На дне Индонезийского моря ожило прошлое: учёные нашли то, что считали исчезнувшим навсегда

8:47 Your browser does not support the audio element. Наука

На рассвете у северного побережья Молуккских островов, в глубинах Индонезийского моря, группа дайверов включила камеры и неожиданно оказалась рядом с существом, которое считалось исчезнувшим десятки миллионов лет назад. Перед объективами медленно парила латимерия — древняя кистепёрая рыба, представитель рода, существующего уже более 400 миллионов лет.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Жуткая латимерия в темных водах

Возвращение "живого ископаемого"

На глубине почти 150 метров дайверы Алексис Шапюи и Жюльен Леблон заметили пятнистый силуэт с поднятым спинным плавником. Рыба плавно двигалась вдоль вулканического склона, словно призрак из прошлого. На видеозапись попали редкие кадры — первые в истории фотографии Latimeria menadoensis в её естественной среде обитания.

"Это хорошая новость для сохранения этого крайне уязвимого вида позвоночных. Наши наблюдения показывают, что ареал индонезийской латимерии шире, чем считалось ранее", — отметил исследователь Алексис Шапюи.

Они провели рядом с рыбой пять минут, а через два дня вернулись и вновь встретили ту же особь. Сравнение уникального рисунка пятен на боках подтвердило, что это одно и то же животное — теперь учёные могут использовать такой метод для индивидуальной идентификации без меток.

Рыба, пережившая динозавров

История латимерии началась в 1938 году, когда музейный куратор Марджори Кортни-Латимер обнаружила у берегов Южной Африки первый живой экземпляр вида Latimeria chalumnae. Это открытие потрясло науку: до этого считалось, что эти рыбы вымерли вместе с динозаврами 70 миллионов лет назад.

Второй вид — Latimeria menadoensis — нашли в 1997 году на рыбном рынке Сулавеси. Однако до недавнего времени никто не видел его вживую под водой. Только сейчас, спустя почти три десятилетия, загадочная рыба снова предстала перед человеком.

Удивительная биология латимерии

Эти рыбы медленно растут и достигают длины до двух метров. Они живут около 100 лет, созревают к сорока и вынашивают потомство почти пять лет — рекорд среди позвоночных. Такая "медленная" биология делает их популяции уязвимыми: любое вмешательство человека способно нанести непоправимый ущерб.

Биологические особенности латимерии Значение Средняя длина до 2 м Продолжительность жизни ~100 лет Половое созревание около 40 лет Беременность до 5 лет Среда обитания 125-150 м глубины Температура воды ~20 °C (68-72 °F)

Момент Малуку

Погружение проводилось с использованием ребризеров и газовой смеси тримикс — комбинации кислорода, азота и гелия, которая предотвращает кислородное отравление и "азотное опьянение". Дайверы достигли глубины 125 метров, где давление превышает поверхностное в четыре раза.

Температура воды — около 20 °C, видимость — не более 30 метров. В таких условиях требуется максимальная концентрация: каждая ошибка может стоить жизни. После короткого наблюдения исследователи начали длительное декомпрессионное всплытие, которое длилось более трёх часов.

Почему латимерия так важна для науки

Лопастепёрые рыбы, к которым относится латимерия, — ближайшие родственники наземных позвоночных. Именно у таких рыб плавники впервые начали превращаться в конечности. Изучая их строение, учёные могут лучше понять, как происходил переход от водных существ к наземным животным.

"Каждая встреча с латимерией — как путешествие во времени. Она хранит ключ к пониманию эволюции позвоночных и происхождения конечностей у человека", — отметил морской биолог Жюльен Леблон.

Генетические исследования уже показали, что у латимерий есть гены, участвующие в формировании суставов и костей конечностей — тех же, что и у млекопитающих.

Латимерия в "сумеречной" зоне

Эти рыбы предпочитают жить в мезофотической зоне — на глубине от 60 до 150 метров, где солнечный свет почти не проникает. Здесь температура стабильна, а хищников меньше. Латимерии проводят дни в подводных пещерах, отдыхая, а ночью выходят на охоту.

Именно такие условия были обнаружены на склонах Молуккских островов: отвесные скалы, холодные течения и редкие кораллы. В таких местах метаболизм замедляется, и рыбы способны зависать в толще воды по несколько минут, не двигаясь.

Хрупкий вид, стоящий на грани

Сегодня Latimeria menadoensis внесена в Красный список МСОП как уязвимый вид, а африканская латимерия и вовсе находится под угрозой исчезновения. По оценкам, в мире осталось менее тысячи особей, из них в Индонезии — всего несколько десятков.

Основные угрозы:

Случайный вылов в рыболовные сети.

Добыча нефти и газа на глубоководье.

Загрязнение пластиковыми отходами.

Нарушение экосистем из-за туризма.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать редкие находки.

Последствие: исчезновение вида до того, как его изучат.

Альтернатива: немедленно создавать охраняемые зоны.

Ошибка: считать, что латимерия защищена глубиной.

Последствие: попадание в сети и гибель.

Альтернатива: ограничить промышленное рыболовство в районах глубоководных склонов.

А что если…

А что если где-то ещё, в неизведанных морях, живут родственные виды латимерии? Учёные планируют вернуться в 2026 году с дистанционными пробоотборниками, чтобы взять образцы воды для анализа экологической ДНК — метода, позволяющего определить присутствие вида по молекулярным следам, не прикасаясь к животным.

Эти данные помогут понять, связаны ли популяции Индонезии, Сулавеси и Папуа между собой или это изолированные группы. От этого зависит, как именно выстраивать стратегию их сохранения.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы Подтверждение существования редчайшего вида Высокие риски для дайверов Возможность изучить эволюционные процессы Ограниченное финансирование охраны рифов Повышение интереса к глубоководным экосистемам Вероятность усиления туризма и беспокойства рыб

FAQ

Где обитает латимерия?

На глубинах от 100 до 200 метров у берегов Индонезии и Восточной Африки.

Как долго живёт эта рыба?

Около ста лет, достигая половой зрелости только к сорока.

Почему её называют "живым ископаемым”?

Потому что вид почти не изменился за сотни миллионов лет и сохранил древние черты строения.

Можно ли её увидеть дайверам?

Только при глубинных технических погружениях — риск крайне велик.

Мифы и правда

Миф: латимерия полностью исчезла.

Правда: сегодня подтверждено существование двух видов — африканского и индонезийского.

Миф: это примитивная рыба.

Правда: её строение и гены уникальны, они ближе к наземным животным, чем к большинству рыб.

Миф: она активна, как акулы.

Правда: латимерия медлительна, с низким метаболизмом и способна зависать почти неподвижно.

Три интересных факта

Сердце латимерии имеет форму, напоминающую человеческое, с четырьмя отделами. Она дышит с помощью особого "легочного мешка", сохранившегося от предков. Название рыбы дано в честь первой исследовательницы, Марджори Кортни-Латимер.

Исторический контекст

Открытие латимерии в 1938 году стало сенсацией — живой пример того, как "вымершие" виды могут неожиданно вернуться. С тех пор учёные называют такие находки эффектом Лазаря — напоминанием о том, что океан хранит ещё много тайн. Современные технологии позволяют заглядывать в самые тёмные уголки планеты, и каждый спуск в бездну может стать путешествием во времени.