентироваться в океане, используя:
Фактически, они создают "ментальную карту" океана, которая помогает им перемещаться на огромные расстояния. После погружений манты часто совершают длительные переходы в верхних слоях воды, преодолевая более 200 километров.
Учёные заметили разницу между популяциями:
Это доказывает, что вид адаптируется к локальным условиям и использует разные стратегии навигации.
|Преимущества
|Риски и недостатки
|Помогают строить "карту" океана и возвращаться в знакомые районы
|Высокие энергозатраты и риск переохлаждения
|Позволяют манте избегать опасных потоков и хищников
|Дефицит кислорода на больших глубинах
|Уточняют маршруты миграции и зоны кормления
|Возможное нарушение навигации при изменении магнитного поля
|Способствуют сохранению вида при смене климатических условий
|Трудности адаптации при потеплении океана
Открытие стало важным шагом в понимании морской навигации животных.
Если гипотеза о "магнитной карте" подтвердится, это поможет исследователям предсказать маршруты миграции морских обитателей и эффективнее защищать уязвимые экосистемы.
Размах плавников океанских мант может достигать до 7 метров, а вес — более 2 тонн. При этом они питаются микроскопическим планктоном, фильтруя воду огромным ртом.
Относительно массы тела мозг манты самый большой среди всех рыб на планете. Учёные связывают это с их высоким интеллектом, способностью к распознаванию сородичей и даже элементам самосознания.
Манты совершают миграции на сотни километров, следуя за сезонными течениями и концентрацией планктона. Они могут пересекать целые океанские бассейны, возвращаясь в одни и те же районы спустя годы.
Гигантские манты — не просто величественные пловцы океанов. Их глубоководные погружения — часть сложной системы ориентации, позволяющей путешествовать на сотни километров.
Это открытие доказывает, насколько чувствительными и "умными" могут быть даже самые молчаливые обитатели морей.
Под толщей земной мантии скрыт гигантский резервуар влаги, объёмом больше всех океанов. Что скрывает планета и как это открытие меняет понимание её природы?