В Германии обнаружен клад Римской империи: что скрывают 450 монет и золото

Наука

Весной 2025 года в сельской глубинке Нижней Саксонии, неподалёку от деревни Борзум (округ Хильдесхайм), археологи сделали одно из самых впечатляющих открытий последних лет. В земле покоился клад времён ранней Римской империи, около 450 серебряных монет, несколько серебряных слитков, золотое кольцо и золотая монета.

Старинные монеты в мешке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Старинные монеты в мешке

Эта находка не только поражает масштабом — она может переписать представления об истории контактов между римлянами и германцами на севере Европы.

От случайной находки к научной сенсации

Путь к открытию оказался запутанным. Клад впервые нашли ещё в 2017 году — не археологи, а нелегальный искатель с металлоискателем. Он скрыл находку, что едва не стоило истории важнейших данных о контексте захоронения. Лишь спустя восемь лет, в 2025-м, человек сообщил о ней полиции Хильдесхайма.

После этого Управление по охране памятников Нижней Саксонии (NLD) и Городская археология Хильдесхайма провели официальные раскопки. Несмотря на то, что часть контекста была утрачена, археологам удалось зафиксировать следы первоначального захоронения и даже найти дополнительные предметы, видимо, пропущенные при первой находке.

Все артефакты были аккуратно извлечены и переданы реставраторам Национального ландграфического музея.

Монеты, которые рассказывают истории

Предварительный анализ показал, что монеты относятся к раннему периоду Римской империи - примерно I век до н. э. — I век н. э. Среди них есть денарии времён Октавиана Августа и Тиберия, чеканенные в Италии, Галлии и на Балканах.

Наличие таких монет в Северной Германии указывает на активное проникновение римских торговых и военных связей за пределы империи. Возможно, клад был частью торгового капитала или военной добычи.

Особый интерес вызывает золотое кольцо с инкрустацией — вероятно, принадлежавшее человеку высокого статуса.

Римляне и германцы: встреча миров

На рубеже эр север Европы был ареной сложных контактов между римлянами и племенами — херусками, хауками, свевами. После битвы в Тевтобургском лесу (9 год н. э.), где легионы Варра потерпели катастрофу, римляне никогда не продвинулись дальше Рейна.

Тем не менее обмен между культурами продолжался. В немецкой земле нередко находят римские монеты, стекло, украшения - свидетельства торговли и дипломатических даров.

Археологи предполагают три возможных сценария появления клада в Борзуме:

  1. Сокровище римского торговца, спрятавшего его в тревожное время.

  2. Трофей германского вождя, полученный после столкновения с римлянами.

  3. Ритуальное приношение, сделанное по религиозным мотивам.

Работа реставраторов и учёных

Сейчас специалисты музея проводят консервацию серебра и золота, используя мягкие химические методы, чтобы не повредить тонкую патину. Одновременно нумизматы составляют полную базу данных монет и их происхождения.

"Каждая монета — это миниатюрный документ эпохи. По стилю чеканки и составу серебра мы можем определить, где и когда она была отчеканена, а значит — проследить путь её владельца", — поясняет археолог Маркус Шайбнер из NLD.

Дополнительно исследуются остатки ткани и органики, найденные рядом с монетами. Они могут указать, хранился ли клад в кожаном мешке, керамической посуде или металлическом сосуде.

Почему это важно

Находка в Борзуме расширяет северную границу римских материальных свидетельств. До сих пор считалось, что столь крупные клады встречаются в основном южнее — в районе Рейна и Мозеля. Теперь же очевидно, что экономическое и культурное влияние Рима распространялось дальше, чем принято думать.

Археологи называют открытие "свидетельством гибридного мира", где пересекались интересы империи и свободных германских народов.

FAQ

Как археологи определяют возраст монет?
По надписям и изображениям императоров, а также по химическому составу металла. Монеты хорошо датируются — именно поэтому клады столь ценны для историков.

Что будет с найденными предметами?
После реставрации клад поступит в экспозицию Национального ландграфического музея. Часть монет, вероятно, выставят в Хильдесхайме.

Почему нелегальные поиски опасны?
Потому что теряется археологический контекст — сведения о положении предметов, глубине, слое, следах почвы. Без них наука теряет возможность точно интерпретировать находку.

Есть ли подобные клады в Германии?
Да, известны римские клады в Нидерзаксене, Вестфалии и Тюрингии, но находка под Борзумом — одна из самых богатых по составу и состоянию.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
В Германии обнаружен клад Римской империи: что скрывают 450 монет и золото
