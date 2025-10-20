Центральную Россию накроет волна тепла: синоптики обещают осенний сюрприз

Жителей центральных регионов Европейской России на этой неделе ждет типично осенняя погода: облака, дожди и постепенное потепление к выходным. Несмотря на серое небо, температура воздуха останется выше климатической нормы, особенно во второй половине недели.

Холодный старт и переход к теплу

Главный специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отметил, что начало недели пройдет под влиянием северной периферии циклона.

"Во вторник, 21 октября, в регионе по-прежнему облачно, пройдут дожди, температура днем составит плюс 5-7 градусов", — сообщил Михаил Леус в Telegram-канале.

Именно вторник станет самым прохладным днем недели. Уже в среду, 22 октября, к региону подойдет гребень антициклона с северо-востока. Он ослабит осадки и принесет частичные прояснения, а температура повысится до +6…+8 °C.

Потепление к выходным

В четверг, 23 октября, станет ещё теплее — воздух прогреется до +9 градусов, при этом вероятность дождей минимальна. В пятницу атмосферный фронт с запада вновь принесет облака и легкие осадки. С Атлантики придет более тёплый и влажный воздух, и днём в Москве ожидается около +7…+9 °C.

Настоящее потепление прогнозируется на субботу, 25 октября. В этот день столица окажется в тёплом секторе циклона: будет ветрено и дождливо, атмосферное давление опустится на 12-14 единиц ниже нормы. После полудня температура поднимется до +10 °C — это может стать самым тёплым днём недели.

Пасмурное завершение недели

В воскресенье, 26 октября, атмосферное давление упадет ещё ниже. Погода останется пасмурной, вновь пройдут дожди, а температура превысит климатическую норму на 3-4 градуса.

Тем не менее, несмотря на влажность и ветер, зима пока не торопится. Ранее ведущий метеоролог агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что снега в Москве до конца октября не ожидается.

Итоги

Таким образом, жителей центральной России ждёт типичная октябрьская неделя с плавным потеплением и частыми дождями. Осень вступает в последнюю стадию перед зимним сезоном, но без резких похолоданий.