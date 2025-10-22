Голос бездны: черная дыра на краю галактики послала сигнал после поглощения звезды

Международная команда астрономов впервые зафиксировала яркое радиоизлучение, исходящее от черной дыры, разрушающей звезду за пределами центра галактики. Это событие, получившее обозначение AT 2024tvd, стало одним из самых быстрых и мощных радиовсплесков, когда-либо наблюдавшихся в подобных процессах.

Когда черная дыра рвёт звезду

Событие произошло примерно в 600 миллионах световых лет от Земли.

Когда звезда слишком близко приближается к черной дыре, колоссальная гравитация разрывает её на части — этот процесс называют приливным разрушением (tidal disruption event, TDE).

Но случай AT 2024tvd оказался исключительным. Черная дыра находилась всего в 2600 световых годах от центра своей галактики, то есть вне обычной зоны обитания сверхмассивных чёрных дыр. Это открытие опровергает распространённое представление, что такие объекты всегда скрываются в ядрах галактик.

"Это действительно нечто экстраординарное, никогда прежде мы не видели такого яркого радиоизлучения от черной дыры, разрывающей звезду вдали от центра галактики и развивающейся с такой скоростью. Это меняет наше представление о черных дырах и их поведении", — сказал доктор, ведущий автор исследования Итай Сфаради.

Кто открыл сигнал

Исследование провели доктор Итай Сфаради и профессор Раффаэлла Маргутти из Калифорнийского университета в Беркли, совместно с учёными из разных стран, включая профессора Ассафа Хореша из Института физики Рака при Еврейском университете в Иерусалиме.

Наблюдения велись сразу несколькими радиотелескопами, включая установки в Великобритании. Результаты опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Что необычного заметили

Команда обнаружила, что радиоизлучение развивалось с беспрецедентной скоростью — быстрее, чем у всех известных ранее приливных разрушений.

Анализ показал, что за ярким сигналом скрываются два отдельных выброса вещества, произошедшие с интервалом в несколько месяцев. Это означает, что черная дыра не просто поглотила звезду разом, а "просыпалась" дважды, выбрасывая потоки плазмы после коротких периодов затишья.

"Наблюдения нашей команды сыграли ключевую роль в том, чтобы уловить необычно быструю эволюцию радиоизлучения — важный ключ к пониманию этого события", — пояснил профессор Ассаф Хореш.

Что делает AT 2024tvd уникальным

Параметр AT 2024tvd (новое событие) Обычное приливное разрушение (TDE) Местоположение Вне центра галактики (0,8 кпк от ядра) В ядре галактики Расстояние от Земли ~600 млн световых лет От 100 млн до 1 млрд световых лет Скорость радиоразвития Рекордно высокая Медленная, месяцы или годы Количество выбросов 2 отдельных вспышки Обычно один пик активности Возможная причина Отложенный выброс вещества после разрушения звезды Немедленное образование аккреционного диска

Почему это открытие важно

Изменяет понимание распределения чёрных дыр.

Теперь очевидно, что сверхмассивные объекты могут скрываться не только в ядрах, но и в периферийных областях галактик. Демонстрирует непредсказуемость TDE.

Радиоизлучение развивалось нестандартно быстро — это говорит о том, что процессы аккреции и выброса вещества у чёрных дыр сложнее, чем считалось. Даёт новые инструменты наблюдений.

Радиосигналы позволяют исследовать фазы разрушения звёзд даже без видимого излучения — то есть мы можем "слышать" чёрные дыры, когда они временно просыпаются.

Плюсы и минусы наблюдения

Плюсы Минусы / ограничения Уникальные данные о поведении чёрных дыр за пределами галактических ядер Ограниченное время наблюдений, сложность повторной фиксации Возможность уточнить физику приливных разрушений Требуются сверхточные радиоинструменты Открывает путь к поиску "спящих" чёрных дыр Интерпретация данных пока не до конца подтверждена моделями Расширяет диапазон местоположений TDE Сигналы быстро затухают — сложно изучать динамику долго

3 интересных факта о событии AT 2024tvd

Радиоизлучение появилось через несколько месяцев после разрушения звезды, а не сразу — это первый случай такой задержки. Черная дыра, вызвавшая TDE, могла иметь массу около 10 миллионов солнечных масс. Событие показывает, что "спящие" чёрные дыры могут временно активироваться, создавая мощные джеты, видимые на расстоянии сотен миллионов световых лет.

Событие AT 2024tvd стало настоящим окном в новую эпоху астрономических наблюдений. Оно показывает, что чёрные дыры не всегда молчат — иногда они буквально "говорят" радиоволнами, когда поедают звёзды.

Эти сигналы не только красивы, но и бесценны: они помогают понять, как формируются и эволюционируют галактики, и где ещё во Вселенной могут скрываться невидимые гиганты.