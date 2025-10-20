Этна преподнесла сюрприз: раскрыта тайна извержений, которую скрывали тысячи лет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:06
Наука

Гора Этна, расположенная на острове Сицилия, — крупнейший и один из самых активных вулканов Европы. Её активность фиксируется на протяжении почти трёх тысяч лет, а возраст вулканической системы насчитывает около 500 000 лет.
В июне 2025 года Этна вновь напомнила о себе — мощное извержение подняло облако пепла на высоту более 6 километров и вызвало лавинный сход раскалённых пород. Несмотря на своевременные предупреждения, предсказать точный момент начала активности вулкана до сих пор удаётся не всегда.

Вулкан Этна
Фото: commons.wikimedia.org by https://www.flickr.com/photos/filicudi/, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Вулкан Этна

Теперь итальянские геофизики представили метод, который может изменить подход к прогнозированию извержений не только Этны, но и других вулканов.

Как работает новый метод

Исследователи из Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV) проанализировали сейсмическую активность под Этной за двадцать лет и сосредоточились на параметре, известном как b-значение.

Этот показатель описывает соотношение между количеством мелких и крупных землетрясений в регионе.

Когда магма поднимается из глубин к поверхности, она изменяет напряжение в земной коре — в результате меняется частота и сила сейсмических событий.

"Изменения значения b во времени отражают динамику напряжения внутри вулкана. Поскольку движение магмы вызывает перераспределение давления, отслеживание этого параметра позволяет увидеть, как расплавленная порода поднимается из глубины к вершине", — пояснил ведущий автор исследования, геофизик Марко Фиретто Карлино из обсерватории Этна INGV.

Что показали наблюдения

Учёные применили обновлённую статистическую модель и проанализировали 19-километровый слой земной коры под Этной за период с 2005 по 2024 год. Оказалось, что b-значение напрямую коррелирует с активностью вулкана: чем ближе магма поднимается к поверхности, тем больше регистрируется мелких землетрясений, а значит, тем выше показатель.

Причина проста — породы становятся хрупкими, насыщаются газами и трескаются при движении магмы.

"Когда магма выделяет летучие вещества, они пропитывают окружающие породы, делая их ломкими. В результате появляются сотни микротрещин, которые мы фиксируем как слабые землетрясения", — объяснил Фиретто Карлино.

Напротив, в более устойчивых областях земной коры, где породы плотнее и прочнее, для разрушения требуется больше энергии — там преобладают сильные землетрясения, и b-значение снижается.

Внутреннее устройство Этны

Гора Этна расположена на стыке Африканской и Европейской тектонических плит. Под ней проходит вертикальный сдвиговый разлом, по которому магма поднимается из мантии к поверхности.

Толщина земной коры под вулканом достигает 30 километров, и внутри неё расположено несколько взаимосвязанных резервуаров магмы:

  • Глубинный очаг — около 11 км под уровнем моря;
  • Промежуточная система — от 3 до 7 км;
  • Поверхностное хранилище — внутри самого вулканического конуса, выше уровня моря.

При каждом всплеске активности магма перемещается по этой сложной системе, проходя через сеть трещин и каналов. Теперь, благодаря мониторингу b-значений, учёные могут отслеживать этот процесс практически в реальном времени.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Полагаться только на визуальные признаки активности вулкана.
    Последствие: Прогноз извержения с опозданием.
    Альтернатива: Использовать динамику b-значения как ранний индикатор движения магмы.
  • Ошибка: Игнорировать слабые землетрясения.
    Последствие: Пропуск начальной стадии нарастания давления в очаге.
    Альтернатива: Вести непрерывный сейсмический мониторинг и анализ микрособытий.

А что если применить этот метод в других местах?

По словам исследователей, новый подход универсален. При наличии достаточного числа сейсмических данных его можно использовать для других вулканов, в том числе в Исландии, Японии и на Камчатке.

"Принцип тот же: если есть массив данных и подтверждённая геологическая модель, b-значение покажет движение магмы с глубины к поверхности", — уточнил Фиретто Карлино.

FAQ

Как часто извергается Этна?
В среднем — каждые несколько месяцев. Это один из самых активных вулканов на Земле.

Что означает высокий показатель b?
Преобладание мелких землетрясений, связанное с активным движением магмы и повышением давления внутри вулкана.

Может ли этот метод предотвратить катастрофу?
Он не предотвратит извержение, но позволит предупредить жителей и службы заранее, сократив риск человеческих жертв.

Интересные факты

  1. Этна ежегодно вырастает на 1-2 см из-за постоянных извержений и оседания лавы.
  2. Вулкан служит естественной лабораторией для вулканологов всего мира.
  3. В 2025 году Этна выбросила около 10 миллионов тонн пепла, который достиг даже острова Мальта.

Исторический контекст

Первые документированные извержения Этны восходят к VIII веку до н. э. — древние греки считали, что под горой куется оружие для богов.
В XX веке вулкан стал полигоном для изучения лавовых потоков и газовых выбросов, а в XXI веке — центром мировых исследований вулканической динамики.
Сегодня Этна не только объект наблюдения, но и важный индикатор тектонических процессов между Африканской и Евразийской плитами.

Уточнения

Э́тна — стратовулкан в Италии, на восточном побережье Сицилии, недалеко от городов Мессина и Катания. Самый высокий действующий вулкан в Европе. По разным данным, у Этны имеется от 200 до 400 боковых вулканических кратеров, в среднем раз в три месяца из какого-либо кратера извергается лава. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
