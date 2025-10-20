Центральную Россию накроет волна тепла: синоптики обещают осенний сюрприз

Жителей центральных регионов Европейской России на этой неделе ждет типично осенняя погода: облака, дожди и постепенное потепление к выходным. Несмотря на серое небо, температура воздуха останется выше климатической нормы, особенно во второй половине недели.
Главный специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отметил, что начало недели пройдет под влиянием северной периферии циклона.
"Во вторник, 21 октября, в регионе по-прежнему облачно, пройдут дожди, температура днем составит плюс 5-7 градусов", — сообщил Михаил Леус в Telegram-канале.
Именно вторник станет самым прохладным днем недели. Уже в среду, 22 октября, к региону подойдет гребень антициклона с северо-востока. Он ослабит осадки и принесет частичные прояснения, а температура повысится до +6…+8 °C.
В четверг, 23 октября, станет ещё теплее — воздух прогреется до +9 градусов, при этом вероятность дождей минимальна. В пятницу атмосферный фронт с запада вновь принесет облака и легкие осадки. С Атлантики придет более тёплый и влажный воздух, и днём в Москве ожидается около +7…+9 °C.
Настоящее потепление прогнозируется на субботу, 25 октября. В этот день столица окажется в тёплом секторе циклона: будет ветрено и дождливо, атмосферное давление опустится на 12-14 единиц ниже нормы. После полудня температура поднимется до +10 °C — это может стать самым тёплым днём недели.
В воскресенье, 26 октября, атмосферное давление упадет ещё ниже. Погода останется пасмурной, вновь пройдут дожди, а температура превысит климатическую норму на 3-4 градуса.
Тем не менее, несмотря на влажность и ветер, зима пока не торопится. Ранее ведущий метеоролог агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что снега в Москве до конца октября не ожидается.
Таким образом, жителей центральной России ждёт типичная октябрьская неделя с плавным потеплением и частыми дождями. Осень вступает в последнюю стадию перед зимним сезоном, но без резких похолоданий.
