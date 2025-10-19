Солнце жарило нещадно: как 41 000 лет назад человечество выживало под радиацией

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:30
Наука

Около 41 тысячи лет назад Земля пережила событие, сравнимое по последствиям с глобальной ядерной зимой — хотя не упало ни одного астероида.

закат солнца, облака
Фото: Wikimedia Commons by Pixabay.com is licensed under Public domain
закат солнца, облака

Магнитное поле планеты, наш естественный щит от потоков заряженных частиц Солнца, внезапно ослабло почти в десять раз. Полюса начали хаотично смещаться, а в небе — даже над тропиками — зажглись полярные сияния.

Эпизод получил название экскурс Лашамп-Каррингтона — по лавовым породам французского региона Лашамп, где впервые зафиксировали следы этого древнего переворота полюсов.

Исследование международной группы геофизиков и археологов, опубликованное в 2025 году, показало: именно эта "магнитная буря древности" могла стать толчком к ускоренной эволюции Homo sapiens, изменившей поведение, культуру и даже внешний вид человека.

Когда полюса потеряли направление

Обычные колебания магнитного поля происходят постоянно, но время от времени случается экскурс — кратковременное, на тысячи лет, "переворачивание" полюсов.
Во время Лашампского события напряжённость поля упала до 10 % от нынешней, а линии магнитного потока спутались, как нити в клубке.

Это означало, что в атмосферу прорвались мощные потоки космических лучей и солнечного ветра. По расчётам команды Университета Нового Южного Уэльса и Геофизического института Потсдама, уровень ультрафиолетового излучения увеличился на 40-60 %, что привело к локальным мутациям, климатическим скачкам и, возможно, исчезновению некоторых животных видов.

На поверхности Земли сияния, подобные северным, наблюдались даже в умеренных широтах, а ночное небо светилось, как во время зарниц.

Люди под новым солнцем

Палеоантропологические данные показывают, что именно в этот период ранние Homo sapiens начали активно обживать пещеры, использовать минеральные пигменты и разрабатывать первые формы одежды.

"Мы видим по археологическим слоям, что около 40-42 тысяч лет назад резко возрастает количество находок охры — красного железистого пигмента.
Она использовалась не только для ритуалов, но и как природный солнцезащитный крем", — отмечает исследователь из Оксфордского университета Мария ван дер Меер, соавтор новой работы.

В пещерах Бломбос (Южная Африка), Шове (Франция) и в австралийском Арнем-Ленде найдены следы минеральных красителей, смешанных с животными жирами — вероятно, смесь наносили на кожу, чтобы защититься от солнечных ожогов.

Тогда же появились сложные иглы из кости — свидетельство развития швейного ремесла, позволившего создавать закрытую одежду.
Археологи связывают это не только с похолоданием ледникового максимума, но и с необходимостью укрывать тело от избыточного излучения.

Радиация как фактор эволюции

Генетики из Центра нейрогеномики Амстердама (та же группа, что ранее изучала связь интеллекта с уязвимостью мозга) сравнили последовательности древней ДНК человека и неандертальцев.
Они нашли аномальные мутации в участках, связанных с пигментацией кожи, зрением и стресс-реакциями - именно тех, что могли быть ответом на всплеск радиационного фона.

"Мы видим признаки естественного отбора в генах, регулирующих синтез меланина и витамин D, — поясняет руководитель проекта Илон Либедински. —
Это могло способствовать формированию адаптаций, различимых у разных популяций — от более светлой кожи на севере до тёмной на экваторе".

Тени на климате и культуре

Снижение магнитного поля также могло повлиять на химический состав атмосферы: повышенный поток космических лучей увеличил количество озоновых дыр и частично изменил циркуляцию ветров. Это совпадает с данными ледяных кернов из Антарктиды, где около 41 000 лет назад зафиксированы пики бериллия-10 — изотопа, связанного с солнечными вспышками.

В культурном плане именно тогда начался "взрыв креативности" Homo sapiens: первые пещерные рисунки, украшения, музыкальные инструменты.

Некоторые антропологи предполагают, что жизнь в пещерах и усиление социальных связей во время "ультрафиолетового кризиса" могли ускорить развитие языка и абстрактного мышления.

Отголоски древнего катаклизма

Хотя магнитное поле Земли с тех пор восстановилось, оно продолжает ослабевать и сегодня, особенно в районе Южно-Атлантической аномалии. Учёные не исключают, что через несколько тысяч лет человечество может снова столкнуться с подобным явлением.

"Экскурс Лашамп-Каррингтона показывает, насколько тонко сбалансирована наша планетарная защита, — говорит геофизик Томас Шульц из Потсдама. -
Тогда людям помогли инстинкт, охра и кожа. Сегодня нам потребуется гораздо больше технологий".

Практическое значение

Исследование древнего геомагнитного кризиса помогает:

  • оценивать риски для спутников и электроники при возможных будущих инверсиях полюсов;

  • моделировать влияние солнечного ветра на климат;

  • понимать, как экстремальные условия формируют поведение и социальные стратегии людей.

FAQ

Что такое экскурс Лашамп-Каррингтона?
Это кратковременное смещение магнитных полюсов Земли, произошедшее около 41 000 лет назад. Напряжённость магнитного поля упала примерно до 10 % от современного уровня.

Была ли это полная инверсия полюсов?
Нет, "экскурс" — это неполный переворот. Полюса временно меняют местоположение, но затем возвращаются.

Как это повлияло на климат и людей?
Ослабление магнитного поля повысило уровень радиации и ультрафиолета, что могло вызвать мутации, изменение поведения и ускорение культурной адаптации Homo sapiens.

Может ли это повториться?
Да, магнитное поле Земли постоянно изменяется. Полные инверсии происходят в среднем раз в 200-300 тысяч лет, и по геологическим меркам мы уже "просрочили" очередную.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
