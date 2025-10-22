Не вымерли, а спрятались: ученые доказали, что бегемоты пережили ледниковый кошмар

Долгое время считалось, что европейские бегемоты — теплолюбивые обитатели рек и озёр — исчезли с началом ледникового периода около 115 тысяч лет назад. Однако новое международное исследование показало: эти гиганты пережили суровые холода и обитали в Центральной Европе ещё 80 тысяч лет спустя, вплоть до 31 тысячи лет назад.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Бегемоты в ледниковый период

Бегемоты, которые не сдались

Радиоуглеродное датирование и палеогенетический анализ ископаемых костей из Верхнего Рейнского грабена (Германия) доказали, что гиппопотамы сумели приспособиться к изменчивому климату ледниковой эпохи.

Ранее предполагалось, что после начала вейхсельского оледенения они быстро вымерли из-за холода и нехватки незамерзающих водоёмов. Но данные из Германии опровергли эту гипотезу: животные существовали в регионе между 47 000 и 31 000 лет назад — то есть почти до самого конца ледникового периода.

"Наши результаты показывают, что вымирание европейских бегемотов происходило не одномоментно. Они пережили значительную часть ледниковой эпохи, находя убежища в локальных теплеющих зонах", — отмечают авторы исследования.

Как учёные узнали правду

Исследователи проанализировали 19 образцов костей бегемотов. Для датировки применили сразу два метода:

Радиоуглеродное датирование — определило возраст костей с высокой точностью.

Аминокислотная геохронология — подтвердила результаты и помогла уточнить условия захоронения.

Самое важное — впервые удалось извлечь и расшифровать древнюю ДНК бегемота ледникового периода. Генетический анализ показал, что эти животные были близкими родственниками современных африканских гиппопотамов, а не отдельным видом, как предполагалось ранее.

Основные выводы исследования

Показатель Ранее считалось Что показало новое исследование Время вымирания бегемотов в Европе ~115 000 лет назад ~31 000 лет назад Причина исчезновения Начало ледникового периода Климатические колебания и изоляция Связь с современными бегемотами Считались отдельной ветвью Генетически близки африканским гиппопотамам Уровень генетического разнообразия Неизвестен Очень низкий, характерный для малых популяций Возможная стратегия выживания Отсутствовала Перемещение во время потеплений (реколонизация)

Почему бегемоты смогли пережить холод

Учёные объясняют феномен неравномерностью климата того времени. Ледниковая эпоха не была сплошным периодом холода — её прерывали интерстадиалы, более тёплые фазы, когда температура и влажность повышались.

В такие промежутки Верхнерейнский грабен превращался в своего рода "оазис": вода не замерзала, а растительность обеспечивала корм. Именно там, по мнению исследователей, бегемоты находили убежище и могли существовать в небольших локальных популяциях.

Генетика рассказала о последних популяциях

Анализ ДНК показал низкое генетическое разнообразие, что говорит о том, что к моменту окончательного вымирания в Европе оставались лишь небольшие, изолированные группы. Учёные рассматривают два сценария:

Постоянная малая популяция.

Группа бегемотов могла выживать локально, адаптировавшись к частым перепадам температуры. Периодическая реколонизация.

Вероятнее, что животные приходили в Центральную Европу во время потеплений и уходили, когда холода усиливались.

Обе версии указывают на гибкость поведения и миграций этих древних млекопитающих.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы / ограничения Подтверждает выживание бегемотов до конца ледникового периода Пока исследовано ограниченное число образцов Впервые получена ДНК европейских гиппопотамов Неясно, насколько широко они были распространены Изменяет представления о миграции крупных млекопитающих ДНК частично деградирована, требуется повторное секвенирование Показывает роль климатических флуктуаций в выживании видов Не все данные можно обобщить на другие регионы Европы

3 интересных факта о древних бегемотах

Бегемоты соседствовали с мамонтами и шерстистыми носорогами, деля с ними водоёмы Центральной Европы. Их останки часто находят рядом с неандертальскими стоянками — возможно, люди охотились на них ради мяса. Последние гиппопотамы Европы исчезли примерно тогда же, когда началось глобальное похолодание, предшествующее финальной фазе ледниковья.

Новое генетическое исследование перевернуло прежние представления: европейские бегемоты оказались куда выносливее, чем считалось. Они пережили десятки тысяч лет климатических колебаний и исчезли только в самом конце ледникового периода.

Это открытие не только расширяет знание о вымирании видов, но и напоминает: выносливость живой природы часто превосходит ожидания человека.