Стройные снаружи, гнилые внутри: учёные раскрыли скрытую форму ожирения

Наука

На первый взгляд человек может выглядеть стройным и спортивным, но это вовсе не гарантирует здоровье сосудов. Новое исследование Университета Макмастера показало, что даже у внешне здоровых людей может скрываться опасный тип жира, способный повреждать артерии и увеличивать риск сердечных заболеваний.

Спортивное тело
Фото: flickr.com by istolethetv, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Спортивное тело

Скрытый враг: жир, который не видно

Учёные выяснили, что особую угрозу несёт жир, расположенный глубоко внутри брюшной полости, а также в области печени. Этот так называемый висцеральный и печеночный жир влияет на состояние сосудов даже у тех, чей индекс массы тела находится в норме.
Именно такие внутренние отложения, а не привычные сантиметры на талии, оказываются ключевыми факторами, вызывающими утолщение стенок артерий и формирование бляшек.

Оказалось, что показатель ИМТ, на который до сих пор опираются врачи при оценке ожирения, может быть недостаточным для понимания реальной картины. Человек может иметь нормальный вес, но при этом его сосуды уже подвергаются разрушению изнутри.

Как жир воздействует на артерии

По данным исследования, избыток висцерального и печеночного жира напрямую связан с изменениями в сонных артериях — именно они доставляют кровь к мозгу. Когда их стенки утолщаются или покрываются бляшками, риск инсульта или сердечного приступа возрастает.

Причём учёные заметили: влияние внутреннего жира на сосуды особенно заметно при повышенном содержании его в брюшной полости. Печеночные отложения действуют аналогично, но в меньшей степени.

Таким образом, даже при отсутствии избыточного веса по стандартным меркам, человек может оказаться в зоне риска, если в организме накопилось слишком много внутреннего жира.

Что показало исследование

Работа специалистов из Университета Макмастера охватила более 33 тысяч взрослых жителей Канады и Великобритании. Анализ данных показал чёткую закономерность: чем выше объём висцерального жира, тем более выражены признаки повреждения артерий.
Связь между внутренним жиром и утолщением стенок сосудов оказалась настолько сильной, что исследователи предложили пересмотреть привычные методы оценки ожирения.

Ранее ИМТ считался главным показателем риска, однако теперь очевидно, что он не отражает внутреннее распределение жира. У некоторых участников исследования при нормальном весе были обнаружены сосудистые изменения, характерные для людей с ожирением.

Почему традиционные методы оценки устарели

Современные данные заставляют врачей задуматься о более точных способах диагностики. Поскольку ИМТ не показывает, где именно в организме сосредоточен жир, он не позволяет вовремя выявить угрозу для сердца и сосудов.
Авторы исследования подчёркивают, что оценивать риск следует не только по цифрам на весах или объёму талии, а с учётом распределения жировых отложений внутри тела. Для этого нужны методы визуализации, такие как МРТ или КТ, которые позволяют увидеть скрытые участки накопления жира.

Ведь именно этот невидимый слой может постепенно разрушать артерии, не вызывая внешних симптомов. Люди, считающие себя полностью здоровыми, часто не подозревают о скрытой опасности, пока не столкнутся с первыми признаками сердечно-сосудистых нарушений.

Новая точка зрения на "здоровый" вес

Результаты исследования ставят под сомнение само понятие "здорового веса". Даже если фигура соответствует нормам, важно понимать, что баланс между различными типами жира — ключ к сохранению сосудистого здоровья.
Висцеральный жир активно взаимодействует с обменом веществ, выделяет вещества, вызывающие воспаления, и тем самым ускоряет процессы старения артерий. Поэтому низкий ИМТ не всегда означает низкий риск.

Учёные предупреждают: игнорирование этой информации может привести к тому, что многие люди будут считать себя здоровыми, пока в организме уже идут опасные изменения.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
