Редкое зрелище в Кузбассе: что заставило небо сиять таким образом

1:43
Наука

В ночь на воскресенье, 19 октября, жители Кузбасса стали свидетелями загадочного сияния, озарившего ночное небо.

загадочное свечение
Фото: t.me/starvisor is licensed under free for commercial use
загадочное свечение

Многие очевидцы приняли его за северное. Уникальные кадры этого чарующего зрелища были запечатлены камерой в городе Юрга, примерно в 5 часов утра, пишет Сiбдепо.

Редкое явление для кузбасских широт

Автоматизированная система мониторинга, работающая без перерывов, зафиксировала это редкое для кузбасских широт свечение. Веб-сайт проекта, агрегирующий данные с множества точек наблюдения, предоставил возможность быстро собрать информацию об этом необычном феномене и сообщить о нём астрономам-любителям.

"Полярное сияние в активной фазе, фотографическая видимость достигает 54-й широты и, возможно, немного южнее. Текущая видимость в кадре камер проекта: Багдарин, Бурятия, 54-я широта, Стрежевой, Томская обл., 61-я широта, Юрга, Кемеровская обл., 55-я широта, Попово, Ярославская обл., 57-я широта", — говорится в сообщении.

Число красочных переливов в небе увеличилось

Некоторые пользователи сомневаются в природе запечатлённого явления, однако в интернете появились и другие фотографии красочного неба, сделанные в тот же день, но чуть раньше. В социальных сетях началось активное обсуждение этого необычного события, многие отмечают, что в последнее время красочные переливы в небе над Кузбассом стали появляться чаще, чем прежде.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
