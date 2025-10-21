Волны скрыли прошлое: под водой Чёрного моря нашли то, чего не должно существовать

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:16
Наука

Чёрное море всегда хранило в себе больше тайн, чем кажется на первый взгляд. На его дне — не только корабли и амфоры, но и следы древних поселений, когда-то стоявших на берегу. Эти города не были разрушены цунами и не утонули за одну ночь — они исчезали медленно, будто под водой растворялась сама история. Почему же древние греческие полисы оказались под толщей воды, если уровень мирового океана оставался стабильным тысячи лет?

Подводные руины древнего города
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Подводные руины древнего города

Загадка черноморских городов: миф или геология

Археологи и морские геофизики десятилетиями спорят, что именно привело к "исчезновению" древних поселений под водой у берегов Чёрного моря. По одной версии, это следствие загадочного "черноморского потопа", по другой — результат естественных геологических процессов. Интересно, что греческие города, основанные в I тысячелетии до н. э., исчезли не одновременно, а постепенно, и ни один из них не "утонул" целиком.

Скорее, это было медленное, почти незаметное проседание береговой линии, которое длилось веками. И хотя звучит менее драматично, чем легенды о потопах, именно оно, по мнению учёных, стало настоящей причиной затопления.

Черноморская трансгрессия: море, которое наступает

Современная наука объясняет этот феномен явлением черноморской трансгрессии — постепенным повышением уровня воды относительно суши из-за медленного опускания морского дна. То есть, не море поднималось, а берег проседал.

В течение последних трёх тысяч лет уровень Мирового океана практически не изменился. Однако черноморская котловина постоянно находится в движении: земная кора в этом регионе медленно "проседает" с характерной для геологических процессов скоростью — от 0,5 до 1 миллиметра в год. На первый взгляд это ничтожно мало, но за тысячелетия набегают метры.

Восточный берег: под напором Кавказа

Особенно активно тонет восточный — кавказский — берег. Это обратная сторона роста Кавказских гор, которые поднимаются на 1-2 сантиметра в год. Вес гигантской горной системы буквально "тянет" плиту вниз, заставляя побережье опускаться. Аналогичный эффект наблюдается и на других планетах: например, вулкан Олимп на Марсе прогнул кору под собой на несколько километров.

Таким образом, в Чёрном море не происходит глобального подъёма воды, но рельеф дна и берегов меняется. Море наступает на сушу не в результате потопа, а из-за геодинамики региона.

Таблица "Сравнение"

Версия происхождения затоплений Суть гипотезы Доказательства Оценка достоверности
Потоп из-за прорыва пролива Босфор В Чёрное море хлынули воды Средиземного Найдены осадочные слои морского происхождения Средняя
Геологическое проседание берега Берег опускается под тяжестью Кавказа Современные геодезические наблюдения Высокая
Изменение климата и осадков Повышение уровня воды из-за таяния ледников Нет прямых подтверждений Низкая

Как это происходило: шаг за шагом

  1. Рост Кавказа. Подъём гор создавал давление на литосферную плиту, заставляя восточную часть котловины проседать.

  2. Микрозатопления. После каждого подземного толчка происходило небольшое наступление моря.

  3. Постепенное исчезновение поселений. Прибрежные города теряли часть портовых кварталов, но не гибли сразу.

  4. Окончательное погружение. За 2-2,5 тысячи лет некоторые участки берега ушли под воду на 1-2 метра.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что города ушли под воду в результате одного катастрофического потопа.
    Последствие: неверное толкование археологических данных.
    Альтернатива: признание длительного геологического процесса.

  • Ошибка: искать связь с мифом о Всемирном потопе.
    Последствие: подмена научных фактов легендами.
    Альтернатива: анализ локальных тектонических изменений.

  • Ошибка: игнорировать неравномерность проседания дна.
    Последствие: непонимание региональных различий.
    Альтернатива: использовать точные геодезические карты и подводное сканирование.

А что если потоп всё же был

Сторонники "черноморского потопа" приводят в пример находки древних береговых линий и морских отложений на глубине 100-150 метров. По одной из гипотез, около 7500 лет назад Босфорский перешеек прорвало, и воды Средиземного моря хлынули в замкнутую котловину, резко подняв уровень Чёрного моря. Эта идея выглядит впечатляюще, но до сих пор вызывает споры — геологи не нашли следов одномоментного катастрофического подъёма воды.

Скорее всего, обе теории частично верны: природные катаклизмы ускорили процесс, но основным двигателем изменений осталась геология, а не "всемирный потоп".

Таблица "Плюсы и минусы" гипотез

Гипотеза Плюсы Минусы
Потоп через Босфор Яркая, объясняет мифы Недостаток прямых доказательств
Геологическое проседание Подтверждается современными измерениями Не столь эффектно, как "катастрофа"
Изменение климата Простая логика Не согласуется с другими морями региона

Два интересных факта

  1. Подводные археологи у побережья Анапы нашли остатки стен и керамики, датируемые VI веком до н. э.

  2. Восточный берег Чёрного моря опускается со скоростью до 2 миллиметров в год.

Исторический контекст

  1. Первые подводные исследования черноморских руин начались в 1960-х годах в районе Севастополя.

  2. Теория "черноморского потопа" выдвинута в 1997 году американскими геологами Райаном и Питманом.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
