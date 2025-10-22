Красота, описанная числом: найден закон, по которому капли создают пещерные колонны

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:18
Наука

Глубоко под землёй, в вечной тишине и темноте пещер, каждая капля воды становится архитектором.
Тысячелетиями она медленно создаёт каменные башни — сталагмиты, поднимающиеся с пола и хранящие в своих слоях следы древнего климата. Их формы поражают воображение — от идеальных конусов до плоских куполов, — но до недавнего времени никто не мог объяснить, почему природа "выбирает" ту или иную геометрию.

Пещера со сталагмитами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пещера со сталагмитами

Теперь этот секрет раскрыт: всё многообразие форм сталагмитов подчиняется одному простому математическому параметру.

Один закон для всех форм

Международная группа учёных из Польши, США и Словении впервые представила полное аналитическое решение математической модели роста сталагмитов, предложенной ещё 60 лет назад.

Исследователи из Варшавского университета, Университета Флориды, Словенской академии наук и Университетского медицинского центра Любляны доказали:
форма сталагмита зависит всего от одного числа — параметра Дамкелера.

Этот показатель отражает соотношение между скоростью осаждения карбоната кальция и потоком воды, падающей с потолка пещеры. Именно он определяет, каким вырастет сталагмит — стройным, широким или плоским.

"Богатое разнообразие форм сталагмитов можно объяснить одним простым параметром — редкий случай, когда красота природы напрямую подчиняется математике", — пояснил ведущий автор исследования из Варшавского университета Петр Шимчак.

Как это работает

Когда вода капает равномерно и концентрировано, минералы оседают симметрично, и образуется классическая колонна.
Если поток воды рассеян, верхняя часть роста "расползается", образуя плоскую вершину.
А при сильном напоре или большой высоте капли получаются остроконечные конусы.

Таким образом, один параметр — как дирижёр в подземном оркестре — задаёт ритм и форму тысячелетнему процессу.

Форма сталагмита и условия её образования

Тип формы Условия формирования Пример описания
Конусообразный Сильный поток воды, прямое падение капель Узкий, высокий шпиль
Столбчатый Равномерное и стабильное капание Классическая форма "колонны"
Плоский купол Рассеянный поток, низкая скорость осаждения Широкая вершина, напоминающая гриб
Переходный тип Изменение интенсивности потока с течением времени Смешанная структура, многослойные "волны" роста

Проверка теории в словенских пещерах

Чтобы убедиться, что формулы работают, исследователи провели рентгеновскую томографию реальных сталагмитов из знаменитой пещеры Постойна (Словения).

Полученные трёхмерные модели почти полностью совпали с результатами расчётов.
Учёным удалось математически описать даже переходные формы — от плоской вершины к идеально симметрическим столбам.

Это открытие доказывает: несмотря на сложность природных условий, геометрия роста остаётся неизменной и следует универсальным законам.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы / ограничения
Даёт новое понимание процессов формирования пещерных структур Модель описывает только стабильные условия, без учёта внешних факторов
Помогает лучше интерпретировать климатические данные по слоям сталагмитов Не объясняет влияние биологических или химических примесей
Объединяет геологию, физику и математику в единую систему Проверка требует сложного и дорогостоящего оборудования
Открывает перспективы для моделирования роста других природных образований Ограничено количеством изученных образцов

Почему это важно

Сталактиты и сталагмиты — не просто каменные украшения пещер.
Они работают как естественные "архивы климата": по изотопному составу их слоёв можно восстановить чередование влажных и засушливых эпох, даже предсказать, как менялся климат за десятки тысяч лет.

Теперь, благодаря новой модели, исследователи смогут точнее расшифровывать геологические "летописи", заложенные в этих минеральных образованиях.

3 интересных факта

  1. Средний рост сталагмита — около 0,1 мм в год, поэтому столб высотой метр может формироваться 10 тысяч лет.
  2. Самые высокие сталагмиты на Земле достигают свыше 30 метров — они растут в пещерах Китая и Лаоса.
  3. Исследование подобных структур помогает понимать не только геологию, но и историю древних цивилизаций: именно по слоям сталагмитов на Юкатане учёные выяснили, что засухи привели к падению государства майя.

Одной капле воды потребуются века, чтобы построить сталактит или сталагмит.
Учёным же понадобилось 60 лет, чтобы разгадать их тайну. Теперь мы знаем: даже в самых хаотичных на вид формах природы действуют простые и точные законы.
И, возможно, именно это делает её по-настоящему совершенной.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
