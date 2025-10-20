Секрет небесного огня: физики поняли, как рождается молния — и связали её с лучами из космоса

8:52 Your browser does not support the audio element. Наука

С древних времён люди восхищались и боялись молний, но даже современные физики долгое время не могли точно объяснить, что именно запускает эту гигантскую вспышку энергии. Теперь исследователи из Пенсильванского университета под руководством инженера-электрика Виктора Паско смогли описать процесс с точностью, о которой учёные мечтали десятилетиями.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молния

Используя компьютерное моделирование и полевые наблюдения, они проследили, как несколько свободных электронов в атмосфере могут вызвать цепную реакцию, которая в считанные доли секунды превращается в ослепительный разряд.

"Наши результаты впервые дают количественное объяснение того, как именно в природе рождается молния. Мы связали между собой рентгеновское излучение, электрические поля и физику электронных лавин", — пояснил Виктор Паско.

Тайна, скрытая в облаках

Учёные давно знали, что молния появляется при дисбалансе зарядов внутри грозового облака, когда воздух между ними перестаёт быть изолятором. Однако неясно было, как именно начинается эта реакция.

Исследование Паско показало, что ключевую роль играют два природных фактора:

Сильные электрические поля, возникающие из-за трения восходящих и нисходящих потоков воздуха. Поток космических лучей, который постоянно пронизывает атмосферу Земли, принося электроны с почти световой скоростью.

Когда электрон космического происхождения попадает в область мощного электрического поля, он резко ускоряется и сталкивается с молекулами азота и кислорода, выбивая из них новые электроны. Эти электроны порождают следующую волну столкновений — начинается релятивистская лавина электронов.

Фотоэлектрический разряд

Команда создала численную модель, получившую название "Фотоэлектрический разряд с обратной связью". Она показывает, что рентгеновское излучение, возникающее при таких столкновениях, способно выбивать дополнительные электроны из воздуха, усиливая процесс лавинообразно.

"Мы смогли объяснить, почему в грозовых облаках возникают рентгеновские всплески и радиосигналы, которые наблюдали ещё со времён первых спутников", — отметил Паско.

Каждый электрон, сталкиваясь с молекулой воздуха, порождает рентгеновский фотон. Эти фотоны, в свою очередь, выбивают новые электроны, усиливая процесс и формируя невидимую цепную реакцию, которая приводит к пробою атмосферы и появлению яркого канала молнии.

Как всё начинается

Молния — это не единичный разряд, а финальный этап сложной цепочки микрособытий. Её можно сравнить с лесным пожаром, который начинается с искры.

Этап Что происходит Результат 1. Космические лучи Электроны проникают в атмосферу Возникают свободные электроны 2. Электрическое поле в облаке Электроны ускоряются Начинаются столкновения с молекулами воздуха 3. Релятивистская лавина Появляются рентгеновские фотоны Лавина усиливается 4. Фотоэлектрический эффект Фотоны выбивают новые электроны Запускается обратная связь 5. Пробой воздуха Возникает канал и вспышка молнии Видимая молния и гром

Докторант Заид Первез, участвовавший в работе, применил эту модель к реальным данным, полученным со спутников и самолётов, летающих над грозовыми фронтами. Результаты совпали с наблюдениями: всплески рентгеновского и радиоизлучения всегда появлялись перед ударом молнии.

"Мы объяснили, какие условия должны возникнуть в облаках, чтобы электронная лавина стала самоподдерживающейся. Эти же параметры можно использовать для прогнозирования гроз", — добавил Первез.

Невидимая буря

Команда Паско также решила загадку земных гамма-всплесков — коротких выбросов высокоэнергетического излучения, которые спутники фиксируют даже при отсутствии видимых молний.

"В нашем моделировании рентгеновское излучение создаёт новые первичные электроны под действием фотоэлектрического эффекта, усиливая лавину. Это объясняет, почему иногда происходят вспышки, которые мы не видим глазами", — сказал Паско.

По сути, внутри облака может бушевать "невидимая буря" — каскад электронов и фотонов, который не доходит до земли, но излучает мощные рентгеновские импульсы.

Молния как предсказуемое явление

Главная ценность открытия — возможность прогнозировать молнии. Теперь физики знают пороговые значения электрического поля, при которых электронная лавина становится устойчивой.

Это значит, что метеорологи смогут заранее определять, когда облако "созревает" для разряда, анализируя спутниковые данные в реальном времени. Новая модель также помогает объяснить редкие атмосферные явления — голубые джеты, эльфы и другие световые феномены в верхних слоях атмосферы.

Советы шаг за шагом

Определить силу поля. Измерить напряжённость электрического поля внутри грозового облака. Отслеживать радиосигналы. Всплески радиоволн предшествуют разрядам. Фиксировать рентгеновское излучение. Его появление указывает на формирование лавины. Использовать спутниковые данные. Они помогают моделировать процесс в реальном времени. Создать систему предупреждения. На основе модели можно предсказывать опасные грозы за несколько минут до вспышки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что молния возникает мгновенно.

Последствие: игнорируются скрытые процессы, ведущие к разряду.

Альтернатива: учитывать электронные лавины и фотоэлектрический эффект.

Ошибка: полагать, что только влажность и температура создают грозу.

Последствие: прогнозы оказываются неточными.

Альтернатива: использовать многослойные данные — рентген, радио и электрические измерения.

А что если…

А что если ту же модель применить к другим планетам? Исследователи предполагают, что подобные процессы могут происходить и на Марсе, где пыль создаёт сильные электрические поля, и даже в вулканических шлейфах Земли. Это открывает возможность понять, как молнии формируются в разных условиях — от песчаных бурь до атмосферы Юпитера.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы Даёт математическое объяснение происхождения молний Требует мощных вычислительных ресурсов Помогает прогнозировать грозы и предотвращать бедствия Пока не учитывает влияние всех атмосферных факторов Объясняет загадочные гамма-всплески Не подтверждена для всех климатических зон

FAQ

Что именно запускает молнию?

Цепная реакция ускоренных электронов, вызванная сильными электрическими полями и космическими лучами.

Почему она возникает не в каждом облаке?

Порог электрического поля должен достичь критического значения — только тогда начинается лавина.

Можно ли предсказать удар молнии?

Да, новая модель позволяет определять момент, когда облако готово к разряду.

Какая польза от этого открытия?

Оно поможет улучшить прогноз погоды, защиту самолётов и энергетических систем.

Мифы и правда

Миф: молнии рождаются из ниоткуда.

Правда: они начинаются с микроскопических электронных лавин.

Миф: молнии нельзя предсказать.

Правда: при достаточных данных их формирование можно рассчитать заранее.

Миф: только Земля знает молнии.

Правда: электрические разряды фиксируются и на других планетах, например, на Юпитере.

Три интересных факта

Энергия одной молнии может запитать лампочку на протяжении трёх месяцев. Температура канала разряда достигает 30 000 °C — в пять раз горячее поверхности Солнца. В мире происходит около 8 миллионов молний в день — почти 100 ударов каждую секунду.

Исторический контекст

От экспериментов Бенджамина Франклина с воздушным змеем до современных спутниковых наблюдений прошло почти три века. Однако только сегодня учёные смогли соединить разрозненные факты в единую картину. Молния — не просто визуальный эффект, а результат тонкого взаимодействия космоса и атмосферы.