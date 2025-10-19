Зелёный взрыв: почему дубайский шоколад захватил мир — наука объясняет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Всего за год "дубайский шоколад" превратился из кулинарного эксперимента в глобальный феномен. Гурманы и инфлюенсеры проезжают тысячи километров и тратят сотни долларов, чтобы заполучить хрустящий батончик с зелёной фисташковой начинкой, который буквально взорвал соцсети.

Дубайский шоколад
Фото: commons.wikimedia.org by WiseWoman, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Дубайский шоколад

Этот тренд начался в 2024 году, когда кондитер из Дубая Сара Хамуда создала батончик, напоминающий ближневосточный десерт кнафе, слоёное тесто фило, фисташковый крем и тахини под слоем шоколада. Её бренд Fix Dessert Chocolatier мгновенно стал сенсацией.

Визуальная психология вкуса

По мнению профессора экспериментальной психологии Чарльза Спенса из Оксфордского университета, вирусный успех батончика — не случайность.

"Ярко-зелёный цвет начинки создаёт мощный визуальный контраст с коричневым шоколадом. Такой контраст мгновенно приковывает внимание, особенно в соцсетях, где визуальный импульс решает всё", — говорит Спенс.

Учёный сравнивает эффект с коктейлем Aperol Spritz, чья популярность также во многом обязана его узнаваемому цвету.

Кроме того, человеческий мозг инстинктивно реагирует на вид высококалорийной пищи: с точки зрения эволюции, такие продукты сигнализируют об энергии и выживании. Поэтому лакомства с насыщенной начинкой вызывают больше эмоционального отклика.

Хруст, сливочность и экзотика

Помимо цвета, роль сыграла текстура. Хрустящая фило-подкладка и кремообразный фисташковый слой создают идеальный контраст — и звуковой, и вкусовой. Это один из немногих десертов, "работающих" одновременно на слух, зрение и вкус.

Но, по словам Спенса, важен и фактор экзотичности.

"Этот десерт родом из другой кулинарной традиции. Люди ощущают себя первооткрывателями, когда делятся им. Это социальная валюта — быть первым, кто попробовал нечто "из Дубая”", — говорит он.

Именно так bubble tea из Тайваня или матча-десерты из Японии превратились из локальных продуктов в мировые тренды.

Когда социальные сети управляют вкусами

Успех дубайского шоколада показал, что cоцсети способны буквально перестраивать пищевые цепочки. Уже через несколько месяцев после вирусного видео бренды Nestlé, Lindt и Lidl выпустили свои версии батончика с фисташковой начинкой.

"Продовольственные тренды в соцсетях — это не просто забава миллениалов, — отмечает Спенс. — Это сила, которая меняет глобальное производство и поведение потребителей".

FAQ

Что такое дубайский шоколад?
Это шоколадный батончик с начинкой из фисташкового крема, тахини и слоёного теста фило, вдохновлённый ближневосточным десертом кнафе.

Почему он зелёного цвета?
Цвет обусловлен фисташковой пастой. Ярко-зелёный оттенок стал частью визуального бренда и одним из факторов вирусной популярности.

Можно ли его купить за пределами Дубая?
Да. После успеха оригинала многие бренды создали аналоги, и теперь подобные батончики продаются в супермаркетах Европы, Азии и США.

Есть ли у него аналоги?
Lindt, Nestlé и Lidl выпустили версии с фисташковой или ореховой начинкой, вдохновлённые оригинальным дубайским рецептом.

Почему он так популярен с точки зрения науки?
Сочетание яркого цвета, контраста текстур и высокой калорийности стимулирует удовольствие, активируя зоны мозга, отвечающие за вознаграждение.

Что делает этот тренд особенным?
Он стал примером того, как культура визуального потребления и нейропсихология вкуса формируют новые глобальные привычки питания.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
