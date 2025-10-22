Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Слезы, боль, героизм: стартовала главная журналистская премия года
Меткий дагестанец против украинского дрона: Сайга победила БПЛА ВСУ
Праздничный стол под вопросом: почему цены на мясо индейки в США взлетели на 40%
Белорусские шары: Литва осознала необходимость диалога с соседом
Там, где ревут львы: как выбрать сафари — 8 стран, где природа правит сама
Школьники-насильники: дикая история про учительницу, согласившуюся стать жертвой учеников
Зачем на жилой дом в Тюмени натянули гигантский свитер: дело не в утеплении
США держат мир на пороховой бочке: Россия сделала предупреждение
Двигатель поёт не от счастья: безобидный звон превращается в смертельный удар по мотору

Не вымерли, а спрятались: ученые доказали, что бегемоты пережили ледниковый кошмар

5:25
Наука

Долгое время считалось, что европейские бегемоты — теплолюбивые обитатели рек и озёр — исчезли с началом ледникового периода около 115 тысяч лет назад. Однако новое международное исследование показало: эти гиганты пережили суровые холода и обитали в Центральной Европе ещё 80 тысяч лет спустя, вплоть до 31 тысячи лет назад.

Бегемоты в ледниковый период
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бегемоты в ледниковый период

Бегемоты, которые не сдались

Радиоуглеродное датирование и палеогенетический анализ ископаемых костей из Верхнего Рейнского грабена (Германия) доказали, что гиппопотамы сумели приспособиться к изменчивому климату ледниковой эпохи.

Ранее предполагалось, что после начала вейхсельского оледенения они быстро вымерли из-за холода и нехватки незамерзающих водоёмов. Но данные из Германии опровергли эту гипотезу: животные существовали в регионе между 47 000 и 31 000 лет назад — то есть почти до самого конца ледникового периода.

"Наши результаты показывают, что вымирание европейских бегемотов происходило не одномоментно. Они пережили значительную часть ледниковой эпохи, находя убежища в локальных теплеющих зонах", — отмечают авторы исследования.

Как учёные узнали правду

Исследователи проанализировали 19 образцов костей бегемотов. Для датировки применили сразу два метода:

  • Радиоуглеродное датирование — определило возраст костей с высокой точностью.
  • Аминокислотная геохронология — подтвердила результаты и помогла уточнить условия захоронения.

Самое важное — впервые удалось извлечь и расшифровать древнюю ДНК бегемота ледникового периода. Генетический анализ показал, что эти животные были близкими родственниками современных африканских гиппопотамов, а не отдельным видом, как предполагалось ранее.

Основные выводы исследования

Показатель Ранее считалось Что показало новое исследование
Время вымирания бегемотов в Европе ~115 000 лет назад ~31 000 лет назад
Причина исчезновения Начало ледникового периода Климатические колебания и изоляция
Связь с современными бегемотами Считались отдельной ветвью Генетически близки африканским гиппопотамам
Уровень генетического разнообразия Неизвестен Очень низкий, характерный для малых популяций
Возможная стратегия выживания Отсутствовала Перемещение во время потеплений (реколонизация)

Почему бегемоты смогли пережить холод

Учёные объясняют феномен неравномерностью климата того времени. Ледниковая эпоха не была сплошным периодом холода — её прерывали интерстадиалы, более тёплые фазы, когда температура и влажность повышались.

В такие промежутки Верхнерейнский грабен превращался в своего рода "оазис": вода не замерзала, а растительность обеспечивала корм. Именно там, по мнению исследователей, бегемоты находили убежище и могли существовать в небольших локальных популяциях.

Генетика рассказала о последних популяциях

Анализ ДНК показал низкое генетическое разнообразие, что говорит о том, что к моменту окончательного вымирания в Европе оставались лишь небольшие, изолированные группы. Учёные рассматривают два сценария:

  1. Постоянная малая популяция.
    Группа бегемотов могла выживать локально, адаптировавшись к частым перепадам температуры.
  2. Периодическая реколонизация.
    Вероятнее, что животные приходили в Центральную Европу во время потеплений и уходили, когда холода усиливались.

Обе версии указывают на гибкость поведения и миграций этих древних млекопитающих.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы / ограничения
Подтверждает выживание бегемотов до конца ледникового периода Пока исследовано ограниченное число образцов
Впервые получена ДНК европейских гиппопотамов Неясно, насколько широко они были распространены
Изменяет представления о миграции крупных млекопитающих ДНК частично деградирована, требуется повторное секвенирование
Показывает роль климатических флуктуаций в выживании видов Не все данные можно обобщить на другие регионы Европы

3 интересных факта о древних бегемотах

  1. Бегемоты соседствовали с мамонтами и шерстистыми носорогами, деля с ними водоёмы Центральной Европы.
  2. Их останки часто находят рядом с неандертальскими стоянками — возможно, люди охотились на них ради мяса.
  3. Последние гиппопотамы Европы исчезли примерно тогда же, когда началось глобальное похолодание, предшествующее финальной фазе ледниковья.

Новое генетическое исследование перевернуло прежние представления: европейские бегемоты оказались куда выносливее, чем считалось. Они пережили десятки тысяч лет климатических колебаний и исчезли только в самом конце ледникового периода.

Это открытие не только расширяет знание о вымирании видов, но и напоминает: выносливость живой природы часто превосходит ожидания человека.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Домашние животные
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Наука и техника
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Домашние животные
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Популярное
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции

Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.

Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Убийство Кеннеди: новые детали из российских секретных архивов раскрывают правду Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин Шедевр на малой сцене: как Театр на Перовской переосмыслил Чехова Анжела Якубовская
8 собак, которых вы не встретите в России: редкие, древние и почти мифические породы
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
Последние материалы
Меткий дагестанец против украинского дрона: Сайга победила БПЛА ВСУ
Праздничный стол под вопросом: почему цены на мясо индейки в США взлетели на 40%
Белорусские шары: Литва осознала необходимость диалога с соседом
Там, где ревут львы: как выбрать сафари — 8 стран, где природа правит сама
Школьники-насильники: дикая история про учительницу, согласившуюся стать жертвой учеников
Зачем на жилой дом в Тюмени натянули гигантский свитер: дело не в утеплении
США держат мир на пороховой бочке: Россия сделала предупреждение
Двигатель поёт не от счастья: безобидный звон превращается в смертельный удар по мотору
Второй мозг внутри нас: орган, который думает, чувствует и влияет на настроение
Провал маскировки Тома Хэнкса в метро: какую ошибку совершил актёр, пытаясь избежать внимания
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.