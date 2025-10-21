Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад

В самом сердце саудовской пустыни, недалеко от древнего города Тайма, стоит загадочная скала, разделённая ровным, почти ювелирным разрезом. Две половины монолита выглядят так, словно кто-то аккуратно рассёк их гигантской пилой или лазером. Этот феномен, известный как Аль-Наслаа, до сих пор вызывает бурные споры среди геологов, археологов и любителей тайн древнего мира.
Монолит высотой около шести метров и шириной девяти стоит на естественных каменных подставках. Разлом между его половинами идеально прямой, без следов сколов или эрозии. Поверхности гладкие, словно отполированные. Порода — песчаник, достаточно мягкий материал, но чтобы разделить его так аккуратно, нужен либо инструмент, либо уникальное природное совпадение.
О существовании Аль-Наслаа европейцы узнали в конце XIX века. В 1883 году французский путешественник Шарль Хубер описал монолит как "камень, стоящий на грани падения". Он измерил его размеры и отметил необычную форму. Тогда феномен казался просто любопытной геологической аномалией.
Прошло более века, и с развитием технологий интерес к камню вспыхнул с новой силой — теперь его рассматривают под научным, археологическим и даже фантастическим углом.
Сторонники естественного происхождения уверены: никакого вмешательства человека не было.
Они объясняют разлом процессом криогенного выветривания — когда вода, попадая в микротрещины, многократно замерзает и расширяется, постепенно увеличивая щели. За тысячелетия такие микропроцессы способны разделить массив породы.
Постоянный ветер пустыни, насыщенный кварцевой пылью, мог дополнительно отполировать края — поэтому поверхность кажется отшлифованной. Получается, что даже без участия человека природа могла создать иллюзию идеального реза.
Сторонники рукотворной версии утверждают: такой ровный разлом слишком совершенен для случайного происхождения. Возможно, древние жители региона использовали механический способ расщепления.
Один из вероятных методов — деревянные или металлические клинья, забитые в трещину и залитые водой. При разбухании древесина увеличивала давление, раскалывая камень. Такую технику применяли мастера Египта и Месопотамии при добыче строительных блоков.
Если представить, что Аль-Наслаа готовили к транспортировке или планировали превратить в культовый монумент, труд кажется осмысленным.
Объём скалы — около 270 м³ (порядка 540 тонн песчаника). Такая работа потребовала бы целой команды и недель усилий, но в древности подобные проекты осуществлялись, если имели религиозное или ритуальное значение.
Самая спорная, но популярная версия — вмешательство неизвестных технологий.
В Интернете часто обсуждают идеи о древних цивилизациях, потерянных знаниях или инопланетных воздействиях. Предполагается, что камень мог быть рассечён мощным энергетическим лучом.
Однако расчёты показывают: чтобы разрезать песчаник объёмом 270 м³, потребовалось бы около 270 миллионов кДж энергии — уровень, сравнимый с энергией небольшого реактора. Учёные считают такие гипотезы скорее фантастическими, чем реалистичными, но именно они подогревают интерес к памятнику.
На поверхности монолита видны древние рисунки — сцены охоты, люди и животные. Возраст этих петроглифов оценивают более чем в 4 тысячи лет.
Факт их присутствия доказывает, что скала имела сакральное значение задолго до наших времён. Считается, что само название "Аль-Наслаа" происходит от арабского слова, означающего "разделять" или "резать" — вероятно, в память о необычном разломе.
|Версия
|Суть
|Вероятность
|Природная эрозия и выветривание
|Долговременные процессы льда, ветра и песка
|Высокая
|Рукотворный разлом
|Использование клиньев и воды, подготовка к строительству
|Средняя
|Неизвестная технология
|Потерянные знания или энергетическое воздействие
|Низкая, но обсуждаемая
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Считать, что идеально ровный рез невозможен без техники
|Игнорирование естественных геологических процессов
|Признание роли времени и климата
|Исключать участие человека
|Потеря археологических контекстов
|Изучение инструментов и следов обработки
|Приписывать всё инопланетянам
|Отказ от анализа реальных данных
|Многофакторный подход: геология + археология
Некоторые исследователи предполагают, что раскол мог быть частью ритуала. В древних культурах разделение объекта часто символизировало очищение или переход.
Если это так, Аль-Наслаа мог служить священным местом, а петроглифы — своеобразными "молитвами" на камне. Подобные символические действия встречаются в традициях от Африки до Юго-Восточной Азии.
|Подход
|Плюсы
|Минусы
|Геологический
|Объясняет физику и эрозию
|Не учитывает культурный контекст
|Археологический
|Рассматривает участие человека
|Нет прямых следов инструментов
|Технологический
|Привлекает внимание публики
|Не подтверждён фактами и расчётами
Тайма, рядом с которой стоит Аль-Наслаа, упоминается в ассирийских хрониках VIII века до н. э.
На скале нашли изображения животных, не обитающих в регионе сегодня, — доказательство изменения климата.
Расхожее мнение, что трещина "появилась внезапно", неверно — разлом существовал уже в XIX веке, о чём писал Хубер.
Путешественник Шарль Хубер впервые задокументировал монолит в 1883 году.
В XX веке его фото появилось в архивах геологического общества Саудовской Аравии.
Версия о том, что скалу "раскололи в 2000-х", опровергнута: она изображена на снимках более чем вековой давности.
Можно ли посетить Аль-Наслаа туристам?
Да, монолит открыт для посещения. Он находится недалеко от города Тайма, доехать можно по шоссе 15.
Есть ли подобные феномены в других странах?
Да, схожие "разделённые скалы" встречаются в США (Аризона), Австралии и Исландии, но ни одна не имеет столь идеального разреза.
Как учёные изучают структуру разлома?
Используются лазерное сканирование, спектральный анализ породы и методы георадиолокации для оценки возраста и причин трещины.
Миф: скалу рассекли лазером.
Правда: лазеры не могли бы оставить идеально гладкую поверхность без следов оплавления.
Миф: разлом произошёл за один день.
Правда: формирование трещины могло занять тысячи лет.
Миф: в скале есть металлические включения.
Правда: состав подтверждает обычный песчаник без следов обработки.
Эта скала — больше, чем просто природный феномен. Она объединяет в себе геологию, историю и философию: напоминает, что даже простая трещина в камне может изменить наше представление о древнем мире.
Аль-Наслаа остаётся загадкой — но именно в этом его сила. В нём сочетаются точность, красота и ощущение непостижимости, которое заставляет человека снова и снова искать ответы.
Почему кошки издают тихую трель с подрагивающей челюстью, глядя на птиц? Разбираем: фрустрация, возбуждение, сенсорная настройка и что делать владельцу.