11 миллионов человек на тонущем острове: как столица Индонезии уходит в море

Джакарта — город-гигант, в котором живёт около 11 миллионов человек. Сегодня он переживает одну из самых драматичных экологических трансформаций в мире. Оседание почвы, нарастающие наводнения и постоянные штормы из Яванского моря превратили столицу Индонезии в реальный пример того, как город может утратить устойчивость буквально под ногами своих жителей.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Затопленная Джакарта

Город, который погружается

Больше трети территории Джакарты уже находится ниже уровня моря. В периоды наводнений уровень воды в некоторых районах достигает четырёх метров. Каждый год поверхность города опускается на несколько сантиметров, а в отдельных зонах — на десятки.

По данным городских геологов, за последние 12 лет земля под Джакартой просела в среднем на один метр. В северных прибрежных кварталах опускание достигает 25 см в год, в западных — около 15 см, в восточных — 10 см, в центре — 2 см, на юге — около 1 см.

Южные районы держатся дольше благодаря холмистому рельефу, но общая тенденция остаётся тревожной. Более 24 тысяч гектаров города уже лежат ниже уровня моря — это почти треть всей площади.

Неразрывная связь с водой

Джакарту пересекают 13 рек, которые впадают в Яванское море. Главная из них — Чиливунг, делящая мегаполис на две части. Во время проливных дождей она выходит из берегов, а бетонные каналы не успевают отводить потоки. Вода застаивается, и низинные районы превращаются в временные озёра.

Северная часть города страдает особенно сильно. При каждом сильном шторме волны поднимаются и с лёгкостью заходят вглубь суши. Приливы регулярно заливают дома, стоящие у самой кромки моря. Даже без учёта глобального потепления Джакарта уже сейчас живёт в состоянии хронического подтопления.

Люди и вода: когда ресурсов не хватает

Сложности начинаются с самого базового — питьевой воды. Лишь 68 % горожан имеют доступ к водопроводу, а в привычном понимании "вода из крана" — только у каждого пятого жителя. Остальные используют колодцы, часто загрязнённые и засоленные.

К канализации подключены не более 4 % домов. Остальные вынуждены использовать канавы и дренажные системы, которые со временем заиливаются и перестают выполнять свою функцию.

Парадокс в том, что сами жители, не имея централизованного снабжения, бурят скважины и качают воду прямо из-под города. Из-за этого подземные резервуары опустошаются, а почва проседает. По расчётам геологов, восстановление водоносных горизонтов на глубине 60 метров заняло бы не меньше ста лет, если бы полностью прекратить забор воды.

Почему земля под ногами уходит

Территория современной Джакарты изначально не была подходящей для мегаполиса. Город вырос на болотистой равнине, сложенной рыхлыми речными отложениями. Эти породы легко уплотняются под весом зданий, а чрезмерная откачка воды ускоряет процесс.

Ситуацию усугубила сама история освоения региона. Когда в XVII веке сюда пришли голландцы, они вырубили мангровые заросли и построили сеть каналов, чтобы осушить территорию. Мангры служили естественной защитой от штормов и помогали удерживать береговую линию. После их уничтожения волны начали постепенно размывать побережье.

Система каналов, задуманная как спасение от наводнений, нарушила естественный круговорот воды и препятствует обновлению грунта. Влага уходит в море, а реки не приносят больше наносов, которые могли бы компенсировать оседание.

К этому добавляется давление от высотной застройки. Исследования показывают: под весом одного многоэтажного дома земля за 20 лет может просесть на 70 см.

Наводнения как часть повседневности

Дожди на Яве идут почти круглый год. Даже умеренный ливень способен вызвать остановку транспорта и затопить десятки кварталов. В марте 2025 года в городе за сутки выпало более 360 мм осадков. Под водой оказались десятки районов, а десятки тысяч жителей были вынуждены покинуть дома.

Из-за того что рельеф становится всё ниже, воде становится всё труднее уходить в море. Насосные станции работают без перерыва, но оседающая почва делает их всё менее эффективными.

Попытка спасти мегаполис

Индонезийские власти решили, что бороться с природой бессмысленно. Столицу постепенно переносят на остров Калимантан, где строится новая административная столица — Нусантара. Однако Джакарта остаётся крупнейшим деловым и культурным центром страны, и её нельзя просто покинуть.

В сотрудничестве с нидерландскими инженерами реализуется проект гигантской морской дамбы длиной 32 километра. Она должна защитить побережье, создать искусственные острова и новые резервуары для сбора воды. Проект оценивается в 40 миллиардов долларов и уже вызывает споры среди экологов и экономистов.

Временная передышка или решение

Даже сторонники строительства признают: дамбы и насосные станции способны лишь отсрочить неизбежное. Если не сократить отбор подземных вод и не восстановить естественные зоны впитывания осадков, город продолжит погружаться.

С каждым годом в Джакарте становится меньше зелёных территорий, способных впитывать дожди. Асфальт и бетон мешают воде уходить в грунт, а значит, пополнение водоносных слоёв идёт всё медленнее. Это вызывает не только проседание, но и засоление колодцев: в пустоты под землёй проникает морская вода.

Таблица: скорость оседания по районам

Район Джакарты Среднее оседание (см/год) Особенности Северный 25 Самая высокая скорость, частые затопления Западный 15 Активная застройка, промышленные зоны Восточный 10 Комбинация жилых и промышленных кварталов Центральный 2 Административный центр, плотная застройка Южный 1 Холмистый рельеф, минимальные потери высоты

А что если ничего не менять

По оценкам исследователей, к 2050 году под водой может оказаться до 95 % Северной Джакарты. Прибрежные районы превратятся в лагуны, а важные инфраструктурные объекты — в зоны повышенного риска. Даже строительство дамбы не решит проблему внутреннего оседания, потому что давление воды с моря лишь усилит нагрузку на почву.

Перенос столицы — шаг стратегический, но не быстрый. Пока Нусантара строится, миллионы жителей Джакарты продолжают жить в условиях постоянных подтоплений и нестабильного грунта.

3 интересных факта

Джакарта оседает быстрее любого другого крупного города мира. По прогнозам Всемирного банка, ежегодный экономический ущерб от наводнений превышает 3 миллиарда долларов. Несмотря на риски, город остаётся центром торговли, где проживает более 30 % делового населения страны.

Исторический контекст

До XVI века здесь находилось рыбацкое поселение Келапа; развитие началось после прихода голландцев в 1619 году.

Первые каналы, построенные по образцу Амстердама, появились в XVII веке и положили начало инженерным системам, которые используются и сегодня.

После обретения независимости Индонезией в 1949 году Джакарта стала стремительно расти, а инфраструктура не успевала за численностью населения.