Если встреча с инопланетянами состоится: определены правила для общения с внеземным разумом

Наука

Осенью 2025 года международная группа исследователей из проекта SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) представила обновлённую версию протокола действий при возможном контакте с внеземной цивилизацией.

Фото: fenrisulv.elfwood.com by Per Johansson, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ НЛО

Новый документ, подготовленный при участии специалистов из Великобритании, США, Канады, Нидерландов и Австралии, стал первой масштабной редакцией "правил космического этикета" за последние двадцать лет.

Если раньше речь шла о правилах для научных институтов и астрономических обсерваторий, то теперь в центре внимания — цифровая эпоха, мгновенное распространение информации и опасность глобальных слухов.

От бумажных деклараций к цифровым угрозам

Первый протокол, регламентирующий порядок действий при получении инопланетного сигнала, был принят Международной академией астронавтики (IAA) в 1989 году. Он предписывал исследователям хранить данные, проверять сигналы и информировать мировое научное сообщество, избегая преждевременных заявлений.

Но в 2020-х мир изменился. В эпоху цифровых технологий любой астроном-любитель может опубликовать "открытие" за считанные минуты. Поэтому новая редакция документа делает акцент на прозрачности, верификации и ответственности учёных в медиапространстве.

"Каждое сообщение о возможном внеземном сигнале должно сопровождаться указанием степени неопределённости и научными пояснениями. Контакт — не повод для сенсаций, а для проверки", — говорится в документе.

Когда слух становится вирусом

Авторы протокола приводят недавний пример — информационный взрыв вокруг межзвёздного объекта 3I/ATLAS, который в октябре 2025 года приблизился к Земле. В соцсетях появились версии о "корабле пришельцев" и "предвестии новой эры", которые набрали миллионы просмотров.

Учёные подчёркивают: подобные волны паники и фантазий могут подорвать доверие к науке. Новая декларация призвана защитить и исследователей, и общественность от дезинформации.

Уроки истории: "пришествие богов" и тлинкиты

Авторы протокола напоминают, что даже внутриземные контакты между культурами часто рождали мифы. Например, встреча экспедиции Лаперуза с народом тлинкитов в 1786 году легла в основу легенды о "богах, сошедших с моря". Если подобное происходит между землянами, что говорить о встрече с иной цивилизацией?

Именно поэтому документ подчёркивает: контакт с инопланетным разумом — это не частное дело одной страны или лаборатории, а глобальный вызов для всего человечества.

Кодекс астрономической этики

Обновлённый протокол не является юридически обязывающим документом. Это скорее моральный и профессиональный кодекс — набор норм поведения и взаимодействия, которые помогут избежать хаоса в первые часы после возможного обнаружения сигнала.

Среди его ключевых пунктов:

Запрет на самостоятельные ответы инопланетянам. Отправить послание в космос можно только после международных консультаций под эгидой ООН.

Обязательная публикация данных в открытых научных архивах, но с указанием степени достоверности.

Защита исследователей от политического и медийного давления.

Этика коммуникации — отсутствие сенсационности и уважение к общественному восприятию.

Что будет дальше

Окончательное утверждение документа Совет попечителей Международной академии астронавтики планирует на 2026 год. К этому времени протокол может стать основой для координации действий между обсерваториями, национальными агентствами и международными организациями, включая ЮНЕСКО и ООН.

Научный мир, по сути, готовит "инструкцию на случай чуда", но делает это предельно рационально.

FAQ

Что такое SETI?

SETI — международная программа по поиску внеземных цивилизаций. Она объединяет научные обсерватории, университеты и исследовательские центры, изучающие радиосигналы, оптические импульсы и иные возможные признаки разума во Вселенной.

Зачем нужен протокол?

Чтобы избежать паники и дезинформации. Если кто-то обнаружит необычный сигнал, учёные будут знать, как проверять данные и сообщать миру ответственно.

Можно ли частной компании или учёному ответить инопланетянам?

Нет. Согласно протоколу, любые попытки коммуникации с внеземным разумом должны проходить международное согласование под контролем ООН.

Что считается доказательством контакта?

Сигнал или объект, имеющий искусственное происхождение, не объясняемый природными или техногенными причинами. Такие данные должны быть подтверждены несколькими независимыми источниками.

Почему говорят о "цифровой эпохе"?

Потому что информация теперь распространяется мгновенно. Один непроверенный пост способен вызвать глобальную истерию — и учёные должны быть к этому готовы.

Были ли ложные тревоги?

Да, десятки раз. Например, в 1977 году "сигнал Wow!" долго считался возможным признаком инопланетного разума, пока не выяснилось, что он, вероятно, имел земное происхождение.

Что произойдёт, если контакт подтвердится?

Согласно протоколу, ООН должна созвать международную комиссию, которая определит дальнейшие шаги: от научного анализа до этических и политических решений.