Не вымерли, а спрятались: ученые доказали, что бегемоты пережили ледниковый кошмар

Долгое время считалось, что европейские бегемоты — теплолюбивые обитатели рек и озёр — исчезли с началом ледникового периода около 115 тысяч лет назад. Однако новое международное исследование показало: эти гиганты пережили суровые холода и обитали в Центральной Европе ещё 80 тысяч лет спустя, вплоть до 31 тысячи лет назад.
Радиоуглеродное датирование и палеогенетический анализ ископаемых костей из Верхнего Рейнского грабена (Германия) доказали, что гиппопотамы сумели приспособиться к изменчивому климату ледниковой эпохи.
Ранее предполагалось, что после начала вейхсельского оледенения они быстро вымерли из-за холода и нехватки незамерзающих водоёмов. Но данные из Германии опровергли эту гипотезу: животные существовали в регионе между 47 000 и 31 000 лет назад — то есть почти до самого конца ледникового периода.
"Наши результаты показывают, что вымирание европейских бегемотов происходило не одномоментно. Они пережили значительную часть ледниковой эпохи, находя убежища в локальных теплеющих зонах", — отмечают авторы исследования.
Исследователи проанализировали 19 образцов костей бегемотов. Для датировки применили сразу два метода:
Самое важное — впервые удалось извлечь и расшифровать древнюю ДНК бегемота ледникового периода. Генетический анализ показал, что эти животные были близкими родственниками современных африканских гиппопотамов, а не отдельным видом, как предполагалось ранее.
|Показатель
|Ранее считалось
|Что показало новое исследование
|Время вымирания бегемотов в Европе
|~115 000 лет назад
|~31 000 лет назад
|Причина исчезновения
|Начало ледникового периода
|Климатические колебания и изоляция
|Связь с современными бегемотами
|Считались отдельной ветвью
|Генетически близки африканским гиппопотамам
|Уровень генетического разнообразия
|Неизвестен
|Очень низкий, характерный для малых популяций
|Возможная стратегия выживания
|Отсутствовала
|Перемещение во время потеплений (реколонизация)
Учёные объясняют феномен неравномерностью климата того времени. Ледниковая эпоха не была сплошным периодом холода — её прерывали интерстадиалы, более тёплые фазы, когда температура и влажность повышались.
В такие промежутки Верхнерейнский грабен превращался в своего рода "оазис": вода не замерзала, а растительность обеспечивала корм. Именно там, по мнению исследователей, бегемоты находили убежище и могли существовать в небольших локальных популяциях.
Анализ ДНК показал низкое генетическое разнообразие, что говорит о том, что к моменту окончательного вымирания в Европе оставались лишь небольшие, изолированные группы. Учёные рассматривают два сценария:
Обе версии указывают на гибкость поведения и миграций этих древних млекопитающих.
|Плюсы
|Минусы / ограничения
|Подтверждает выживание бегемотов до конца ледникового периода
|Пока исследовано ограниченное число образцов
|Впервые получена ДНК европейских гиппопотамов
|Неясно, насколько широко они были распространены
|Изменяет представления о миграции крупных млекопитающих
|ДНК частично деградирована, требуется повторное секвенирование
|Показывает роль климатических флуктуаций в выживании видов
|Не все данные можно обобщить на другие регионы Европы
Новое генетическое исследование перевернуло прежние представления: европейские бегемоты оказались куда выносливее, чем считалось. Они пережили десятки тысяч лет климатических колебаний и исчезли только в самом конце ледникового периода.
Это открытие не только расширяет знание о вымирании видов, но и напоминает: выносливость живой природы часто превосходит ожидания человека.
