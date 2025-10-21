Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад

8:36 Your browser does not support the audio element. Наука

В самом сердце саудовской пустыни, недалеко от древнего города Тайма, стоит загадочная скала, разделённая ровным, почти ювелирным разрезом. Две половины монолита выглядят так, словно кто-то аккуратно рассёк их гигантской пилой или лазером. Этот феномен, известный как Аль-Наслаа, до сих пор вызывает бурные споры среди геологов, археологов и любителей тайн древнего мира.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Аль-Наслаа

Где начинается загадка

Монолит высотой около шести метров и шириной девяти стоит на естественных каменных подставках. Разлом между его половинами идеально прямой, без следов сколов или эрозии. Поверхности гладкие, словно отполированные. Порода — песчаник, достаточно мягкий материал, но чтобы разделить его так аккуратно, нужен либо инструмент, либо уникальное природное совпадение.

Первые наблюдатели: кто заметил первым

О существовании Аль-Наслаа европейцы узнали в конце XIX века. В 1883 году французский путешественник Шарль Хубер описал монолит как "камень, стоящий на грани падения". Он измерил его размеры и отметил необычную форму. Тогда феномен казался просто любопытной геологической аномалией.

Прошло более века, и с развитием технологий интерес к камню вспыхнул с новой силой — теперь его рассматривают под научным, археологическим и даже фантастическим углом.

Теория №1. Природа как художник

Сторонники естественного происхождения уверены: никакого вмешательства человека не было.

Они объясняют разлом процессом криогенного выветривания — когда вода, попадая в микротрещины, многократно замерзает и расширяется, постепенно увеличивая щели. За тысячелетия такие микропроцессы способны разделить массив породы.

Постоянный ветер пустыни, насыщенный кварцевой пылью, мог дополнительно отполировать края — поэтому поверхность кажется отшлифованной. Получается, что даже без участия человека природа могла создать иллюзию идеального реза.

Теория №2. След древних мастеров

Сторонники рукотворной версии утверждают: такой ровный разлом слишком совершенен для случайного происхождения. Возможно, древние жители региона использовали механический способ расщепления.

Один из вероятных методов — деревянные или металлические клинья, забитые в трещину и залитые водой. При разбухании древесина увеличивала давление, раскалывая камень. Такую технику применяли мастера Египта и Месопотамии при добыче строительных блоков.

Если представить, что Аль-Наслаа готовили к транспортировке или планировали превратить в культовый монумент, труд кажется осмысленным.

Объём скалы — около 270 м³ (порядка 540 тонн песчаника). Такая работа потребовала бы целой команды и недель усилий, но в древности подобные проекты осуществлялись, если имели религиозное или ритуальное значение.

Теория №3. Тайна вне земных возможностей

Самая спорная, но популярная версия — вмешательство неизвестных технологий.

В Интернете часто обсуждают идеи о древних цивилизациях, потерянных знаниях или инопланетных воздействиях. Предполагается, что камень мог быть рассечён мощным энергетическим лучом.

Однако расчёты показывают: чтобы разрезать песчаник объёмом 270 м³, потребовалось бы около 270 миллионов кДж энергии — уровень, сравнимый с энергией небольшого реактора. Учёные считают такие гипотезы скорее фантастическими, чем реалистичными, но именно они подогревают интерес к памятнику.

Петроглифы: ключ к прошлому

На поверхности монолита видны древние рисунки — сцены охоты, люди и животные. Возраст этих петроглифов оценивают более чем в 4 тысячи лет.

Факт их присутствия доказывает, что скала имела сакральное значение задолго до наших времён. Считается, что само название "Аль-Наслаа" происходит от арабского слова, означающего "разделять" или "резать" — вероятно, в память о необычном разломе.

Возможные причины раскола

Версия Суть Вероятность Природная эрозия и выветривание Долговременные процессы льда, ветра и песка Высокая Рукотворный разлом Использование клиньев и воды, подготовка к строительству Средняя Неизвестная технология Потерянные знания или энергетическое воздействие Низкая, но обсуждаемая

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Считать, что идеально ровный рез невозможен без техники Игнорирование естественных геологических процессов Признание роли времени и климата Исключать участие человека Потеря археологических контекстов Изучение инструментов и следов обработки Приписывать всё инопланетянам Отказ от анализа реальных данных Многофакторный подход: геология + археология

А что если скалу действительно разделили намеренно

Некоторые исследователи предполагают, что раскол мог быть частью ритуала. В древних культурах разделение объекта часто символизировало очищение или переход.

Если это так, Аль-Наслаа мог служить священным местом, а петроглифы — своеобразными "молитвами" на камне. Подобные символические действия встречаются в традициях от Африки до Юго-Восточной Азии.

Таблица "Плюсы и минусы" гипотез

Подход Плюсы Минусы Геологический Объясняет физику и эрозию Не учитывает культурный контекст Археологический Рассматривает участие человека Нет прямых следов инструментов Технологический Привлекает внимание публики Не подтверждён фактами и расчётами

Три интересных факта

Тайма, рядом с которой стоит Аль-Наслаа, упоминается в ассирийских хрониках VIII века до н. э. На скале нашли изображения животных, не обитающих в регионе сегодня, — доказательство изменения климата. Расхожее мнение, что трещина "появилась внезапно", неверно — разлом существовал уже в XIX веке, о чём писал Хубер.

Исторический контекст

Путешественник Шарль Хубер впервые задокументировал монолит в 1883 году. В XX веке его фото появилось в архивах геологического общества Саудовской Аравии. Версия о том, что скалу "раскололи в 2000-х", опровергнута: она изображена на снимках более чем вековой давности.

FAQ

Можно ли посетить Аль-Наслаа туристам?

Да, монолит открыт для посещения. Он находится недалеко от города Тайма, доехать можно по шоссе 15.

Есть ли подобные феномены в других странах?

Да, схожие "разделённые скалы" встречаются в США (Аризона), Австралии и Исландии, но ни одна не имеет столь идеального разреза.

Как учёные изучают структуру разлома?

Используются лазерное сканирование, спектральный анализ породы и методы георадиолокации для оценки возраста и причин трещины.

Мифы и правда

Миф: скалу рассекли лазером.

Правда: лазеры не могли бы оставить идеально гладкую поверхность без следов оплавления.

Миф: разлом произошёл за один день.

Правда: формирование трещины могло занять тысячи лет.

Миф: в скале есть металлические включения.

Правда: состав подтверждает обычный песчаник без следов обработки.

Почему Аль-Наслаа важен

Эта скала — больше, чем просто природный феномен. Она объединяет в себе геологию, историю и философию: напоминает, что даже простая трещина в камне может изменить наше представление о древнем мире.

Аль-Наслаа остаётся загадкой — но именно в этом его сила. В нём сочетаются точность, красота и ощущение непостижимости, которое заставляет человека снова и снова искать ответы.