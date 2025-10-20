Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ночь, перья и матрас: как отдых Сергея Пенкина в отеле обернулся скандалом
11 миллионов человек на тонущем острове: как столица Индонезии уходит в море
Зачем в стейк добавляют кофе: кулинарный трюк, который переворачивает представление о мясе
Лицо просит защиты: как выбрать крем, который выдержит мороз, ветер и батареи
Ваш кот заслужил это: домашние растения, рядом с которыми можно спать и мурлыкать
Универсалы под маской внедорожников: чему кроссоверы обязаны своей популярностью
Этот копеечный продукт заставит шерсть собаки сиять: главное — соблюдать дозировку
Выспаться за субботу не получится: мозг мстит за сбитый график — отдых оборачивается разбитостью
Комфорт, который калечит форму: как тренировки дома превращаются в ловушку для тела

Огненное сердце среди вечного льда: вулкан, которому не страшен лютый мороз — дерзкий вызов природе

Наука

Среди ледяных просторов Антарктиды скрывается одно из самых удивительных мест на планете — вулкан Эребус. Он не просто активен, но и уникален: даже при температурах ниже -50 °C в его кратере кипит озеро лавы, а вместе с газами в воздух поднимаются микроскопические частицы золота. Это место объединяет в себе огонь и лёд, жизнь и смерть, красоту и трагедию.

Подлёдный вулкан
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Подлёдный вулкан

Вулкан на краю планеты

Эребус расположен на острове Росса и считается самым южным действующим вулканом Земли. Его высота — почти 3794 м, а условия — экстремальные. Зимой вершину окутывает пронизывающий ветер и мороз, температура опускается до -50 °C. Несмотря на это, в глубине кратера постоянно бурлит озеро лавы, температура которой достигает 1000 °C. Такое сочетание холода и жара делает Эребус одним из самых контрастных мест на планете.

На склонах вулкана возвышаются ледяные фумаролы — высокие башни, созданные застывшим паром, который вырывается из трещин в леднике. Эти гигантские трубы образуются, когда горячие газы выходят из-под земли и мгновенно замерзают. Внутри них температура может быть плюсовой, а снаружи — минус пятьдесят.

Золотое дыхание Эребуса

Учёные, исследовавшие газовые выбросы вулкана, обнаружили в них нечто по-настоящему удивительное — мельчайшие кристаллы золота. Их размер не превышает 20 микрометров, но совокупно вулкан выбрасывает около 80 г этого драгоценного металла в сутки. Это почти 30 кг в год — на сумму свыше 300 миллионов рублей. Конечно, добывать это золото невозможно: частицы рассеиваются на огромной территории и оседают в атмосфере, но сам факт поражает воображение. Следы "золотой пыли" находили даже на расстоянии тысячи километров от Эребуса.

Исследования показывают, что подобное явление — редкость. Большинство вулканов выбрасывают в атмосферу серу, углекислый газ и водяной пар, но только в Эребусе концентрация золота столь заметна. Учёные связывают это с особенностями состава магмы: она богата летучими элементами и тяжёлыми металлами, которые под давлением поднимаются вместе с газами.

Живое пламя среди вечного льда

Внутри кратера Эребуса находится одно из немногих в мире постоянных озёр лавы. Оно не остывает десятилетиями. Этот природный "котёл" — уникальная лаборатория для вулканологов: наблюдая за ним, можно изучать процессы, происходящие глубоко под землёй.

Лава здесь ведёт себя необычно — она не просто вытекает, а словно "дышит": поднимается и опускается, создавая впечатление, будто вулкан живой. Из-за низкого содержания воды магма Эребуса более вязкая и "густая", поэтому извержения происходят не так часто и не столь разрушительно. Вместо потоков лавы вулкан выпускает яркие фонтанирующие выбросы — так называемые стромболианские взрывы.

Исторический контекст

Эребус был открыт в 1841 году экспедицией Джеймса Кларка Росса, который назвал его в честь древнегреческого божества тьмы — Эреба. С тех пор вулкан не раз становился объектом научных экспедиций. Здесь работают исследовательские станции, установлены камеры и датчики, фиксирующие температуру и химический состав газов.

Но с этим местом связана и одна из самых трагических страниц истории Антарктиды. В 1979 году пассажирский самолёт Air New Zealand, выполнявший туристический рейс над континентом, столкнулся со склоном Эребуса из-за ошибки маршрута и плохой видимости. Все 257 человек на борту погибли. Эта катастрофа стала крупнейшей в истории Новой Зеландии.

"Самолёт должен был пролететь мимо вулкана, но из-за ошибки маршрут вел лайнер прямо к Эребусу", — говорится в отчёте комиссии по расследованию.

После трагедии правила полётов над Антарктидой были ужесточены, а Эребус получил ещё одно имя — "вулкан памяти".

