Голос бездны: черная дыра на краю галактики послала сигнал после поглощения звезды

Международная команда астрономов впервые зафиксировала яркое радиоизлучение, исходящее от черной дыры, разрушающей звезду за пределами центра галактики. Это событие, получившее обозначение AT 2024tvd, стало одним из самых быстрых и мощных радиовсплесков, когда-либо наблюдавшихся в подобных процессах.
Событие произошло примерно в 600 миллионах световых лет от Земли.
Когда звезда слишком близко приближается к черной дыре, колоссальная гравитация разрывает её на части — этот процесс называют приливным разрушением (tidal disruption event, TDE).
Но случай AT 2024tvd оказался исключительным. Черная дыра находилась всего в 2600 световых годах от центра своей галактики, то есть вне обычной зоны обитания сверхмассивных чёрных дыр. Это открытие опровергает распространённое представление, что такие объекты всегда скрываются в ядрах галактик.
"Это действительно нечто экстраординарное, никогда прежде мы не видели такого яркого радиоизлучения от черной дыры, разрывающей звезду вдали от центра галактики и развивающейся с такой скоростью. Это меняет наше представление о черных дырах и их поведении", — сказал доктор, ведущий автор исследования Итай Сфаради.
Исследование провели доктор Итай Сфаради и профессор Раффаэлла Маргутти из Калифорнийского университета в Беркли, совместно с учёными из разных стран, включая профессора Ассафа Хореша из Института физики Рака при Еврейском университете в Иерусалиме.
Наблюдения велись сразу несколькими радиотелескопами, включая установки в Великобритании. Результаты опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters.
Команда обнаружила, что радиоизлучение развивалось с беспрецедентной скоростью — быстрее, чем у всех известных ранее приливных разрушений.
Анализ показал, что за ярким сигналом скрываются два отдельных выброса вещества, произошедшие с интервалом в несколько месяцев. Это означает, что черная дыра не просто поглотила звезду разом, а "просыпалась" дважды, выбрасывая потоки плазмы после коротких периодов затишья.
"Наблюдения нашей команды сыграли ключевую роль в том, чтобы уловить необычно быструю эволюцию радиоизлучения — важный ключ к пониманию этого события", — пояснил профессор Ассаф Хореш.
|Параметр
|AT 2024tvd (новое событие)
|Обычное приливное разрушение (TDE)
|Местоположение
|Вне центра галактики (0,8 кпк от ядра)
|В ядре галактики
|Расстояние от Земли
|~600 млн световых лет
|От 100 млн до 1 млрд световых лет
|Скорость радиоразвития
|Рекордно высокая
|Медленная, месяцы или годы
|Количество выбросов
|2 отдельных вспышки
|Обычно один пик активности
|Возможная причина
|Отложенный выброс вещества после разрушения звезды
|Немедленное образование аккреционного диска
|Плюсы
|Минусы / ограничения
|Уникальные данные о поведении чёрных дыр за пределами галактических ядер
|Ограниченное время наблюдений, сложность повторной фиксации
|Возможность уточнить физику приливных разрушений
|Требуются сверхточные радиоинструменты
|Открывает путь к поиску "спящих" чёрных дыр
|Интерпретация данных пока не до конца подтверждена моделями
|Расширяет диапазон местоположений TDE
|Сигналы быстро затухают — сложно изучать динамику долго
Событие AT 2024tvd стало настоящим окном в новую эпоху астрономических наблюдений. Оно показывает, что чёрные дыры не всегда молчат — иногда они буквально "говорят" радиоволнами, когда поедают звёзды.
Эти сигналы не только красивы, но и бесценны: они помогают понять, как формируются и эволюционируют галактики, и где ещё во Вселенной могут скрываться невидимые гиганты.
