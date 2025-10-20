Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Вечный лёд Марса: как менялся климат планеты миллионы лет

6:15
Наука

Сегодня Марс кажется безжизненным — холодным миром пыльных равнин, штормов и ледяных полярных шапок. Но геологические карты и орбитальные снимки рассказывают другую историю.

Поверхность Марса
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Поверхность Марса

Сеть высохших русел, конусов выноса, озёрных котловин и глинистых отложений свидетельствует: когда-то миллиарды лет назад Марс был планетой, где текли реки, шумели водопады, а в северных низинах плескался целый океан.

Главная загадка, над которой десятилетиями ломают голову планетологи, — куда исчезла вся эта вода и почему климат планеты необратимо изменился.

Ледники как хроники

Ответ, как выяснилось, скрыт прямо под поверхностью. Новое исследование японской группы из Университета Окаямы и Японского аэрокосмического агентства (JAXA) показало, что в некоторых кратерах Марса находятся многослойные залежи водяного льда, напоминающие земные ледники.

Эти слоистые структуры, по сути, — архив климата Красной планеты, где каждый пласт льда фиксирует определённую эпоху — от сравнительно "тёплых" периодов до суровых ледниковых эпох. Учёные сравнивают их с кернами антарктического льда, где хранятся записи о миллионах лет истории Земли.

Исследование, опубликованное в журнале Geology, показывает: Марс пережил несколько ледниковых циклов за последние сотни миллионов лет, но с каждым новым периодом общее количество льда сокращалось. Планета постепенно теряла влагу в космос, превращаясь в тот сухой мир, который мы видим сегодня.

Как "читают" ледяные хроники

Команда под руководством планетолога Тришита Руджа использовала снимки высокого разрешения с орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Камеры CTX и HiRISE позволили детально рассмотреть рельеф кратеров между 20° и 45° северной широты — регионов, где солнечное излучение и температурные колебания особенно заметно влияют на лёд.

Учёные искали характерные признаки древних ледников:

  • параллельные гребни, напоминающие морены;

  • хаотичные скопления обломков, типичные для тающих ледяных щитов;

  • сети углублений и каналов, похожие на дренажные системы подо льдом.

Сравнивая ориентацию и высоту этих структур с климатическими моделями, исследователи пришли к выводу, что оледенения возникали при периодических изменениях наклона оси Марса - так называемых облицитудных циклах. Когда ось наклонялась сильнее, полярные льды начинали таять, и водяной пар перемещался к умеренным широтам, где оседал в виде снега и льда.

Ледяной дневник потерь

Результаты моделирования показали, что каждое "похолодание" длилось десятки миллионов лет, а периоды оттаивания — значительно меньше. При этом общий объём льда сокращался: часть его сублимировала в атмосферу и постепенно утекала в космос под действием солнечного ветра.

"Мы видим постепенное истощение запасов воды на Марсе, — поясняет профессор Рудж. — Каждое новое оледенение оставляло меньше льда, чем предыдущее. Это значит, что планета теряла влагу не одномоментно, а шаг за шагом, на протяжении геологических эпох".

Такой сценарий согласуется с измерениями аппаратов MAVEN и ExoMars, которые фиксируют утечку водорода из верхних слоёв атмосферы.

Что это значит для будущих миссий

Для астробиологов это открытие — не просто очередной штрих в истории планеты. Ледники в кратерах могут хранить следы древней жизни: микробы, замороженные миллионы лет назад, или органические молекулы, защищённые от радиации.

Кроме того, лед — стратегический ресурс для будущих колонистов. Уточнение его запасов и глубины залегания поможет спланировать посадки марсианских миссий и базы.

В планах исследователей — использовать данные лазерного альтиметра и тепловых камер, чтобы "просветить" лёд вглубь и построить трёхмерные модели слоёв, как это делают при изучении антарктических кернов.

Марс и Земля: два ледяных мира

Параллели между Марсом и Землёй удивительно точны. Обе планеты испытывают циклы изменения наклона оси, обе переживают ледниковые эпохи. Разница лишь в том, что Земля благодаря магнитному полю и атмосфере удерживает воду, а Марс — нет.

Постепенная потеря магнитосферы, как считают учёные, стала решающим фактором: солнечный ветер буквально сдул атмосферу и влагу, оставив лишь ледяные осколки прошлого в кратерах и на полюсах.

FAQ

Почему лёд на Марсе не тает?
Из-за низкого атмосферного давления. Даже если температура повышается выше нуля, лёд не превращается в воду, а сразу сублимирует — переходит в пар.

Можно ли использовать марсианский лёд для будущих колоний?
Да. Исследования показывают, что в некоторых кратерах лёд залегает на глубине всего нескольких метров. Его можно будет использовать для получения питьевой воды и топлива.

Как давно на Марсе текли реки?
Большинство речных долин и дельт образовались от 3,5 до 4 миллиардов лет назад — в эпоху, когда атмосфера была плотнее, а климат теплее.

Есть ли шанс, что жизнь на Марсе всё ещё существует?
Некоторые модели допускают существование микробов в подповерхностных слоях льда, где сохраняется влага и защита от радиации. Но прямых доказательств пока нет.

Что будет дальше с исследованиями льда?
Японская команда планирует объединить данные MRO с измерениями европейского орбитального аппарата Trace Gas Orbiter, чтобы уточнить состав и возраст льда. Это поможет восстановить полную климатическую хронологию Марса.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