Как исследуют вулкан подо льдом

Работа на Эребусе требует особого оборудования и подготовки. Ученые используют:

  1. Тепловизоры и камеры, устойчивые к морозу.
  2. Газоанализаторы, фиксирующие состав выбросов.
  3. Дроны, способные летать при низких температурах и сильном ветре.
  4. Спутниковые системы наблюдения, чтобы отслеживать активность в реальном времени.

Для передвижения по ледяным склонам применяются специальные гусеничные машины, а палаточные лагеря устанавливаются вблизи станций с автономным энергоснабжением.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорирование погодных условий и недостаточная подготовка экспедиции.
  • Последствие: Срывы научных программ, риск для жизни исследователей.
  • Альтернатива: Использование дистанционных технологий — спутников, автономных роботов и беспилотников.

Если вулкан проснётся

Активность Эребуса постоянна, но не разрушительна. Однако учёные не исключают, что при изменении давления магмы он может извергнуться сильнее. Тогда лавовые выбросы могут повредить инфраструктуру антарктических станций и изменить атмосферу над континентом. Пока же наблюдения показывают: вулкан стабилен и даже служит индикатором климатических процессов — его газы помогают исследовать состав антарктической атмосферы.

FAQ

Как попасть к вулкану Эребус?
Доступ возможен только в составе научных экспедиций с разрешения властей Новой Зеландии, которая управляет территорией острова Росса.

Почему вулкан не замерзает при -50 °C?
Температура лавы в кратере превышает 1000 °C, а её тепло поддерживает активность даже при экстремальных морозах.

Можно ли собрать выбрасываемое золото?
Нет. Частицы слишком малы и рассеиваются в атмосфере. Их количество слишком незначительно для промышленной добычи.

Сколько времени существует Эребус?
По геологическим данным, его возраст превышает миллион лет. Он образовался в результате движения антарктической плиты.

Мифы и правда

  • Миф: Эребус — потухший вулкан.
    Правда: Он активен постоянно, просто извержения происходят в мягкой форме.
  • Миф: В Антарктиде нет жизни рядом с вулканами.
    Правда: Вблизи фумарол живут микроорганизмы, приспособленные к высокой температуре.
  • Миф: Лава Эребуса может растопить ледник.
    Правда: Нет, тепло локализовано в кратере и не влияет на общий ледяной покров.

Три интересных факта

  1. Название "Эребус" означает "мрак" — символ тьмы в греческой мифологии.
  2. На склонах вулкана установлены датчики, передающие данные на станции Мак-Мердо.
  3. Фумаролы Эребуса создают ледяные башни высотой более 20 метров — их форма постоянно меняется из-за ветра.

Эребус — это воплощение парадокса природы: в самом холодном месте Земли бушует пламя, а из недр выходит золото. Он соединяет несовместимое — лёд и огонь, жизнь и смерть, науку и миф. Для учёных это уникальная лаборатория, для путешественников — символ силы стихии, для человечества — напоминание о том, как прекрасен и непредсказуем наш мир.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Домашние животные
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
Садоводство, цветоводство
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Еда и рецепты
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Популярное
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы

В Индии впервые установили протез лапы медведю-губачу по кличке Васи. История спасения и уникальной операции стала символом заботы о дикой природе.

Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
Дипломатия Путина сделала ставку на психологию Трампа и выиграла Любовь Степушова История двух гигантов: лимузины Mercedes-Maybach и Bugatti как символы богатства Сергей Милешкин Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Квантовая революция: вот что произошло в небе над Германией (это изменит всё)
Французы называют это блюдо облаками на тарелке — завтрак, который готовится за 10 минут
Матушка-земля и благородство: почему Татьяна Куртукова выбрала для дочки необычное имя
Матушка-земля и благородство: почему Татьяна Куртукова выбрала для дочки необычное имя
Последние материалы
Союзник на бумаге, прагматик на деле: почему Казахстан дружит с НАТО, оставаясь в ОДКБ
Ваш кот заслужил это: домашние растения, рядом с которыми можно спать и мурлыкать
Огненное сердце среди вечного льда: вулкан, которому не страшен лютый мороз — дерзкий вызов природе
Универсалы под маской внедорожников: чему кроссоверы обязаны своей популярностью
Этот копеечный продукт заставит шерсть собаки сиять: главное — соблюдать дозировку
Выспаться за субботу не получится: мозг мстит за сбитый график — отдых оборачивается разбитостью
Комфорт, который калечит форму: как тренировки дома превращаются в ловушку для тела
Станислав Садальский в ярости из-за пальмового масла: почему до сих пор разрешали травить детей
Забудьте про белый: эти четыре небежевых оттенка подружатся с любыми натуральными фактурами
Десерт, который тает во рту: манговая панна-котта без лишних усилий
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.