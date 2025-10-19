Звезда из пыли веков: самое чистое светило Вселенной раскрывает тайны

Учёные сообщили об открытии уникального объекта — звезды SDSS J0715-7334, которая может оказаться самой "чистой" из всех известных на сегодняшний день. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Глубокий космос

След древней Вселенной

Звезда SDSS J0715-7334 находится в нашей Галактике и, по мнению исследователей, могла образоваться из вещества, обогащённого всего одной звездой первого поколения — так называемого "населения III". Эти первые светила во Вселенной возникли вскоре после Большого взрыва и состояли почти исключительно из водорода и гелия.

Звёзды населения III были крайне массивными и горячими, но жили недолго. Они не содержали тяжёлых элементов — всё, что тяжелее гелия, формировалось позже в их недрах и распространялось по космосу в результате взрывов сверхновых.

Рекордно низкая металличность

Химический анализ показал, что SDSS J0715-7334 обладает рекордно низким содержанием тяжёлых элементов. Её металличность составляет менее 7,8×10⁻⁷ - почти вдвое меньше, чем у предыдущего рекордсмена, звезды J1029+1729. Особенно примечательно, что у J0715-7334 зафиксировано и крайне низкое содержание углерода, что выделяет её среди других подобных объектов.

"J0715-7334 — самая "чистая" из всех известных звёзд: в ней почти нет тяжёлых элементов", — отмечают авторы исследования.

Учёные считают, что этот объект мог сформироваться из облака газа, обогащённого веществом лишь одной сверхновой звезды первого поколения, массой около 30 Солнц.

Первородная звезда в гало Галактики

Орбита J0715-7334 расположена в далёком гало Млечного Пути — области, удалённой от его диска. Это значит, что звезда не подвергалась воздействию более поздних поколений звёзд и сохранила изначальный химический состав. По этой причине её называют одной из самых "первозданных" звёзд, известных астрономам.

Ключ к тайнам ранней Вселенной

Хотя звёзды населения III пока не были обнаружены напрямую, объекты вроде SDSS J0715-7334 помогают учёным приблизиться к пониманию, как формировались первые светила и как происходила химическая эволюция Галактики. Исследование подобных звёзд открывает окно в эпоху, когда Вселенная только начинала светиться.