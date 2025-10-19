Зелёный взрыв: почему дубайский шоколад захватил мир — наука объясняет

Всего за год "дубайский шоколад" превратился из кулинарного эксперимента в глобальный феномен. Гурманы и инфлюенсеры проезжают тысячи километров и тратят сотни долларов, чтобы заполучить хрустящий батончик с зелёной фисташковой начинкой, который буквально взорвал соцсети.
Этот тренд начался в 2024 году, когда кондитер из Дубая Сара Хамуда создала батончик, напоминающий ближневосточный десерт кнафе, слоёное тесто фило, фисташковый крем и тахини под слоем шоколада. Её бренд Fix Dessert Chocolatier мгновенно стал сенсацией.
По мнению профессора экспериментальной психологии Чарльза Спенса из Оксфордского университета, вирусный успех батончика — не случайность.
"Ярко-зелёный цвет начинки создаёт мощный визуальный контраст с коричневым шоколадом. Такой контраст мгновенно приковывает внимание, особенно в соцсетях, где визуальный импульс решает всё", — говорит Спенс.
Учёный сравнивает эффект с коктейлем Aperol Spritz, чья популярность также во многом обязана его узнаваемому цвету.
Кроме того, человеческий мозг инстинктивно реагирует на вид высококалорийной пищи: с точки зрения эволюции, такие продукты сигнализируют об энергии и выживании. Поэтому лакомства с насыщенной начинкой вызывают больше эмоционального отклика.
Помимо цвета, роль сыграла текстура. Хрустящая фило-подкладка и кремообразный фисташковый слой создают идеальный контраст — и звуковой, и вкусовой. Это один из немногих десертов, "работающих" одновременно на слух, зрение и вкус.
Но, по словам Спенса, важен и фактор экзотичности.
"Этот десерт родом из другой кулинарной традиции. Люди ощущают себя первооткрывателями, когда делятся им. Это социальная валюта — быть первым, кто попробовал нечто "из Дубая”", — говорит он.
Именно так bubble tea из Тайваня или матча-десерты из Японии превратились из локальных продуктов в мировые тренды.
Успех дубайского шоколада показал, что cоцсети способны буквально перестраивать пищевые цепочки. Уже через несколько месяцев после вирусного видео бренды Nestlé, Lindt и Lidl выпустили свои версии батончика с фисташковой начинкой.
"Продовольственные тренды в соцсетях — это не просто забава миллениалов, — отмечает Спенс. — Это сила, которая меняет глобальное производство и поведение потребителей".
Что такое дубайский шоколад?
Это шоколадный батончик с начинкой из фисташкового крема, тахини и слоёного теста фило, вдохновлённый ближневосточным десертом кнафе.
Почему он зелёного цвета?
Цвет обусловлен фисташковой пастой. Ярко-зелёный оттенок стал частью визуального бренда и одним из факторов вирусной популярности.
Можно ли его купить за пределами Дубая?
Да. После успеха оригинала многие бренды создали аналоги, и теперь подобные батончики продаются в супермаркетах Европы, Азии и США.
Есть ли у него аналоги?
Lindt, Nestlé и Lidl выпустили версии с фисташковой или ореховой начинкой, вдохновлённые оригинальным дубайским рецептом.
Почему он так популярен с точки зрения науки?
Сочетание яркого цвета, контраста текстур и высокой калорийности стимулирует удовольствие, активируя зоны мозга, отвечающие за вознаграждение.
Что делает этот тренд особенным?
Он стал примером того, как культура визуального потребления и нейропсихология вкуса формируют новые глобальные привычки питания.
